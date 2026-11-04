Vụ án Mr Pips: Phó Đức Nam bị đề nghị án tù chung thân, shark Bình bị đề nghị 9-10 năm tù

Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 188 bị cáo. Trong bản luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đã phân tích rõ các hành vi, thủ đoạn phạm tội của các bị cáo, đồng thời phân hóa vai trò của các bị cáo để có mức hình phạt đề nghị tương xứng.

Theo đó, bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bị Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, từ 11-12 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Phó Đức Nam là tù chung thân.

Về cùng 2 tội danh trên, bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) bị đề nghị tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, từ 10-11 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Lê Khắc Ngọ là tù chung thân.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong (trú tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) bị đề nghị từ 8-9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, từ 5-6 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Nguyễn Thanh Phong là từ 13-15 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy (trú tại phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh) bị đề nghị từ 5 năm 8 tháng tù đến 7 năm tù về 2 tội “Rửa tiền” và “Trốn thuế”. Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức shark Bình) bị đề nghị từ 9-10 năm tù về tội “Rửa tiền”. Bị cáo Phó Đức Tuấn (cháu họ của Phó Đức Nam) bị đề nghị từ 5-6 năm tù về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Đối tượng Phó Đức Nam (tức Mr Pips).

Các bị cáo còn lại bị đề nghị các mức án từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 20 năm tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, các bị cáo đã sử dụng thủ đoạn dụ dỗ bị hại đầu tư chứng khoán quốc tế, Forex, xây dựng một quy trình lừa đảo như kịch bản nhiều lớp, vận hành và phối hợp chặt chẽ với nhau, từ khâu tiếp cận, tạo niềm tin đến giai đoạn chiếm đoạt tài sản.

Đại diện Viện Kiểm sát nhấn mạnh, trong vụ án này, các bị cáo đã phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với nhau để lừa đảo chiếm đoạt tiền của các bị hại. Sau khi khiến bị hại thua lỗ ở một sàn, các bị cáo tiếp tục bàn giao thông tin cho đồng phạm để lôi kéo tham gia sàn khác với lời hứa giúp gỡ lại tiền. Song, kết quả là bị hại tiếp tục bị chiếm đoạt tài sản đến mức kiệt quệ. Khi biết bị hại không còn khả năng tài chính, các bị cáo cắt liên lạc rồi tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mới.

Toàn bộ hệ thống sàn giao dịch của Mr Pips được vận hành như một bộ máy kiếm tiền, trong đó mỗi nhân viên được hưởng từ 1-4% số tiền khách hàng nạp, tạo động lực lôi kéo và giữ chân nạn nhân. Bằng những thủ đoạn tinh vi nêu trên, các bị cáo đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, gần 1.560 tỷ đồng của 919 bị hại.

Tuy thực hiện các công đoạn phạm tội khác nhau, nhưng các bị cáo vẫn phải chịu trách nhiệm chung đối với số tài sản chiếm đoạt của từng bị hại theo phạm vi trách nhiệm được xác định về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4 - Bộ luật Hình sự.

Hậu quả từ hành vi phạm tội của các bị cáo không chỉ là số tiền bị chiếm đoạt mà còn là thiệt hại về kinh tế, sự tan vỡ hạnh phúc gia đình của các bị hại. Rất nhiều bị hại lâm vào cảnh vay nợ, bán hết tài sản, nhà cửa nhưng vẫn trở thành con nợ. Nhiều gia đình hôn nhân tan vỡ, con cái mất cơ hội học hành. Đặc biệt, không ít bị hại đã có ý nghĩ tự tử để giải thoát.