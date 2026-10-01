Vụ án xảy ra tại Công ty Việt Mỹ: Thu hồi hơn 215.000 USD, 118 tỷ đồng

Theo lãnh đạo Cục C03, đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 9 bị can, thu hồi hơn 215.000 USD, 118 tỷ đồng. Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của cá nhân liên quan.

Vụ án tại Công ty cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố ngày 25-7 về các tội “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ba người đầu tiên bị khởi tố, bắt tạm giam gồm Bùi Chân Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Mỹ; Hà Văn Nam, Giám đốc công ty; Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Bùi Chân Phương bị cáo buộc thành lập, chỉ đạo và điều hành 3 doanh nghiệp tại Việt Nam gồm Công ty Việt Mỹ, Công ty TNHH Đầu tư Y tế Sao Kim và Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai.

Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Cục trưởng C03 phát biểu tại họp báo.

Bị can Phương còn bị cáo buộc thành lập 5 công ty tại Singapore và 3 công ty tại Hong Kong (Trung Quốc), qua đó thực hiện việc mua đi, bán lại để nâng giá thiết bị y tế và thuốc tân dược trước khi nhập khẩu về Việt Nam.

Sau đó, hàng hóa được bán cho các đơn vị, cơ sở y tế trong nước với giá cao. Từ đó, giúp nhóm doanh nghiệp thu lợi bất chính, gây thất thu ngân sách và ảnh hưởng quyền lợi người bệnh.

Về hoạt động nhập khẩu, nhóm của Bùi Chân Phương còn bị cáo buộc lợi dụng giấy phép nhập khẩu do Bộ Y tế cấp đối với thiết bị chính, sau đó khai báo gian dối một số thiết bị khác là hàng đi kèm để đưa vào Việt Nam trái quy định.

Sau khi vụ án được khởi tố, Cục Cảnh sát kinh tế tiếp tục mở rộng điều tra trách nhiệm của các cá nhân tại những doanh nghiệp do Phương điều hành cũng như các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Từ trái sang: Đối tượng Bùi Chân Phương, Hà Văn Nam và Trần Thị Hồng Hạnh. Ảnh: Bộ Công an

Ngày 2-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, để điều tra về tội "Nhận hối lộ". Việc khởi tố ông Thuấn được thực hiện trong quá trình điều tra mở rộng vụ án tại Công ty Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương liên quan.

Ngày 10-9, Bộ Công an thông tin việc khởi tố, bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ Lê Đình Thanh Sơn, cùng về tội “Nhận hối lộ”.