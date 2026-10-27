Pháp luật

Vụ án Mr Pips: Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng đối với các bị cáo

Sáng 27/10/2026, tại Hà Nội, Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội công bố bản cáo trạng đối với các bị cáo trong phiên toà xét xử vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế” xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Báo Tin Tức TTXVN
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Đại diện Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng đối với các bị cáo.

Đại diện Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng đối với các bị cáo.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, bên trái) và bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) tại phiên xét xử sáng 27/10.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, bên trái) và bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) tại phiên xét xử sáng 27/10.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức "Shark" Bình) tại phiên xét xử sáng 27/10.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức "Shark" Bình) tại phiên xét xử sáng 27/10.

Quang cảnh phiên toà sáng 27/10.

Quang cảnh phiên toà sáng 27/10.

Đại diện Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng đối với các bị cáo.

Đại diện Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng đối với các bị cáo.

Phạm Kiên/TTXVN

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/vu-an-mr-pips-vien-kiem-sat-cong-bo-ban-cao-trang-doi-voi-cac-bi-cao-post1397639.html