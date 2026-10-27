Vụ án Mr Pips: Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng đối với các bị cáo

Theo một người dân ở Khánh Hòa, bộ quần áo và đôi dép mà phạm nhân Lê Văn Cường (một trong 4 đối tượng trốn Trại giam A2 ở Khánh Hòa) mặc khi bị bắt trở lại chính là đồ của người này bị mất trộm trước đó.