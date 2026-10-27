Vụ án tại xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ: Bắt tạm giam thêm một bị can

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Quách Chí Lâm. (Ảnh: TTXVN phát)

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Quách Chí Lâm (sinh năm 1964), nguyên quán xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình (nay là xã An Bình, tỉnh Phú Thọ), thường trú tại phường Cẩm Phả, Quảng Ninh về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi,” quy định tại khoản 2, Điều 366 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 2 vụ án, 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.”

Quá trình điều tra mở rộng, ngày 22/10, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và cán bộ xã Hợp Kim về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”

Kết quả điều tra bước đầu xác định, tháng 2/2026, Quách Chí Lâm cùng Phùng Sơn Hải và Lưu Tiến Nguyên thành lập Công ty cổ phần đầu tư thương mại 336.

Với mục đích khai thác đất san lấp để bán kiếm lời và được chia lợi nhuận, Quách Chí Lâm đã lợi dụng ảnh hưởng của bản thân để gặp gỡ, tác động, hứa hẹn cho tiền ông Hoàng Văn Lộc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hợp Kim và ông Đinh Thanh Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hợp Kim nhằm được cấp 9 giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản từ hoạt động cải tạo vườn ươm trái quy định cho Công ty cổ phần đầu tư thương mại 336, với tổng khối lượng theo giấy phép là 1,08 triệu m3.

Lợi dụng các giấy xác nhận trái phép trên, Công ty cổ phần đầu tư thương mại 336 đã khai thác trái phép gần 238.000m3 đất san lấp, bán thu bất chính hơn 15,6 tỷ đồng.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.