Theo Trang TTĐT Công an tỉnh An Giang, ngày 25/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết, vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố đối với bị can Huỳnh Hồng Hải, sinh năm 1983, nơi cư trú Khóm Tây Khánh 2, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang về tội giết người.

Huỳnh Hồng Hải làm việc tại cơ quan Công an

Theo kết luận điều tra, vào năm 2023, Hải đang có quan hệ tình cảm với chị T.T.V sinh năm 1991, cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, lúc này chị V đã có 01 người con trai là bé K, khoảng 04 tuổi. Ngày 10/9/2023, Hải điện thoại mời chị V xuống nhà Hải ăn đám giỗ nên V cùng với bé K đến nhà Hải vào chiều tối ngày 10/9/2023.

Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11/9/2023, bé K quấy khóc nên chị V kêu Hải điều khiển xe môtô chở bé K đi chơi. Hải chở bé K đi chơi ở nhiều nơi nhưng bé K vẫn quấy khóc nên khi Hải chở bé K đến giữa cầu Tôn Đức Thắng đoạn thuộc phường Mỹ Hòa (nay phường Long Xuyên) thì Hải dùng 02 tay ôm bé K đưa ra lan can cầu và ném xuống sông Long Xuyên.

Cùng lúc này có cha con ông Bùi Ngọc Thọ (sinh năm 1960, cư trú tại phường Thới Long, thành phố Cần Thơ) điều khiển ghe chở lúa vừa chạy tới nên đã kịp cứu vớt bé K lên ghe. Sau một thời gian được quần chúng nhân dân chăm sóc, trấn tĩnh tinh thần cho đến nay sức khỏe của bé K đã ổn định.

Nhận được tin báo, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh hình sự Công an tỉnh và Công an thành phố Long Xuyên đã khẩn trương phối hợp điều tra, làm rõ, truy xét nóng đối tượng.

Kết quả sau 05 giờ đã bắt giữ được Huỳnh Hồng Hải khi y đang lưu thông trên đường.

Qua giám định của cơ quan chức năng xác định tại thời điểm thực hiện hành vi, Hải nhận thức được hành vi phạm tội, tuy nhiên sau đó có biểu hiện tâm thần nên phải đưa bị can áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.