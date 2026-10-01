Vụ án tại Công ty Việt Mỹ: Đã khởi tố 9 bị can với 3 tội danh

Đối tượng Bùi Chân Phương, Hà Văn Nam và Trần Thị Hồng Hạnh - Ảnh Bộ Công an

Chiều 1/10, tại cuộc họp báo thông tin về kết quả các mặt công tác trong quý III do Bộ Công an tổ chức, Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can gồm Bùi Chân Phương, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Việt Mỹ; Hà Văn Nam, Giám đốc Công ty Việt Mỹ; Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán Công ty Việt Mỹ về các tội "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 188 và Điều 221 của Bộ luật Hình sự.

Ngày 3/8, Cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can trong hệ sinh thái của Công ty Việt Mỹ về các tội "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Đến ngày 2/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Nhận hối lộ", khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Thuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế về tội "Nhận hối lộ".

Ngày 3/9 và ngày 10/9, tiếp tục khởi tố bắt tạm giam ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ về cùng tội danh là nhận hối lộ. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 9 bị can về 3 tội danh nêu trên.

Về hành vi phạm tội của các bị can, Đại tá Phạm Trường Giang cho biết kết quả ban đầu xác định bị can Bùi Chân Phương đã thành lập, chỉ đạo điều hành các doanh nghiệp tại Việt Nam và các pháp nhân ở Singapore, Hong Kong để mua đi bán lại, nâng giá thiết bị y tế trước khi nhập khẩu vào Việt Nam. Đồng thời, trong quá trình nhập khẩu thiết bị y tế, bị can đã có hành vi khai báo gian dối để nhập lậu các cái thiết bị không đúng nội dung của giấy phép.

Cơ quan điều tra cũng đã thu hồi cái tài sản là 261.000 USD và 118 tỷ đồng. Đại tá Phạm Trường Giang nhấn mạnh, qua công tác điều tra, cơ quan điều tra sẽ phát hiện những sơ hở, thiếu sót, bất cập trong các quy định pháp luật cũng như công tác quản lý Nhà nước chuyên ngành để tham mưu cho Chính phủ và các bộ, ngành để chấn chỉnh, khắc phục.