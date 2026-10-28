Vụ án Mr Pips: Hé lộ thủ đoạn thao túng tài khoản nhà đầu tư

Theo cáo trạng, sau khi học hỏi mô hình giao dịch ngoại hối, chứng khoán ở Thổ Nhĩ Kỳ về nước, Phó Đức Nam thuê văn phòng và tuyển dụng nhân viên để bước đầu tạo lập, điều hành các văn phòng kinh doanh.

Tại phiên tòa, bị cáo Phó Đức Nam khai tổ chức bộ máy của các công ty do bị cáo điều hành bao gồm các bộ phận: Kỹ thuật và vận hành trang mạng (nằm tại Thổ Nhĩ Kỳ là do Isik Uran phụ trách), bộ phận sale (bộ phận chốt khách hàng nạp số tiền ban đầu), bộ phận chăm sóc khách hàng (do Bùi Trung Đức quản lý), bộ phận kế toán tài vụ (ở Thổ Nhĩ Kỳ giao cho một người tên là Murat phụ trách), bộ phận marketing (ở Việt Nam, do Đặng Hoàng Lương Anh phụ trách), bộ phận an ninh (ở Hà Nội, do Nguyễn Trọng Mạnh và Ngô Tiến Hưng phụ trách).

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) khai báo trước toà. Ảnh: TTXVN

Mr Pips cho biết, bộ phận chăm sóc khách hàng có mức hưởng từ 4-5% tiền nạp của khách hàng, có lúc lên đến 7% tiền nạp của khách hàng, cao hơn rất nhiều so với bộ phận sale. Họ là những nhân viên được nhận nhiều tiền từ số tiền nạp của nhà đầu tư, do vậy họ cũng cần chịu trách nhiệm khắc phục vụ án cùng với các bị cáo khác trong phiên tòa này.

Liên quan đến sàn giao dịch, bị cáo Phó Đức Nam cho rằng thông tin nhân viên cung cấp cho khách hàng là chính xác; bị cáo Lê Khắc Ngọ khẳng định khách hàng có thể tự đặt lệnh rút tiền mà không cần thông qua nhân viên. Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa lưu ý việc đặt được lệnh rút không đồng nghĩa với việc khách hàng thực sự nhận được tiền. Ngọ thừa nhận có bị hại khai phải cam kết tiếp tục đầu tư mới được duyệt lệnh rút, nhưng cho rằng bộ phận chăm sóc khách hàng không được phép can thiệp vào các lệnh này.

Phản bác lời khai của hai bị cáo, một nữ bị hại khẳng định các sàn giao dịch do họ điều hành là sàn ảo, không hoạt động trên thị trường chứng khoán quốc tế. Chị cho biết đã tự xác minh và nhận thấy các sàn GKFX, GKFX Prime không tồn tại trên thị trường quốc tế.

Đặc biệt, người này khai đã ghi lại được một đoạn video cho thấy tài khoản giao dịch của mình tự động phát sinh các lệnh dù bản thân không thực hiện thao tác đặt lệnh, dẫn đến tài khoản bị "cháy".

Sau khi gửi đoạn video làm bằng chứng cho phía công ty, người phụ nữ được một người liên hệ, đề nghị kích hoạt hệ thống để hoàn trả tiền; thực hiện một lệnh giao dịch mà chị cho rằng không tồn tại trên thị trường quốc tế. Khi được yêu cầu đặt lệnh mua 200 cổ phiếu, hệ thống bất ngờ hiển thị khoản lãi 40.000 USD và cho phép chị rút 38.000 USD chỉ trong khoảng 5 phút.

Nữ bị hại này còn phản ánh việc bản thân cùng nhiều nhà đầu tư khác bị đe dọa, hành hung khi đến khiếu nại, yêu cầu hoàn trả tiền. Một số người đi cùng đã bị đánh đến mức phải nhập viện. Những người liên quan trong vụ việc này đã trình báo đến cơ quan Công an…