Vụ án Trương Mỹ Lan: Đã chi trả hơn 13.921 tỷ đồng cho trái chủ

Trong đợt chi trả này, Thi hành án dân sự (THADS) TP Hồ Chí Minh đã thanh toán cho 42.637 trái chủ. Đối với 471 trái chủ chưa cung cấp thông tin tài khoản để nhận tiền, cơ quan thi hành án thực hiện gửi tiết kiệm theo quy định. Số tiền chi trả đợt 11 được thu từ các cá nhân, tổ chức hoàn trả và việc xử lý tài sản của bà Trương Mỹ Lan.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa ngày 3/4/2025. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Theo các bản án đã có hiệu lực pháp luật, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có trách nhiệm bồi hoàn hơn 30.081 tỷ đồng cho các bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu.

Hiện THADS TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xác minh, thẩm định giá các tài sản được bản án xác định thuộc quyền sở hữu của bà Trương Mỹ Lan, cũng như các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ thi hành án liên quan.

Bên cạnh đó, cơ quan này yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển giao số tiền đang bị phong tỏa theo các bản án sơ thẩm và phúc thẩm ở cả hai giai đoạn của vụ án. Sau khi có kết quả xử lý tài sản và nhận được khoản tiền do SCB chuyển giao, THADS TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tổ chức các đợt chi trả tiếp theo cho trái chủ.

THADS TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không truy cập các đường dẫn (link) không chính thống, đồng thời thường xuyên theo dõi thông tin trên các kênh chính thức của cơ quan chức năng.

Cơ quan này khuyến cáo người dân không tụ tập đông người, tránh để các đối tượng lợi dụng hoặc tiếp cận những thông tin sai lệch, không chính xác.

Trong thời gian tới, hàng loạt tài sản của bà Trương Mỹ Lan sẽ tiếp tục được đưa ra đấu giá, nhằm chi trả cho các trái chủ trong vụ án.