Vụ án quan trắc môi trường: Khởi tố 28 bị can thuộc nhiều bộ, ngành

Ngày 1/10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường khởi tố 3 vụ án hình sự và 28 bị can về tội “Giả mạo trong công tác”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian dài, các bị can đã thực hiện hành vi sửa số liệu phân tích quan trắc từ “không đạt” thành “đạt”; thu mẫu phân tích không bảo đảm đúng quy trình và cấp giấy chứng nhận quan trắc cho các đơn vị có nhu cầu.

Cơ quan Công an tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. (Ảnh: Cục C04)

Các vụ án này xảy ra tại 10 phòng thí nghiệm thuộc 4 bộ, ngành. Danh sách các cơ quan và số lượng bị can bị khởi tố cụ thể như sau:

Viện Khoa học công nghệ năng lượng và môi trường (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam): Khởi tố 8 bị can, gồm một giám đốc, một nguyên giám đốc trung tâm tại TP.HCM; một phó giám đốc trung tâm tại Đà Nẵng; cùng 2 trưởng phòng, 2 phó trưởng phòng và một nhân viên tại Hà Nội.

Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam): Khởi tố 8 bị can, gồm giám đốc và phó giám đốc Trạm quan trắc và phân tích môi trường lao động, một trưởng phòng, một phó trưởng phòng tại Hà Nội; cùng phân viện trưởng, phó phân viện trưởng, một trưởng phòng và một phó trưởng phòng tại phân viện miền Trung.

Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch (Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương): Khởi tố 5 bị can, gồm giám đốc, phó giám đốc trung tâm, một trưởng phòng và 2 phó trưởng phòng.

Trung tâm Kỹ thuật môi trường và an toàn hóa chất (Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Bộ Tài chính): Khởi tố 7 bị can, gồm giám đốc, 2 phó giám đốc trung tâm, một trưởng phòng, 2 phó trưởng phòng và một nhân viên.

Bên cạnh tội danh trên, C04 xác định các đối tượng còn có dấu hiệu của các tội: Tham ô tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Mua bán trái phép hóa đơn và Trốn thuế.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục khai thác tài liệu, chứng cứ từ các nguồn giám định, trích xuất và phục hồi dữ liệu để làm rõ vai trò của những người chủ mưu, cầm đầu, giúp sức; đồng thời phối hợp điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.