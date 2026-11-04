Vụ án tại Công ty Thiên Minh Đức: Hé lộ chiêu trò tham ô gần 80 tỷ đồng

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: TG

Ngày 3/11, TAND TP Hà Nội xét xử vụ án tham ô tài sản, in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và trốn thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Công ty Thiên Minh Đức) và các đơn vị liên quan. Vụ án này có 23 bị cáo được đưa ra xét xử.

Thủ đoạn chiếm đoạt quỹ bình ổn giá

Theo cáo trạng, bị cáo Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức, được xác định là người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong nhóm hành vi tham ô tài sản và mua bán trái phép hóa đơn.

Bị cáo Thành được xác định đã chỉ đạo bán xăng dầu không xuất hóa đơn, xuất hóa đơn khống để chiếm đoạt gần 80 tỷ đồng từ quỹ bình ổn giá (Quỹ BOG). Cùng với đó, nhiều cá nhân và doanh nghiệp bị cáo buộc tham gia mua bán hóa đơn trái phép, trốn thuế và giúp sức thực hiện hành vi phạm tội.

Tại phiên xét xử, đại diện VKSND TP Hà Nội cho rằng, bị cáo Chu Thị Thành, với vị trí lãnh đạo cao nhất tại doanh nghiệp đã trực tiếp chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc bán xăng dầu nhưng không xuất hóa đơn, đồng thời sử dụng hóa đơn khống để hợp thức hóa số liệu hàng hóa, chứng từ kế toán.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022, thực hiện chỉ đạo của Chu Thị Thành, các bị cáo Nguyễn Thị Bích Liên, Lê Thanh An và Nguyễn Thị Thanh Hải đã tham gia thực hiện hành vi giúp sức để Thành chiếm đoạt gần 80 tỷ đồng từ Quỹ BOG của Công ty Thiên Minh Đức.

Vụ án này có 23 bị cáo được đưa ra xét xử.

Cơ quan công tố xác định, phương thức được các bị cáo sử dụng là bán xăng dầu nhưng không xuất hóa đơn theo quy định, sau đó sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống để điều chỉnh, cân đối số liệu trên sổ sách. Việc làm này không chỉ che giấu doanh thu thực tế mà còn tạo điều kiện để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền từ quỹ bình ổn giá.

Đáng chú ý, bị cáo Nguyễn Thị Bích Liên, Lê Thanh An và Lê Thị Ngọc Lan còn thực hiện hành vi xuất khống 153 hóa đơn giá trị gia tăng liên quan đến hoạt động bán xăng dầu của Công ty Thiên Minh Đức, qua đó thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

“Hành vi của Chu Thị Thành có tính chất đặc biệt nghiêm trọng bởi bị cáo không chỉ trực tiếp đưa ra chủ trương mà còn điều hành, chỉ đạo những người dưới quyền thực hiện. Số tiền chiếm đoạt lớn, thời gian thực hiện kéo dài và phương thức phạm tội có sự tham gia của nhiều cá nhân”, Viện kiểm sát đánh giá tại phiên xét xử.

Từ những sai phạm nêu trên, đại diện VKSND TP Hà Nội đề nghị áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo Thành. Cụ thể, bị cáo bị đề nghị 14 - 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản” và 2 - 3 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Tổng hợp hình phạt, mức án được đề nghị là 16 - 18 năm tù.

Hợp thức hóa hóa đơn tại các kho xăng dầu

Cáo trạng cho biết, Công ty Thiên Minh Đức khi thực hiện bán xăng dầu không xuất hóa đơn và sử dụng hóa đơn khống diễn ra tại các kho Nghi Thiết và Hoàng Huy.

Tại kho Nghi Thiết, các bị cáo Chu Đức Mạnh, Lê Khắc Duẩn và Dương Thị Thanh Hương bị cáo buộc đã thực hiện việc bán xăng dầu nhưng không xuất hóa đơn. Sau đó, nhóm bị cáo sử dụng 105 hóa đơn giá trị gia tăng khống nhằm cân đối số liệu tồn kho trên sổ sách, qua đó giúp Chu Thị Thành thu lợi bất chính 6,2 tỷ đồng.

Bị cáo Chu Thị Thành.

Tại kho Hoàng Huy, các bị cáo Mai Anh Tuyên, Chu Việt Hùng, Nguyễn Trường Sơn và Phạm Thị Quỳnh Trang bị Viện kiểm sát xác định đã bán xăng dầu không xuất hóa đơn, sau đó xuất khống 48 hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hóa số liệu hàng hóa, giúp Chu Thị Thành thu lợi bất chính 14,3 tỷ đồng.

Một số bị cáo không chỉ tham gia vào hoạt động bán hàng và xuất hóa đơn khống mà còn biết rõ mục đích của việc làm này là giúp chiếm đoạt tiền từ Quỹ BOG của Công ty Thiên Minh Đức.

Cụ thể, Chu Đức Mạnh bị cáo buộc biết rõ việc bán xăng dầu không xuất hóa đơn và bán hóa đơn khống tại kho Nghi Thiết, kho Hoàng Huy nhằm chiếm đoạt tiền Quỹ BOG nhưng vẫn thực hiện hành vi giúp sức cho Chu Thị Thành và các đồng phạm, với số tiền hơn 17 tỷ đồng.

Đối với Mai Anh Tuyên, Viện kiểm sát xác định bị cáo cũng biết rõ phương thức hoạt động nói trên nhưng vẫn tham gia giúp sức. Số tiền bị cáo buộc giúp Chu Thị Thành và các đồng phạm chiếm đoạt lên tới gần 50 tỷ đồng.

Nhóm bị cáo tại PVOil bị đề nghị mức án nghiêm khắc

Bên cạnh nhóm hành vi xảy ra tại Công ty Thiên Minh Đức, vụ án còn có nhóm bị cáo liên quan đến Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng (PVOil).

Cơ quan tố tụng xác định bị cáo Hà Ngọc Vinh, nhân viên Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng, giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Bị cáo bị đánh giá đã trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội với thủ đoạn chiếm đoạt tài sản tinh vi, số tiền hưởng lợi đặc biệt lớn nhưng mới khắc phục được một phần nhỏ giá trị thiệt hại.

VKS đề nghị áp dụng mức hình phạt cao nhất đối với Hà Ngọc Vinh nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Cụ thể, bị cáo bị đề nghị mức án tù chung thân về tội “Tham ô tài sản”.

Cơ quan tố tụng đề nghị cần có hình phạt tương xứng đối với các bị cáo để bảo đảm tính răn đe.

Cũng liên quan đến nhóm hành vi này, bị cáo Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty Việt Trung, bị đề nghị 7 - 8 năm tù về tội “Tham ô tài sản” và 30 - 36 tháng tù về tội “Trốn thuế”.

Đại diện VKSND TP Hà Nội nhấn mạnh, đối với các bị cáo phạm tội tham ô tài sản, hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm tài sản của Nhà nước. Do đó, cần có hình phạt tương xứng, bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung. Ngoài các hành vi tham ô tài sản và mua bán trái phép hóa đơn, vụ án còn có nhóm bị cáo là chủ doanh nghiệp bị đưa ra xét xử về tội “Trốn thuế”.

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Văn Công, Giám đốc Công ty Hợp Mạnh, bị đề nghị phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Bị cáo Mai Thị Kim, Giám đốc Công ty Hoàng Kim, bị đề nghị 30 - 36 tháng tù; Trương Đình Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Tín chi nhánh Hà Nội, bị đề nghị 24 - 30 tháng tù; Phạm Đức Tiệp, Giám đốc Công ty Ngân Tín chi nhánh Hà Nội, bị đề nghị 18 - 24 tháng tù.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị áp dụng hình phạt tiền từ 200 - 300 triệu đồng đến mức án 11 năm tù, tùy theo hành vi, vai trò và mức độ vi phạm.

Cơ quan chức năng xác định, từ năm 2020 - 2022, Công ty Thiên Minh Đức đã bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.056 tỷ đồng cho 27 đơn vị nhưng không xuất hóa đơn GTGT. Ngoài ra, công ty này còn bán hơn 28,7 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 310 tỷ đồng cho khách vãng lai nhưng không xuất hóa đơn, không trích lập quỹ BOG. Tổng số tiền Chu Thị Thành chủ mưu, cùng cấp dưới thực hiện chiếm đoạt từ Quỹ BOG hơn 79 tỷ đồng. Bên cạnh đó, từ năm 2020 - 2022, Công ty Thiên Minh Đức xuất bán 153 hóa đơn khống, số lượng khoảng 72 triệu lít xăng dầu, giá trị hơn 841 tỷ đồng cho nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng.