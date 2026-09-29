Vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương: Làm sai lệch kết quả giám định, biến tội phạm thành người tâm thần

Bị cáo Ngô Văn Vinh, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Ảnh: GIA KHÁNH

Tại tòa, bị cáo Ngô Văn Vinh (làm Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cho đến tháng 6-2023), khai có hơn 30 năm làm công tác chuyên môn trong lĩnh vực pháp y tâm thần. Tuy nhiên, những năm cuối công tác, bị cáo đã có nhiều sai phạm.

Bị cáo Vinh khai đã nhiều lần nhận tiền từ Trần Văn Trường (Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương), để làm sai lệch kết quả khám, giám định đối với một số bệnh nhân.

“Tại thời điểm làm giám định, bị cáo chỉnh sửa, làm tăng các chỉ số khiến bệnh nhân được xác định mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”, bị cáo Ngô Văn Vinh khai.

Trong quá trình kiểm tra, giám định, bị cáo Vinh cùng một số cán bộ tại viện đã ghi thêm, chỉnh sửa các triệu chứng lâm sàng không có thật như “ảo thanh đàm thoại”, “khí sắc trầm”, “bi quan, chán nản” vào hồ sơ bệnh án.

Từ các nội dung bị chỉnh sửa, hội đồng giám định đưa ra kết luận một số người phạm tội “mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Bị cáo Ngô Văn Vinh khai đã 5 lần trực tiếp nhận tiền từ Trần Văn Trường, tổng cộng 65 triệu đồng; ngoài ra còn một lần nhận 25 triệu đồng từ người nhà bệnh nhân.

Bị cáo Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Ảnh: GIA KHÁNH

Đến lượt xét hỏi, bị cáo Trần Văn Trường thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Chủ tọa nhận định sai phạm xảy ra ở nhiều khâu, từ bảo vệ, các khoa đến hoạt động giám định; trong đó bị cáo Trường là người đứng đầu, chịu trách nhiệm chung tại viện.

Trước tòa, bị cáo Trường khai mối quan hệ giữa mình và Nguyễn Thị Mai Anh chỉ là bác sĩ với bệnh nhân, đồng thời phủ nhận việc từng đi du lịch cùng Mai Anh.

Tuy nhiên, bị cáo Trường xác nhận nhiều lần nhận tiền từ Nguyễn Thị Mai Anh và một số bị cáo khác để giúp giám định cho các bệnh nhân. Trong đó, có lần Mai Anh nhờ được bố trí ở phòng riêng.

Bị cáo Trường cho rằng việc sắp xếp cho Anh cùng 2 con nhỏ ở phòng riêng là đúng quy định và dù không nhận tiền vẫn phải thực hiện.

Ngoài ra, bị cáo Trường khai đã nhận 100 triệu đồng từ cựu điều tra viên Lê Văn Thưởng để giúp bị cáo Bùi Thị Thanh Thủy, phạm tội về ma túy, được chữa bệnh.

Tại tòa, bị cáo Trần Văn Trường thừa nhận đã nhận hơn 8 tỷ đồng, trong đó hưởng lợi hơn 6 tỷ đồng và không có ý kiến về tội danh bị Viện Kiểm sát truy tố.

Chiều 29-9, phiên tòa tiếp tục xét hỏi các bị cáo còn lại.