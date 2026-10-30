Vụ án Mr Pips: Nhóm chat 'bí mật' trợ giúp Mr Pips lừa đảo gần 1.560 tỷ đồng

Quang cảnh phiên xét hỏi. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Chiều 30/10, phiên tòa xét xử Mr Pips và đồng phạm tiếp tục với phần thẩm vấn của đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa.

Công tố viên dành nhiều thời gian thẩm vấn Phó Đức Nam (tức Mr Pips) để làm rõ về hoạt động của tổ tư vấn bí mật thường trao đổi nhóm trên ứng dụng Telegram có tên là “Đầu tư rượu vang.”

Tổ này gồm những người có quan hệ rộng, am hiểu nhiều kiến thức pháp luật để tư vấn, giúp Nam xử lý sự cố.

Trả lời thẩm vấn của đại diện Viện Kiểm sát, Phó Đức Nam khai năm 2018, bị cáo sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách vận hành sàn giao dịch từ Isik Uran rồi trở về Việt Nam tổ chức hoạt động các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế.

Nam thừa nhận hệ thống của mình không có hoạt động giao dịch như quảng cáo. Thực chất, các nhà đầu tư tham gia giao dịch là đặt cược với chủ sàn. Khi khách hàng thua lỗ, số tiền đó sẽ thuộc về nhóm điều hành.

Bị cáo Nam khai do các sàn giao dịch ngoại hối chưa được cấp phép tại Việt Nam nên bị cáo đã nhờ Nguyễn Thanh Phong (anh trai Nguyễn Thanh Tâm, người yêu Nam) tìm hiểu xem có thể hợp thức hóa hoạt động của các sàn forex hay không.

Thông qua Phong, Nam được giới thiệu và gặp gỡ Phạm Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn để hỏi về việc mở sàn forex ở Việt Nam có được phép hay không.

Ngoài ra, thời điểm đó, thông tin nội bộ thường xuyên bị lộ ra ngoài và khách hàng khiếu kiện sau khi thua lỗ nên Nam cũng muốn hỏi, làm sao để thoái thác trách nhiệm khi bị khách hàng khiếu kiện và cách xử lý khi nhân viên bị công an triệu tập.

Sau khi xin ý kiến và được Uran đồng ý, Nam trả cho tổ tư vấn 350 triệu đồng một tháng và sẽ trả thêm sau mỗi vụ tư vấn thành công. Mọi trao đổi của nhóm được thực hiện chat ở ứng dụng Telegram có tên là "Đầu tư rượu vang."

Hội đồng xét xử điều hành phiên tòa. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Trả lời thẩm vấn tại tòa, cả 3 bị cáo Phong, Trường Sơn và Bá Sơn đều khai không hề biết Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tin tưởng Nam hoạt động đúng quy định pháp luật và tiền Nam đưa cho các bị cáo là "tiền sạch."

Phạm Trường Sơn khai không thể ngờ Nam điều hành cả một hệ thống lừa đảo quy mô lớn. Bị cáo nói sai lầm của mình là quá tin tưởng việc Nam nói làm ăn chân chính. Sơn thừa nhận nếu tỉnh táo, bớt lơ là mất cảnh giác có lẽ vụ lừa đảo của Nam sẽ được ngăn chặn sớm hơn.

Đại diện Viện Kiểm sát đã công bố các bút lục ghi lời khai của Phong và Nam trong quá trình điều tra thể hiện nhận thức của các bị cáo về hoạt động lừa đảo của các công ty của Nam dưới hình thức kêu gọi khách hàng đầu tư forex chứng khoán tại Việt Nam.

Theo cáo trạng, các bị cáo Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn biết đã thỏa thuận với Nam thành lập tổ tư vấn để hướng dẫn Nam và các nhân viên trong công ty cách thức làm việc, tránh bị các nhà đầu tư khiếu kiện hoặc bị cơ quan chức năng xử lý. Nam trả công cho 3 người này tổng cộng hơn 6,4 tỷ đồng.

Quá trình hoạt động, nếu có các trường hợp nhân viên bị khách hàng khiếu kiện, cơ quan chức năng triệu tập làm việc, Nam sẽ nhắn lên nhóm “Đầu tư rượu vang” để các thành viên nắm được và đưa ra ý kiến góp ý.

Tài liệu đến nay chứng minh cuối năm 2021, Nguyễn Bá Sơn đã tham gia bảo vệ quyền lợi cho Lê Khắc Ngọ trong vụ việc chị L.Đ.M.H (ở Đà Nẵng) tố giác bị lừa đảo số tiền 8 tỷ đồng khi đầu tư vào sàn GKFX và bị Lê Khắc Ngọ lừa đảo chiếm đoạt mảnh đất của chị.

Tháng 6/2023, Nguyễn Bá Sơn tham gia bào chữa cho Bùi Trung Đức khi Đức và đồng phạm bị Công an quận Hoàng Mai (cũ), thành phố Hà Nội khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại các sàn ZenoMarkets, Londonnex, ChMarkets, LPLtrade và DexInvesting.

Tháng 5/2023, sau khi Bùi Trung Đức bị bắt giữ và bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thì Nam thấy Tổ tư vấn làm việc không hiệu quả nên không trả tiền công cho các thành viên nữa./.