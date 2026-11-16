Vụ án Mr Pips: Tòa tuyên hai án chung thân, Shark Bình nhận 10 năm tù

Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ lãnh án án tù chung thân

Chiều 16/11, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội tuyên án sơ thẩm vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 185 bị cáo khác.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi phạm tội của Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cùng các đồng phạm có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản cho các bị hại, đồng thời gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự xã hội, do đó cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội.

Đối với Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ, Hội đồng xét xử tuyên phạt tù chung thân đối với hai bị cáo cầm đầu đường dây lừa đảo.

Về các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử nhận định trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, ngoại trừ Nguyễn Thanh Phong và Ngô Thị Thêu không thừa nhận hành vi phạm tội, các bị cáo còn lại đều thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn, hối cải.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng xem xét các tình tiết như một số bị cáo đang nuôi con nhỏ, có vợ, chồng hoặc anh, em ruột cùng bị đưa ra xét xử trong vụ án, có thành tích trong quá trình công tác hoặc người thân có công với cách mạng. Những yếu tố trên được Hội đồng xét xử cân nhắc khi lượng hình, nhằm bảo đảm hình phạt tương xứng với vai trò, tính chất, mức độ hành vi phạm tội và hoàn cảnh của từng bị cáo.

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phó Đức Nam mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hình phạt là chung thân.

Phó Đức Nam (Mr Pips) bị tuyên án tù chung thân.

Đối với bị cáo Lê Khắc Ngọ, Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 11 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hình phạt là chung thân.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu (bố và mẹ của Phó Đức Nam) lần lượt 6 năm 6 tháng tù và 5 năm 6 tháng tù về cùng tội Rửa tiền.

Quan điểm luận tội trước đó của đại diện Viện kiểm sát cho rằng, bị cáo Thắng biết con trai có các hành vi sai phạm nhưng không khuyên răn mà có hành vi tiếp tay khi đứng tên nhiều tài sản phạm tội của Mr Pips. Trong khi đó, bị cáo Liễu khi biết con trai bị khởi tố, bắt giữ đã rút tiền và mua vàng, USD gửi người thân để tránh bị phát hiện và thu giữ. Khi bị phát hiện, hai bị cáo nhanh chóng tẩu tán tài sản, gây khó khăn cho công tác điều tra, thu hồi tài sản.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Phó Đức Nam) 9 năm tù về tội Rửa tiền. Bị cáo Nguyễn Thị Thủy (mợ của Phó Đức Nam) bị tuyên 5 năm 6 tháng tù về tội Rửa tiền và 8 năm tù về tội Trốn thuế. Tổng hợp mức hình phạt là 13 năm 6 tháng tù...

Shark Bình bị tuyên phạt 10 năm tù

Về trách nhiệm dân sự, tòa sơ thẩm buộc Phó Đức Nam bồi thường cho các bị hại tổng cộng 822 tỷ đồng, Lê Khắc Ngọ bồi thường 510 tỷ đồng. Nhóm đồng phạm của Nam và Ngọ bồi thường phần còn lại cho các bị hại là 297 tỷ đồng.

Liên quan vụ án, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) bị phạt 10 năm tù về tội Rửa tiền.

Hội đồng xét xử kết luận, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, đến sức khỏe và tinh thần của các bị hại, xâm phạm đến trật tự trị an, an toàn quản lý kinh tế, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đến tài sản của các bị hại, thất thoát tài sản của Nhà nước.

Những hành vi này đồng thời gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, làm xáo trộn đời sống, phá vỡ hạnh phúc và tương lai của gia đình nhiều nạn nhân, gây bức xúc, bất bình trong dư luận xã hội.

Do đó, việc khởi tố, truy tố và đưa các bị cáo ra xét xử, áp dụng hình phạt nghiêm minh đối với từng bị cáo, từng tội danh tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả hành vi của từng bị cáo là cần thiết.

Theo cơ quan tố tụng, năm 2017, Nam quen Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) và bàn bạc, thống nhất với đối tượng này tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 - những ứng dụng được sử dụng trong giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Các trang web có tên và giao diện bằng tiếng Anh giống tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Tuy nhiên, thực chất là những trang web được lập trình sẵn, không kết nối và không thực hiện giao dịch đối ứng trên thị trường thế giới.

Các bị cáo khai nhận, khách hàng đầu tư trên các trang web đó trên thực tế là giao dịch với chủ sàn (admin); khi khách hàng thua lỗ, chủ sàn được hưởng số tiền đó. Ban đầu, nhà đầu tư được cho thắng rồi dễ dàng rút tiền để tạo cảm giác tin tưởng. Sau khi khách nạp số tiền lớn, họ bị dẫn dụ vào những lệnh giao dịch bất lợi, sử dụng đòn bẩy cao hoặc bị can thiệp kỹ thuật khiến tài khoản thua lỗ, thậm chí mất toàn bộ số tiền đã đầu tư.

Quá trình xét xử, Phó Đức Nam thừa nhận bản chất hoạt động của hệ thống là khách hàng không thể thắng, còn nhân viên được giao nhiệm vụ tìm mọi cách biến họ thành những "con bạc". Trong nhiều năm, Nam và đồng phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hơn 900 bị hại với tổng số tiền khoảng 1.560 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử cho biết, để đảm bảo thi hành án, cùng với để khắc phục cho giai đoạn 2 của vụ án, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội tiếp tục phong tỏa, kê biên nhiều bất động sản, tiền, vàng, xe sang, túi, đồng hồ hàng hiệu.