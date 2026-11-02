Vụ án tại Công ty Tân Thuận Phong: Chuẩn bị hơn 50 tỷ đồng để 'làm nhẹ sai phạm'

Cơ quan điều tra làm rõ sai phạm về xử lý chất thải xảy ra tại Công ty Tân Thuận Phong - (Ảnh: Bộ công an).

Ngày 1/11/2026, Viện KSND Tối cao cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Bùi Văn Bình (SN 1962) Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong và 4 bị can trong vụ án sai phạm về kế toán và xử lý chất thải tại Hải Phòng.

Theo đó, ông Bình bị truy tố về hai tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và gây ô nhiễm môi trường. Trong vụ án này, Bùi Đức Huy, con trai ông Bình, cũng bị truy tố về tội gây ô nhiễm môi trường.

Đáng chú ý, cáo trạng còn làm rõ việc ông Bình chỉ đạo con gái Bùi Thùy Linh thu xếp một khoản tiền đặc biệt lớn, giao cho bà Trần Thị Giáng Hương (vợ hai của ông Bình) với mục đích tìm cách khắc phục hậu quả, giảm nhẹ sai phạm.

Sau khi bị cơ quan chức năng triệu tập làm việc, ông Bùi Văn Bình, Giám đốc Công ty TNHH Tân Thuận Phong, đã gọi điện yêu cầu con gái thu xếp tiền đưa cho vợ hai nhằm tìm cách khắc phục hậu quả, giảm nhẹ sai phạm.

Người con gái sau đó vay mượn, thế chấp tài sản, gom 1,2 triệu USD và hơn 21 tỷ đồng giao cho vợ hai của cha.

Để ngoài sổ sách hơn 410 tỷ đồng, gây thiệt hại tiền thuế hơn 12 tỷ

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Tân Thuận Phong có vốn điều lệ 179 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải, tái chế và kinh doanh phế liệu. Doanh nghiệp có ba cổ đông đều là thành viên trong gia đình ông Bùi Văn Bình. Trong đó, ông Bình sở hữu 98,436% vốn điều lệ; hai người con là Bùi Thùy Linh và Bùi Đức Huy, mỗi người sở hữu 0,782%.

Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc, ông Bình trực tiếp quản lý, điều hành và quyết định mọi hoạt động của công ty. Hai người con của ông cũng tham gia điều hành doanh nghiệp với chức vụ phó giám đốc.

Bị can Bùi Văn Bình (bên trái), Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong khi chưa bị khởi tố - (Ảnh: Công ty Tân Thuận Phong).

Quá trình hoạt động, ông Bình bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới lập hai hệ thống sổ kế toán nhằm che giấu doanh thu thực tế. Theo đó, công ty để ngoài sổ sách hơn 410 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động bán phế liệu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 12 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.

Liên quan đến hành vi này, Phan Thị Hương Giang, Phó trưởng phòng Kế toán và Phạm Thị Xuân, Thủ quỹ Công ty Tân Thuận Phong, cũng bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng kiểm tra bãi chôn lấp chất thải trái phép của Công ty Tân Thuận Phong - (Ảnh: Bộ Công an).

Không chỉ sai phạm trong hoạt động kế toán, doanh nghiệp này còn bị cáo buộc có hành vi chuyển giao chất thải không đúng quy định.

Cụ thể, ông Bình và con trai Bùi Đức Huy bị xác định đã thống nhất việc chuyển giao chất thải rắn thông thường, được gọi là "cát cháy", cho các doanh nghiệp không đủ điều kiện tiếp nhận, xử lý.

Cáo trạng xác định Công ty Tân Thuận Phong đã chuyển giao hơn 2.663 tấn "cát cháy" cho Công ty Đông Dương 3 và Công ty Hồng Vận.

Sau khi tiếp nhận, Bùi Đình Chung, người quản lý, điều hành hai doanh nghiệp trên, đã chỉ đạo sử dụng hơn 1.678 tấn chất thải trộn với bùn thải để sản xuất gạch tuynel.

Gần 985 tấn còn lại được sử dụng để chôn lấp, san nền trái phép trong khuôn viên Công ty Hồng Vận.

Với những hành vi trên, ông Bùi Văn Bình, Bùi Đức Huy và Bùi Đình Chung bị truy tố về tội gây ô nhiễm môi trường.

Đưa hơn 50 tỷ đồng cho vợ hai của cha để tìm cách giảm nhẹ sai phạm

Theo nội dung cáo trạng, ông Bình đã gọi điện cho con gái là Bùi Thùy Linh, yêu cầu thu xếp tiền đưa cho bà Trần Thị Giáng Hương, vợ hai của ông, nhằm "tìm cách khắc phục, làm giảm nhẹ hành vi sai phạm cho ông Bình".

Thực hiện yêu cầu của cha, bà Linh đã tìm nhiều cách huy động tiền. Người con gái này vay mượn bạn bè, thế chấp tài sản để vay ngân hàng, sử dụng số ngoại tệ tích lũy và đổi tiền tại các ngân hàng, điểm quy đổi ngoại tệ.

Sau khi thu xếp được tiền, bà Linh ba lần giao cho bà Hương tổng cộng 21,34 tỷ đồng và 1,2 triệu USD, quy đổi tương đương hơn 50 tỷ đồng.

Bị can Bùi Đình Chung (áo đen), nguyên Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất VLXD Đông Dương - (Ảnh: Bộ Công an).

Nhận số tiền lớn từ con gái riêng của chồng, bà Hương đã gặp gỡ, trao đổi với một số bạn bè, người quen để tìm cách khắc phục hậu quả cho ông Bình.

Tuy nhiên, việc khắc phục hậu quả chưa được thực hiện. Thay vào đó, bà Hương sử dụng số tiền nhận được để gửi tiết kiệm, cho bạn vay và cất giữ tại nhà.

Sau đó, bà Linh đề nghị bà Hương giao lại số tiền để mình chủ động liên hệ thực hiện việc khắc phục hậu quả cho cha. Dù vậy, việc bàn giao không diễn ra ngay. Theo cáo trạng, bà Hương đưa ra lý do trì hoãn vì lo ngại bà Linh có thể bị lừa mất tiền.

Sau khi làm việc với cơ quan điều tra, bà Linh và bà Hương đã thống nhất nhận thức về việc khắc phục hậu quả từ hành vi phạm tội của ông Bình.

Bà Hương sau đó chủ động nộp cho cơ quan điều tra 960.000 USD và hơn 27,45 tỷ đồng, tổng giá trị quy đổi khoảng 52,79 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định bà Trần Thị Giáng Hương không có động cơ chiếm đoạt số tiền nói trên nên hành vi không cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, hành vi của bà Bùi Thùy Linh và bà Trần Thị Giáng Hương cũng không có dấu hiệu cấu thành tội Đưa hối lộ.

Phát hiện 49.300 USD trong hộp bánh để trong ô tô, gọi điện để trả lại Liên quan đến vụ án, cáo trạng còn đề cập việc bà Trần Thị Giáng Hương từng đưa tiền và một lần để hộp bánh chứa USD vào ô tô của ông B.M.C., khi đó là cán bộ cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường. Theo nội dung cáo trạng, ông C. được phân công tham gia tổ công tác thi hành lệnh khám xét nơi ở của ông Bùi Văn Bình. Bà Hương đã nhờ ông C. hướng dẫn thủ tục gửi tiếp tế thuốc đặc trị bệnh cho chồng trong khi tạm giam. Sau khi việc gửi thuốc hoàn tất, bà Hương đưa ông C. 20 triệu đồng để cảm ơn. Kết quả điều tra xác định việc bà Hương đưa tiền diễn ra sau khi hoàn tất thủ tục tiếp tế nên chưa có căn cứ xử lý ông C. về tội Nhận hối lộ và bà Hương về tội đưa hối lộ. Đối với khoản tiền 49.300 USD, cáo trạng xác định ngày 15/10/2025, bà Hương hẹn gặp ông C. rồi tự ý đặt một hộp bánh vào trong ô tô của ông. Bên trong hộp bánh có 49.300 USD, tương đương hơn 1,2 tỷ đồng. Khi phát hiện số tiền này, ông C. đã gọi điện cho bà Hương để trả lại nhưng không liên lạc được. Đến ngày 21/10/2025, ông C. nhờ con gái ông Bình nhận hộ số tiền để chuyển trả lại cho bà Hương. Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan tố tụng xác định hành vi của bà Trần Thị Giáng Hương không có dấu hiệu phạm tội Đưa hối lộ, ông B.M.C. cũng không phạm tội Nhận hối lộ.