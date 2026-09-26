Vụ án 'Shark' Thủy lừa đảo chiếm đoạt 8.459 tỷ đồng có gì mới?

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra bổ sung đối với bị can Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy, SN 1982, ở Hà Nội, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.

Tại bản kết luận điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra (CQĐT) xác định, Shark Thủy chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại. Sau khi điều tra bổ sung, tổng số bị hại trong vụ án được nâng lên là 10.123 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 8.459 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy hay còn gọi là "Shark" Thủy.

Quá trình điều tra bổ sung, CQĐT xác minh làm rõ về 33 bất động sản, làm rõ về việc các bị hại, đương sự đã chuyển nhượng bất động sản cho các bị can, các công ty trong hệ sinh thái Egroup, lãnh đạo các công ty thuộc hệ sinh thái Shark Thủy và các cá nhân liên quan.

Có 5 bất động sản thuộc sở hữu của Nguyễn Ngọc Thủy không liên quan đến bị hại nên không xem xét. Có 28 bất động sản được các bị hại, đương sự chuyển nhượng, ủy quyền cho 7 cá nhân trong đó có vợ chồng Nguyễn Ngọc Thủy, Lê Thị Thanh Hiền.

Có 7 bị hại khai đã đồng ý ký vào hợp đồng chuyển nhượng bất động sản theo đề nghị của Công ty Egame cho các cá nhân được chỉ định. Trong số này, 6 bị hại nhận lại các thỏa thuận hợp tác chiến lược sở hữu cổ phần Công ty Egroup. Riêng bị hại Phạm Lệ Thủy được quy đổi lấy trái phiếu CTCP Phát triển giáo dục Igarten.

Từ ngày 26-8-2016 đến ngày 7-6-2021, 5 công chứng viên đã thực hiện công chứng chuyển nhượng, ủy quyền 28 bất động sản nói trên. Các công chứng viên khai đã thực hiện đúng quy định pháp luật.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chứng viên kiểm tra thông tin trên hệ thống Uchi (hệ thống tra cứu riêng của công chứng) để xác định tình trạng pháp lý của bất động sản. Nếu có đủ căn cứ theo quy định thì soạn thảo Hợp đồng công chứng và yêu cầu các bên xuất trình bản gốc, bản chính giấy tờ ký công chúng.

Quá trình công chứng không có gì bất thường, các bên giao kết đều được công chứng viên đọc lại, tự đọc lại nội dung hợp đồng, nhất trí các điều khoản và ký, điểm chỉ, đóng dấu. Các bên đều minh mẫn, tỉnh táo, có năng lực hành vi dân sự, việc giao kết hợp đồng tự nguyện, không giả tạo, không có dấu hiệu lừa dối, ép buộc.

Kết quả điều tra, thu thập tài liệu tại Văn phòng đăng ký đất đai, Sở Nông ghiệp & Môi trường TP Hà Nội và TP. HCM thể hiện, hồ sơ chuyển nhượng đều được thực hiện theo đúng quy trình, quy định.

Do đó, CQĐT xác định các công chứng viên đã thực hiện đúng quy trình, quy định trong việc công chứng chuyển nhượng ủy quyền và cho vay đối với tài sản thế chấp là 33 bất động sản. Kết quả điều tra không có thông tin, tài liệu phản ánh công chứng viên được hưởng lợi.

Đối với vợ Shark Thủy là bà Lê Thị Thanh Hiền và các cá nhân đứng tên nhận chuyển nhượng bất động sản sau đó thế chấp vay tiền, CQĐT xác định, những người này thực hiện theo chỉ đạo của Shark Thủy.

Bà Hiền và những người còn lại không biết và không liên quan hành vi bán cổ phiếu khống cho nhà đầu tư của Sharrk Thủy. Những người này cũng không được hưởng lợi. Do đó, CQĐT không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với các công chứng viên và những người khác.

Ngoài ra, CQĐT cũng rà soát dữ liệu và lời khai của các bị can. Kết quả cho thấy, các nhân viên kinh doanh từ số thứ tự 294 đến 341 trong danh sách nhân viên không có địa chỉ, số căn cước, số điện thoại.

Đây là các nhân viên thời vụ, không ký hợp đồng lao động, không có trong hồ sơ nhân sự lưu tại Công ty Egame. Vì vậy không xác định được địa chỉ, thông tin của các nhân viên này.

Với kết quả điều tra bổ sung này, CQĐT giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố và xác định Nguyễn Ngọc Thủy đã lừa đảo chiếm đoạt 8.459 tỷ đồng của 10.123 nhà đầu tư.