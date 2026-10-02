Vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ: Đã khởi tố 9 bị can, thu hồi số tiền lớn

Lãnh đạo Cục CO3 đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 9 bị can về 3 tội danh, thu hồi tài sản gồm 261.000 USD và 118 tỷ đồng. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ vụ án và các thiếu sót, bất cập trong quản lý nhà nước để tham mưu cho Chính phủ, các bộ, ngành.

Trước đó, ngày 25/7, Bộ Công an đã thông tin chính thức về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan.

Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Đại tá Phạm Trường Giang (Ảnh: Bộ Công an)

Theo cáo buộc, Bùi Chân Phương thành lập, chỉ đạo, điều hành 3 công ty tại Việt Nam (Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ; Công ty TNHH Đầu tư Y tế Sao Kim; Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai).

Phương lập thêm 5 công ty tại Singapore và 3 công ty khác tại Hồng Kông để mua đi, bán lại, nâng giá thiết bị y tế, thuốc tân dược trước khi nhập khẩu về Việt Nam, bán cho các đơn vị, cơ sở y tế với giá rất cao, thu lợi bất chính rất lớn.

Hành vi của bị can Phương gây thất thu cho ngân sách nhà nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người bệnh.

Quá trình nhập khẩu thiết bị y tế về Việt Nam, các đối tượng lợi dụng giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế do Bộ Y tế cấp cho thiết bị chính để khai báo gian dối là thiết bị y tế kèm theo, nhằm nhập lậu các thiết bị y tế khác.

Ngày 24/7, Cục C03 khởi tố vụ án “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Việt Mỹ và các đơn vị liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Bùi Chân Phương, Hà Văn Nam (Giám đốc Công ty Việt Mỹ) và Trần Thị Hồng Hạnh (phụ trách kế toán công ty này).

Đến ngày 2/9, căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, Cục C03 ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn (Thứ trưởng Bộ Y tế) về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Tiếp đó, ngày 3 và 10/9, Cục C03 khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và Nguyễn Huy Ngọc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) về tội “Nhận hối lộ”.

Liên quan đến vụ án tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia

Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an Thiếu tướng Trần Văn Toản cho biết kết quả điều tra vụ án đến nay xác định trong quá trình thực hiện dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trị đến Phố Nối do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư đã xảy ra nhiều vi phạm.

Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (Ảnh: E.V.).

Quá trình điều tra đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án và khởi tố 48 bị can để điều tra về các tội danh cụ thể: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Đưa hối lộ; Tham ô tài sản. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ toàn bộ vụ án, thu hồi triệt để tài sản để đưa vụ án ra xử lý theo quy định của pháp luật.

39 bị can bị khởi tố trong vụ mua bán mã số sầu riêng

Thông tin về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng (Retaq), Công ty TNHH Công nghệ NhoNho, Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy và các đơn vị liên quan, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an, Đại tá Phạm Trường Giang cho biết, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 39 bị can về 6 tội danh gồm: Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; Giả mạo trong công tác.

Các đối tượng từ trái qua: Nguyễn Thị Hà; Hoàng Trung; Bế Thị Thu Hiền; Nguyễn Quang Hiếu.

Trước đó, quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đã điều tra làm rõ ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (hiện là Bộ Nông nghiệp & Môi trường) và ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật lợi dụng chức vụ, quyền hạn ban hành các chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu của việc ban hành "Giấy phép con" để phục vụ lợi ích nhóm, trục lợi cá nhân số tiền đặc biệt lớn; can thiệp, chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi cấp khống Giấy kiểm nghiệm, mã số vùng trồng; mua, bán trái phép mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói.

Các hành vi sai phạm này gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người trồng, doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng, gây thất thu đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng xấu đến uy tín, thương hiệu của toàn bộ ngành nông sản Việt Nam.

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Môi trường và Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật về tội "Nhận hối lộ" quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Thị Hà, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch vùng 7 (thuộc Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) và Bế Thị Thu Hiền, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch Hữu Nghị - Lạng Sơn về tội "Giả mạo trong công tác", quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự.