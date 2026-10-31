Vụ án Mr Pips: Làm rõ việc dừng cung cấp dịch vụ thanh toán cho các sàn giao dịch

Hội đồng xét xử điều hành phiên tòa. Ảnh: Kim Anh - TTXVN

*Dừng dịch vụ để ngăn chặn rủi ro

Tại phiên tòa, luật sư Phạm Mai Hồng (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hòa Bình, tức shark Bình) đặt câu hỏi đối với bị cáo Bình về việc cung cấp dịch vụ thanh toán cho các sàn giao dịch của Phó Đức Nam. Bình cho biết khi đó Nam thuộc nhóm khách hàng có doanh thu cao, mang lại lợi nhuận tốt cho công ty.

Khoảng tháng 2-3/2022, Bình được nhân viên báo cáo về việc các sàn giao dịch này nhiều lần nhận được yêu cầu xác minh từ cơ quan công an. Nhận thấy nhóm khách hàng có dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro về pháp lý, bị cáo đã chỉ đạo các nhân viên trong Công ty Ngân Lượng dừng toàn bộ dịch vụ thanh toán đối với các ví điện tử liên quan đến những sàn giao dịch của Phó Đức Nam.

"Thấy có vẻ rắc rối và rủi ro nên bị cáo đã chỉ đạo công ty ngừng cung cấp dịch vụ cho nhóm khách hàng này để đảm bảo tính an toàn của hệ thống và ngăn chặn những sự việc tương tự có thể xảy ra trong tương lai cho khách hàng, nhằm hạn chế rủi ro và tránh gây thiệt hại cho khách hàng", Bình khai.

Liên quan đến việc khắc phục hậu quả, trả lời câu hỏi của luật sư Phạm Mai Hồng, bị cáo Bình xác nhận trong giai đoạn điều tra đã yêu cầu Công ty Ngân Lượng nộp lại toàn bộ 5,7 tỷ đồng được xác định là tiền phí thu được từ các giao dịch liên quan đến những sàn của Phó Đức Nam.

Bị cáo Bình cũng xác nhận, nếu quá trình xác minh tiếp tục phát hiện thêm những khoản phí giao dịch phát sinh chưa được thống kê, bị cáo sẽ tiếp tục yêu cầu công ty nộp bổ sung, trong đó có cả khoản tiền bị phong tỏa tại ngân hàng là hơn 6,3 tỷ đồng.

Nhắc đến 2 bị cáo Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm (đều nhân viên của Bình), Bình khai 2 nhân viên này làm việc theo chỉ đạo của bị cáo với nhiệm vụ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng, nhưng trong quá trình thực hiện công việc đã dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật. Bình mong Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh gia đình, tình trạng sức khỏe và vai trò của 2 nhân viên này và cho họ được hưởng chính sách khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt.

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2020, Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam hoạt động phạm tội, bị cơ quan Công an xác minh điều tra. Tuy nhiên để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch, Bình đã chỉ đạo Nam và Tâm tiếp tục hoạt động chăm sóc khách hàng cho ví điện tử Ngân Lượng của các sàn này hoạt động. Bình còn chỉ đạo làm giả dữ liệu rồi cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan công an nhằm gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví Ngân lượng nêu trên.

Trong thời gian các sàn giao dịch của Nam bị cơ quan chức năng gửi công văn xác minh, có tổng số tổng số gần 319 tỷ đồng 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví điện tử Ngân Lượng. Hành vi của Bình, Tâm và Nguyễn Thị Nam đã phạm tội “Rửa tiền”.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) khai báo tại phiên tòa. Ảnh: Kim Anh - TTXVN

* Lê Khắc Ngọ tố giác đồng nghiệp sau khi bị tạm giam

Theo cáo trạng, năm 2019, Lê Khắc Ngọ (hay còn gọi là Mr Hunter) đã bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc. Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng xác định Ngọ phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm tích cực, cùng với Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ, tài sản chiếm đoạt gần 340 tỷ đồng.

Nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, đầu tư, tích lũy tài sản, Lê Khắc Ngọ đã sử dụng tiền do phạm tội mà có mua 4 bất động sản trị giá 7,1 tỷ đồng; sử dụng hơn 188 tỷ đồng để mua 143 miếng vàng nguyên khối. Tổng số tiền bị cáo bị cáo buộc rửa tiền là hơn 195 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Ngọ khai quá trình bị tạm giam, bị cáo đã làm đơn tố giác 7 người có vai trò quản lý bộ phận sale tương tự vai trò của Ngọ trong hệ thống công ty của Phó Đức Nam mà Ngọ cho rằng cũng phải có trách nhiệm trong vụ án này.

Trong số đó, Ngọ khai một người tên N. làm quản lý bộ phận kinh doanh của Bùi Trung Đức, từng phụ trách gần 20 văn phòng. Ngoài ra, Ngọ còn nhắc đến một người khác có tên là H. quản lý bộ phận kinh doanh và làm việc trực tiếp với Phó Đức Nam.

Lê Khắc Ngọ cũng đề cập đến 2 anh em tên L. và N. ở Đông Anh và một người tên P. mà theo Ngọ là đã hoạt động trong lĩnh vực này từ trước khi Ngọ tham gia.

Bị cáo Ngọ cũng đề nghị Hội đồng xét xử dùng những tài sản của bị cáo không phải do phạm tội mà có để khắc phục hậu quả vụ án cho bị cáo và các nhân viên. Riêng với số tiền 18,3 tỷ đồng bị thu trước đó, Ngọ mong được nhận lại để đưa cho vợ cũ là bị cáo Ngô Thị Thêu, để Thêu dùng số tiền này nuôi các con của bị cáo.

Xét xử vụ án Mr Pips và 187 đồng phạm tại điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

* Mr Pips khai mắc bệnh rối loạn lưỡng cực

Trả lời câu hỏi của luật sư bào chữa, bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) khai bị mắc bệnh rối loạn lưỡng cực khiến cảm xúc thay đổi thất thường, có những giai đoạn buồn chán, tuyệt vọng nhưng cũng có lúc bị hưng cảm quá mức. Theo bị cáo, khi buồn, kể cả có nhiều tiền cũng thấy cuộc đời vô nghĩa.

Trước đó, bị cáo Lê Thị Liễu (mẹ bị cáo Nam) khai Nam đã từng bị mắc bệnh về tâm phần, phải đi điều trị và trong trại tạm giam cũng thường xuyên được đưa đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai.

Phó Đức Nam xác nhận những thông tin này là đúng sự thật. Bị cáo khai bản thân mắc bệnh rối loạn lưỡng cực từ năm 2012, khi đang theo học tại Singapore. Từ khi phát hiện bệnh đến nay, bị cáo phải thường xuyên sử dụng thuốc điều trị. Ngay cả trong quá trình điều hành các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối và sau khi bị bắt tạm giam, bị cáo vẫn phải uống thuốc.

Trong giai đoạn đầu bị tạm giam, có thời điểm bị cáo không nhận thức được hành vi của mình, thường xuyên la hét và có những biểu hiện bất thường. Sau đó, bị cáo được cơ sở giam giữ đưa đến Bệnh viện Bạch Mai để khám bệnh và tiếp tục sử dụng thuốc điều trị cho đến nay.

Giải thích về căn bệnh của mình, Mr Pips nói bản thân bị rối loạn lưỡng cực khiến cảm xúc thay đổi thất thường, có những giai đoạn buồn chán, tuyệt vọng nhưng cũng có lúc hưng phấn quá mức. Có lúc bị rơi vào giai đoạn mà bị cáo gọi là “pha hưng cảm”, bản thân hành động bất chấp, không suy nghĩ thấu đáo về hậu quả.

Mr Pips khẳng định sẵn sàng giao nộp toàn bộ tài sản đang sở hữu để khắc phục hậu quả, kể cả những tài sản có được trước thời điểm thực hiện hành vi bị truy tố hoặc hình thành từ các hoạt động kinh doanh hợp pháp.

Theo cáo trạng, Phó Đức Nam phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ với tài sản chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng.

Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, Nam đã dùng hơn 560 tỷ đồng là tiền do phạm tội mà có để mua bất động sản, đô la Mỹ, tích lũy vàng.