Vụ án Mr Pips: Shark Bình thừa nhận sai phạm

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Hòa Bình khai về quá trình hình thành Công ty Ngân Lượng từ năm 2012. Đến năm 2018, bị cáo phát triển hệ thống doanh nghiệp theo mô hình tập đoàn, gồm hơn 10 công ty thành viên và đầu tư vào khoảng 40 công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình). Ảnh: TTXVN

Đối với Công ty Ngân Lượng, Bình cho biết đã yêu cầu áp dụng chính sách xuyên suốt là bảo vệ khách hàng trong hoạt động ví điện tử. Do hệ thống công ty của Phó Đức Nam (tức Mr Pips) có số lượng giao dịch lớn, là khách hàng lớn nên Công ty Ngân Lượng bố trí nhân viên riêng để chăm sóc, hỗ trợ Nam, nhưng không có sự bàn bạc trước với Nam. Sau đó, khi xuất hiện nhiều đơn khiếu nại, Công ty Ngân Lượng mới gặp gỡ, làm việc và yêu cầu bị cáo Nam giải quyết thỏa đáng cho khách hàng.

Tuy nhiên, Shark Bình cũng thừa nhận sai phạm khi có các công văn của cơ quan Công an yêu cầu tra soát tài khoản liên quan đến các sàn giao dịch của công ty Phó Đức Nam. Theo đó, Bình đã chỉ đạo nhân viên chuyển thông tin này cho Nam. Mục đích là giữ chân, chăm sóc khách hàng lớn, đồng thời tăng doanh thu cho công ty.

Theo cáo trạng, từ tháng 6-2020, Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm biết các sàn giao dịch GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarket của Phó Đức Nam hoạt động phạm tội và đang bị cơ quan Công an xác minh, điều tra. Tuy nhiên, để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch, Bình vẫn chỉ đạo Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm tiếp tục chăm sóc khách hàng sử dụng ví Ngân Lượng của các sàn này; đồng thời, chỉ đạo Nam và Tâm trao đổi với Phó Đức Nam và nhân viên các sàn giao dịch, thống nhất cách làm giả dữ liệu, cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan Công an nhằm cản trở việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của các bị hại và hoạt động của các ví Ngân Lượng nêu trên.

Từ ngày 15-6-2020 đến hết ngày 23-9-2022, thời gian các sàn giao dịch bị cơ quan chức năng gửi công văn xác minh, có tổng cộng 232 bị hại chuyển gần 319 tỷ đồng vào các tài khoản ví Ngân Lượng. Hành vi của Nguyễn Hòa Bình, Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam bị xác định phạm tội “Rửa tiền”.