Vụ án Mr Pips: Luật sư đề nghị làm rõ dòng tiền qua các cổng thanh toán

Đáng chú ý, trong số các đơn vị liên quan, hiện chỉ có đại diện Ngân Lượng là bị cáo Nguyễn Hòa Bình có mặt tại phiên tòa, khiến luật sư đề nghị làm rõ dòng tiền qua các cổng thanh toán này.

Hai bị cáo Nguyễn Hòa Bình và Phó Đức Nam tại phiên tòa.

Sáng nay (2/11), phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips) Nguyễn Hòa Bình (shark Bình) cùng 186 đồng phạm khác về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” bước sang ngày làm việc thứ bảy, tiếp tục được diễn ra ở phần xét hỏi.

Theo đó, trong phiên tòa sáng nay, các luật sư tiếp tục hỏi bị cáo Phó Đức Nam và một số bị các khác để làm rõ thêm về hành vi của các bị cáo.

Trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Phó Đức Nam cho biết, sẵn sàng sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của mình để bồi thường cho những người bị thiệt hại. Tuy nhiên, bị cáo Nam mong muốn HĐXX sớm xem xét thanh lý những tài sản mà bị cáo gọi là “tiêu sản”, chủ yếu là các dòng ô tô hạng sang.

Theo bị cáo Nam, đây là những phương tiện có giá trị lớn nhưng dễ mất giá theo thời gian. Nếu kéo dài việc xử lý, giá trị tài sản có thể tiếp tục giảm, ảnh hưởng đến số tiền thu hồi để khắc phục hậu quả. “Những tài sản này dễ mất giá theo thời gian nên bị cáo mong muốn HĐXX cho thanh lý càng sớm càng tốt để lấy tiền khắc phục cho các bị hại”, Nam trình bày tại tòa.

Ngoài loạt ô tô, bị cáo còn đề nghị có phương án xử lý đối với 2 bất động sản đã mua tại Campuchia, 2 tài khoản ngân hàng ở nước này với tổng số tiền khoảng 700.000 USD và một tài khoản tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nam mong muốn các tài sản, khoản tiền trên sớm được xử lý để bổ sung nguồn lực khắc phục hậu quả.

Đề nghị làm rõ dòng tiền qua các cổng thanh toán trung gian

Cũng tại phiên tòa sáng nay, luật sư Lê Thị Hồng Vân - người bào chữa cho bị cáo Phó Đức Nam đề nghị triệu tập đại diện các công ty cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử trung gian.

Các luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Theo luật sư Hồng Vân, đây là những đơn vị có vai trò trong quá trình luân chuyển dòng tiền, cần được làm rõ để xác định đầy đủ trách nhiệm của các bên liên quan. Theo đó, luật sư cũng đề cập việc xem xét khởi tố nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm, nhằm tránh bỏ lọt tội phạm.

Tại phiên tòa trước đó, bị cáo Phó Đức Nam cũng khai, ngoài sử dụng cổng thanh toán Ngân Lượng của Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), còn chủ yếu sử dụng nhiều cổng trung gian khác để thanh toán, tuy nhiên các đơn vị khác không có mặt tại phiên tòa. Các công ty này đã được triệu tập nhưng không có mặt, đồng thời gửi đơn xin xét xử vắng mặt.

Khi luật sư tiếp tục đặt vấn đề, HĐXX đề nghị luật sư trình bày nội dung này tại phần tranh tụng.

Nói thêm về hoạt động thanh toán, bị cáo Phó Đức Nam khai trong quá trình vận hành hệ thống, khách hàng thực hiện nạp và chuyển tiền thông qua các cổng thanh toán trung gian. Bị cáo cho rằng cần làm rõ dòng tiền từ nhiều tài khoản khách hàng đã được chuyển đi đâu, qua những nền tảng nào.

Bị cáo Nam trình bày: “Có khách hàng nạp tiền lần đầu vào sàn của bị cáo nhưng những lần sau lại chuyển vào các ví, sàn khác. Không thể tính tất cả những khoản tiền đó cho bị cáo”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Nam cũng cho biết đã tố cáo một số cá nhân, bao gồm cả những người từng làm việc cùng và những người không làm việc cùng mình, có hoạt động tương tự.

Theo bị cáo Phó Đức Nam, việc này nhằm làm rõ thực tế vận hành của các sàn giao dịch, đồng thời cho thấy bị cáo không phải người duy nhất tham gia mô hình kinh doanh nói trên.

Phó Đức Nam khai nhiều đơn vị trung gian thanh toán

Trước đó, tại phiên tòa xét xử ngày 31/10, bị cáo Phó Đức Nam khai, quá trình kêu gọi các nhà đầu tư nộp tiền, đã sử dụng nhiều đơn vị trung gian thanh toán để vận hành hệ thống sàn giao dịch, trong đó có Ngân Lượng.

“Bị cáo chủ yếu dùng Ngân Lượng, 9Pay, ngoài ra còn một số đơn vị khác. Tuy nhiên, bị cáo không thấy có đầy đủ đại diện của các công ty trung gian này tại đây, chỉ có Shark Bình”, bị cáo Phó Đức Nam thắc mắc.

Liên quan đến việc phân chia lợi nhuận, bị cáo Nam cho biết trong quá trình quản lý các sàn giao dịch tại Việt Nam, bị cáo cùng Bùi Trung Đức và Lê Khắc Ngọ được hưởng tỷ lệ hoa hồng ngang nhau, mỗi người khoảng 3-5%.

Do Bùi Trung Đức không bị đưa ra xét xử trong vụ án này, Nam đề nghị Hội đồng xét xử xem xét trách nhiệm của Đức cùng những nhân viên có liên quan trong việc bồi hoàn tiền, góp phần khắc phục hậu quả cho các bị hại.

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử.

Đáng chú ý, Nam khẳng định sẵn sàng giao nộp toàn bộ tài sản đang sở hữu để khắc phục hậu quả, kể cả những tài sản có được trước thời điểm thực hiện hành vi bị truy tố hoặc hình thành từ hoạt động kinh doanh hợp pháp.

Bị cáo Nam nói: “Kể cả những tài sản mà bị cáo không phạm tội mà có thì bị cáo cũng nộp để khắc phục toàn bộ cho các bị hại. Bị cáo không lấy lại bất kỳ thứ gì”.

Cũng tại phiên xét hỏi, bị cáo Nam cho rằng cáo trạng xác định bị cáo độc quyền quản lý 36 sàn giao dịch chứng khoán là chưa chính xác. Để làm rõ quan điểm này, bị cáo Nam liệt kê một số sàn mà bị cáo khẳng định không trực tiếp quản lý.

Trong đó, bị cáo cho biết từng làm việc tại sàn GKFX nhưng không điều hành sàn này ở Việt Nam.

Bị cáo Phó Đức Nam khai thêm, năm 2018, bị cáo sang Thổ Nhĩ Kỳ để học cách vận hành sàn giao dịch từ Isik Uran.

Sau đó, Nam trở về Việt Nam tổ chức hoạt động các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế. Bị cáo Nam thừa nhận, hệ thống giao dịch do nhóm bị cáo tổ chức không có hoạt động giao dịch thực chất như quảng cáo.

Thực tế, nhà đầu tư tham gia chỉ đặt cược với chủ sàn. Khi khách hàng thua lỗ, số tiền này sẽ thuộc về nhóm điều hành.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử.

Theo lời khai của Nam, dù các văn phòng kinh doanh được đặt tại Việt Nam, những bộ phận quan trọng như công nghệ thông tin, vận hành hệ thống, kế toán và tài vụ đều đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ, do Isik Uran trực tiếp quản lý.

Phó Đức Nam khai, bản thân bị cáo cùng hai người được xem là “trợ thủ” là Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức không được hưởng toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động của các sàn. Thay vào đó, sau khi trừ các khoản chi phí vận hành hệ thống, Isik Uran chia cho mỗi người tỷ lệ 3-5% tiền lãi.

Lê Khắc Ngọ xin giữ hơn 18 tỷ đồng cho vợ cũ

Cũng trong phần xét hỏi trước đó, bị cáo Lê Khắc Ngọ (TikToker Mr Hunter) đề nghị HĐXX rà soát danh sách bị hại trong vụ án, bởi khi các sàn giao dịch được mở ra có nhiều người tự tìm đến tham gia đầu tư, không phải tất cả đều do nhóm bị cáo lôi kéo, không phải mọi khoản tiền nhà đầu tư nộp vào đều mang lại lợi ích cho các bị cáo.

Ngọ lý giải, khi khách hàng truy cập đường link mang mã IP của bị cáo hoặc thông qua quản lý vùng; có tin nhắn trao đổi với bộ phận chăm sóc khách hàng và được nhân viên thúc giục nạp tiền.

Nói về việc khắc phục hậu quả, Ngọ cho biết, sẵn sàng sử dụng khối tài sản gồm 142 kg vàng để thực hiện nghĩa vụ. Bị cáo ước tính số vàng này có giá trị khoảng 600 tỷ đồng. Tuy nhiên, đối với hơn 18 tỷ đồng đã chuyển cho vợ cũ là Ngô Thị Thêu, Ngọ đề nghị được xem xét trả lại để bảo đảm điều kiện nuôi con.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ cho rằng khoản tiền này không có nguồn gốc từ hành vi phạm tội và khẳng định có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc tài sản.

Khép lại phiên tòa sáng nay, HĐXX tuyên bố kết thúc phần xét hỏi, phiên tòa sẽ tiếp tục được làm việc trở lại vào 8h30’ sáng thứ tư (4/11) tới.