Vụ án Mr Pips: Shark Bình thừa nhận sai phạm trong hành vi 'rửa tiền'

Hội đồng xét xử điều hành phiên tòa. Ảnh: Kim Anh/TTXVN

Tại Tòa, bị cáo Nguyễn Hòa Bình khai quá trình hình thành Công ty Ngân Lượng từ năm 2012. Đến năm 2018, Bình phát triển các hệ thống công ty của bị cáo theo mô hình tập đoàn gồm hơn 10 công ty thành viên cùng với rất nhiều các khoản đầu tư vào các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ khác lên đến khoảng 40 công ty.

Riêng đối với Công ty Ngân Lượng, Bình yêu cầu áp dụng chính sách xuyên suốt bảo vệ khách hàng trong hoạt động ví điện tử. Nếu có khiếu nại của khách hàng, nhân viên công ty phải treo tiền, khóa tài khoản khiếu nại, giải quyết thấu đáo đơn thư của khách hàng. Nếu không giải quyết được thì phải hoàn trả, hoàn tiền lại cho khách hàng.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) thừa nhận sai phạm trong hành vi rửa tiền. Ảnh: Kim Anh/TTXVN

Bình trình bày, hệ thống công ty của Phó Đức Nam có số giao dịch cao, là khách hàng lớn nên Công ty Ngân Lượng bố trí riêng nhân viên chăm sóc, hỗ trợ Nam, nhưng không có sự bàn bạc với Nam.

Sau này, khi có nhiều đơn khiếu nại, Công ty Ngân Lượng mới gặp gỡ, làm việc, trao đổi và yêu cầu bị cáo Nam phải xử lý thỏa đáng cho các khách hàng. Bản thân bị cáo Nam khai trước đó tại tòa cũng khẳng định Công ty Ngân Lượng rất gắt gao trong xử lý khiếu nại. Do vậy, bị cáo Bình mong Hội đồng xét xử ghi nhận, xem xét tình tiết này cho bị cáo và các nhân viên tại Công ty Ngân Lượng.

Tuy nhiên, shark Bình cũng thừa nhận sai phạm khi có các công văn của cơ quan công an yêu cầu tra soát tài khoản có liên quan đến các sàn giao dịch của công ty của bị cáo Nam thì Bình đã chỉ đạo các nhân viên của mình chuyển thông tin này cho Nam. Mục đích chính là để giữ chân, chăm sóc khách hàng lớn và cũng là để tăng thêm doanh thu cho công ty. “Đây là sai lầm của bị cáo khiến cho bị cáo và các nhân viên của Công ty phải đứng trước Tòa trong ngày hôm nay”, bị cáo Nguyễn Hòa Bình nói.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) khai báo tại phiên tòa. Ảnh: Kim Anh/TTXVN

Khai trước Tòa, bị cáo Bình bày tỏ nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc điều hành các nhân viên ở công ty Ngân Lượng, đồng thời xin chấp nhận hình phạt về hành vi rửa tiền mà cáo trạng của Viện Kiểm sát đã truy tố.

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2020, Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm biết các sàn giao dịch GKFX, DK trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarket của Phó Đức Nam hoạt động phạm tội, bị cơ quan Công an xác minh điều tra. Tuy nhiên để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch, Bình đã chỉ đạo Nam và Tâm tiếp tục hoạt động chăm sóc khách hàng cho ví Ngân lượng của các sàn này hoạt động, đồng thời Bình chỉ đạo Nam và Tâm trao đổi với Nam và nhân viên của các sàn giao dịch thống nhất cách làm giả dữ liệu rồi cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan công an nhằm gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví Ngân lượng nêu trên.

Đại diện Viện Kiểm sát tham gia xét hỏi tại phiên tòa. Ảnh: Kim Anh/TTXVN

Từ 15/6/2020 đến hết ngày 23/9/2022 (thời gian các sàn giao dịch bị cơ quan chức năng gửi công văn xác minh) có tổng số 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng, tổng số tiền gần 319 tỷ đồng. Hành vi của các bị can Nguyễn Hòa Bình, Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam đã phạm tội “Rửa tiền”.

Khai tại tòa, 2 vợ chồng bị cáo Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu (bố, mẹ của bị cáo Phó Đức Nam – Mr Pips) trình bày về các khoản tiền, vàng, bất động sản đứng tên sở hữu của 2 bị cáo, trong đó có một số tài sản do cả hai mua được sau nhiều năm tích cóp và những tài sản đứng tên thay cho con được mua bằng tiền lừa đảo mà Phó Đức Nam có được. Đây là hành vi khiến bố, mẹ của Mr Pips bị Viện Kiểm sát truy tố về hành vi “rửa tiền”.

Trả lời thẩm vấn của Tòa, bị cáo Lê Thị Liễu cho biết khi vụ án mới bị phát hiện, bị cáo nhận thấy bị cáo không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, sau này khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo đã được giải thích và nhận thức thấy sai phạm của mình.

Bị cáo Liễu bày tỏ sự đau lòng khi tại phiên tòa, nhìn thấy nhiều bị cáo có tuổi đời còn rất trẻ (20-23 tuổi) đã vướng vòng lao lý, nhìn thấy các bị hại với nhiều thiệt hại, mất mát. Bị cáo mong Hội đồng xét xử cho các bị cáo này được hưởng khoan hồng do họ đã hối hận, nhận ra lỗi lầm của mình, để cho các bị cáo có cơ hội sớm trở về đoàn tụ với gia đình, tái hòa nhập với cộng đồng xã hội, làm lại cuộc đời để sửa chữa những sai lầm xảy ra trong quá khứ.

Quang cảnh phiên xét hỏi. Ảnh: Kim Anh/TTXVN

Đồng thời, cả hai vợ chồng bị cáo Thắng – Liễu xin lỗi các bị hại đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nợ nần do lỗi của con trai 2 bị cáo và mong Hội đồng xét xử xem xét, xử lý sớm các tài sản đã thu giữ của bị cáo Nam để sớm khắc phục hậu quả, bồi thường cho các bị hại.

Liên quan đến vụ án, hai bị cáo Thắng và Liễu trình bày, Phó Đức Nam từng được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực khi thăm khám, điều trị tại Singapore năm 2013. Theo hai bị cáo, tình trạng sức khỏe này có thể ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát hành vi của Nam. Vì vậy, hai bị cáo đề nghị cơ quan chức năng cho phép Nam được giám định tâm thần để đánh giá đầy đủ tình trạng sức khỏe.

Theo Viện Kiểm sát, hai vợ chồng bị cáo Thắng - Liễu đã sử dụng hơn 146 tỷ đồng do Nam phạm tội mà có, cùng với 40 tỷ đồng (là tiền của vợ chồng Liễu, Thắng) thanh toán tiền mua hai căn hộ. Từ ngày 11/4/2024 đến 10/5/2024, tuy biết nguồn gốc tiền do Nam phạm tội, Liễu đã nhận tổng số 121 tỷ đồng do Nam và Thắng chuyển, trong đó có hơn 80 tỷ đồng do Nam phạm tội mà có. Sau đó, Liễu thực hiện gửi tiền tiết kiệm online, đáo hạn nhiều lần. Sau khi biết Nam bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố, bắt giữ, Liễu rút tiền và mua vàng, đô la Mỹ, gửi người thân để tránh bị phát hiện và thu giữ. Hành vi của 2 vợ chồng bị cáo Thắng - Liễu đã phạm vào tội “Rửa tiền”.