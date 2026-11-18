Trụ sở Công ty THHH Một thành viên Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai tại Định Quán, Đồng Nai.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 17/11, tại trụ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai thuộc ấp Ngọc Định, xã Định Quán, thành phố Đồng Nai xảy ra vụ việc:

Nguyễn Thanh Tuấn, sinh năm 1977, thường trú tại xã Định Quán, thành phố Đồng Nai sử dụng súng bắn vào đầu ông N.M.C. sinh năm 1978, nơi thường trú xã Định Quán, Thành phố Đồng Nai.

Nạn nhân là Giám đốc Công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai. Hậu quả ông N.M.C. bị thương tích được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện.

Sau khi gây án, Nguyễn Thanh Tuấn đến khuôn viên Tịnh xá Bửu Sơn thuộc ấp Phú Hiệp, xã Định Quán, Thành phố Đồng Nai sử dụng súng bắn vào đầu tự tử thì được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán rồi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thì tử vong.

Tại đây, Công an Đồng Nai thu giữ 8 viên đạn, 1 khẩu súng, 1 vỏ đạn và nhiều tang vật có liên quan, tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường và tiếp tục điều tra làm rõ.

Tịnh xá Bửu Sơn xã Định Quán, Thành phố Đồng Nai, nơi đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn tự tử.