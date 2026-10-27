Vụ án Mr Pips: Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng đối với các bị cáo
Sáng 27/10/2026, tại Hà Nội, Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội công bố bản cáo trạng đối với các bị cáo trong phiên toà xét xử vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế” xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/vu-an-mr-pips-vien-kiem-sat-cong-bo-ban-cao-trang-doi-voi-cac-bi-cao-post1397639.html