Vụ án tại Công ty Đông Á: Lộ tẩy 'ảo thuật' trong bán hồ sơ đấu giá dự án

Trước khi vụ án xảy ra, phóng viên đã trực tiếp ghi nhận những bất thường tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn. Một số lãnh đạo thời điểm đó nhận được thông tin tỏ ra bất bình và cũng đã tổ chức đoàn kiểm tra nhưng "không phát hiện bất thường".

Nhiều lần đến mua hồ sơ nhưng không được giải quyết

Dự án Khu dân cư tại phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa (nay thuộc phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa) có quy mô gần 20ha, gồm 213 lô đất đã hoàn thành hạ tầng. Tháng 5/2024, dự án được tổ chức đấu giá với giá khởi điểm hơn 245 tỷ đồng. Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á là đơn vị trúng đấu giá với số tiền 255 tỷ đồng.

Video hiện trạng Dự án Khu dân cư Quảng Thành.

Tuy nhiên, trước thời điểm tổ chức đấu giá, quá trình bán hồ sơ tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn đã xuất hiện những dấu hiệu bất thường được phóng viên ghi nhận. Theo thông báo ngày 4/5/2024 của Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn, đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn, có trụ sở tại tầng 2, tòa nhà Khách sạn Lam Kinh, Đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa (nay thuộc phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa). Đơn vị có tài sản đấu giá là UBND TP Thanh Hóa.

Mặt bằng Khu dân cư Quảng Thành thời điểm trước khi diễn ra đấu giá.

Thông báo nêu rõ, thời gian tổ chức đấu giá bắt đầu lúc 14h30 ngày 27/5/2024 tại phòng Boardroom, tầng 6, Khách sạn Melia Vinpearl Thanh Hóa, số 27 Trần Phú, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa (nay thuộc phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa). Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá kéo dài từ ngày 10/5 đến hết ngày 24/5/2024, trong giờ hành chính, tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn.

Mặc dù thời gian, địa điểm bán hồ sơ đã được công bố cụ thể, nhưng nhiều nhà đầu tư bức xúc vì việc tiếp cận hồ sơ đấu giá trên thực tế không diễn ra thuận lợi như thông báo. Nhận được thông tin phản ánh, chiều 16/5/2024, có mặt tại văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn, chúng tôi chứng kiến một số người đại diện các nhà đầu tư đang chờ mua hồ sơ. Tại đây, một phụ nữ giới thiệu là người của Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn, trực tiếp trao đổi với những người có nhu cầu.

Khi chúng tôi phản ánh về việc một số nhà đầu tư không mua được hồ sơ đấu giá, người phụ nữ nói rằng: “Căn bản là bọn em đang bảo là đợi thôi ạ, chứ không phải là không mua được…”. Trước câu hỏi khi nào các nhà đầu tư có thể mua hồ sơ, người phụ nữ này trả lời sẽ chờ kế toán trở về rồi thông tin sau. Người phụ nữ này cũng khẳng định công ty làm việc đến 17h mới nghỉ. Tuy nhiên, khoảng 16h10 cùng ngày, chúng tôi thấy người phụ nữ bán hồ sơ xách túi cá nhân rời khỏi phòng làm việc.

Hiện dự án vẫn đang tiếp tục xây dựng.

Sáng 17/5/2024 chúng tôi tiếp tục trở lại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn. Vẫn là người phụ nữ ấy có mặt tại văn phòng nhưng đến 8h40, một số nhà đầu tư vẫn chưa mua được hồ sơ.

Trước phản ánh của các nhà đầu tư và thực tế ghi nhận, chúng tôi đã thông tin sự việc đến lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thanh Hóa thời điểm đó và ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 20/5/2024, tức 3 ngày sau khi phóng viên tiếp tục ghi nhận những bất cập tại trụ sở công ty, đoàn công tác gồm đại diện UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính), UBND TP Thanh Hóa và Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn đã tiến hành kiểm tra việc mua bán hồ sơ đấu giá.

Theo thông tin đoàn công tác ghi nhận, trong khoảng thời gian từ 8h15 đến 9h25 cùng ngày, đoàn kiểm tra không ghi nhận khách hàng đến mua hồ sơ tại công ty?!. Diễn biến này càng khiến những phản ánh trước đó về quá trình bán hồ sơ đấu giá càng thêm bất thường, nhất là trong bối cảnh dự án có 213 lô đất, giá khởi điểm hơn 245 tỷ đồng và thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Sau đó không lâu, cuộc đấu giá được tổ chức và Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á trúng đấu giá với mức 255 tỷ đồng. Tính bình quân, giá trúng đấu giá tương đương khoảng 1,2 tỷ đồng mỗi lô đất, trong khi dự án đã hoàn thành hạ tầng. Thời điểm đó, mức giá trúng đấu giá cùng những vấn đề được phản ánh trong quá trình bán hồ sơ đã làm dấy lên nghi vấn về tính bất thường của cuộc đấu giá.

Kết luận điều tra xác định thiệt hại hơn 7,2 tỷ đồng

Vào cuộc điều tra, ngày 28/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Cao Tiến Đoan, sinh năm 1960, trú tại tổ dân phố An Chính, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa là Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn BĐS Đông Á, để điều tra hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Ngày 8/9/2025, cơ quan điều tra bổ sung quyết định khởi tố bị can Cao Tiến Đoan về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”, theo khoản 2 Điều 218 Bộ luật Hình sự. Cũng trong ngày 8/9/2025, mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can khác để điều tra các hành vi liên quan.

Bị can Cao Tiến Đoan (ngoài cùng bên trái) bị khởi tố tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản".

Trong số này, Lê Anh Xuân, Bí thư phường Hạc Thành; Trần Anh Chung, Giám đốc Sở Công Thương; Lê Mai Khanh, Chủ tịch UBND phường Đông Sơn; Tào Minh Hạnh, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thanh Hóa; Vũ Hoàng Tân, cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thanh Hóa và Hà Văn Hiếu, nhân viên Công ty Đông Á cùng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”, theo khoản 2 Điều 218 Bộ luật Hình sự. Trần Tất Hùng, Giám đốc Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn và Lê Thị Phương, thẩm phán TAND khu vực 1, bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”, theo khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thay đổi Quyết định khởi tố vụ án về hành vi “Nhận hối lộ” của Nguyễn Tất Hùng và Lê Thị Phương sang tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND tỉnh Thanh Hóa truy tố 22 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Đông Á, UBND tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan.

Theo kết luận điều tra, Dự án Khu dân cư Quảng Thành được đấu giá thành công với mức 255 tỷ đồng, thấp hơn giá thị trường, gây thiệt hại hơn 7,2 tỷ đồng. Kết luận điều tra cũng làm rõ nhiều khoản tiền mà Cao Tiến Đoan đã đưa cho một số cán bộ, cá nhân liên quan trong quá trình triển khai dự án. Cụ thể, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng được xác định nhận tổng cộng 150.000 USD từ Cao Tiến Đoan vào các dịp lễ, Tết trong giai đoạn 2021 đến 2024. Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn được xác định nhận tổng cộng 20.000 USD và 1,5 tỷ đồng và cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Văn Thi cũng được Giám đốc Công ty Đông Á Cao Tiến Đoan “cảm ơn” 200.000 USD.

Theo kết luận điều tra, Dự án Khu dân cư Quảng Thành được đấu giá thành công với mức 255 tỷ đồng, thấp hơn giá thị trường, gây thiệt hại hơn 7,2 tỷ đồng.

Đối với nhóm cán bộ liên quan đến quá trình triển khai dự án, kết luận điều tra xác định Cao Tiến Đoan đưa cho Lê Mai Khanh, khi đó là Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, 4,8 tỷ đồng. Khanh chuyển 1,5 tỷ đồng cho Lê Anh Xuân, khi đó là Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa, còn bản thân được xác định hưởng lợi 3,3 tỷ đồng. Ngoài khoản tiền trên, trong giai đoạn từ năm 2022 đến tháng 1/2024, Lê Anh Xuân còn được xác định trực tiếp nhận từ Cao Tiến Đoan 1,3 tỷ đồng và 20.000 USD. Trần Anh Chung được xác định nhận hai lần, tổng cộng 70 triệu đồng.

Đáng chú ý, theo kết luận điều tra, Cao Tiến Đoan hứa cho Lê Thị Phương, đấu giá viên, Giám đốc Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn 1 tỷ đồng nếu Công ty Đông Á trúng đấu giá dự án. Sau đó, Phương được xác định hưởng lợi 400 triệu đồng, còn Trần Tất Hùng hưởng lợi 200 triệu đồng.

Những diễn biến từ khâu bán hồ sơ đến kết quả điều tra cho thấy dấu hiệu bất thường của cuộc đấu giá đã xuất hiện từ trước khi phiên đấu giá diễn ra. Dù đã có phản ánh, cơ quan chức năng vẫn tổ chức kiểm tra nhưng không ghi nhận khách hàng đến mua hồ sơ. Đáng chú ý, kết luận điều tra sau đó xác định nhiều cá nhân liên quan nhận tiền từ bị can Cao Tiến Đoan.