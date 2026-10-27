Vụ án Mr Pips: Hành vi lừa đảo của các bị cáo khiến nhiều gia đình nợ nần chồng chất

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, bên trái) và bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) tại phiên xét xử sáng 27/10. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Khai tại Tòa, các bị hại đều trình bày về việc bị các bị cáo lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng, khiến gia đình rơi vào hoàn cảnh nợ nần chồng chất, tan vỡ và đề nghị Tòa xử phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo trong vụ án, giúp các bị hại có cơ hội lấy lại số tiền đã bị chiếm đoạt.

Tại phiên tòa, bị hại Phạm Thị Hồng Minh cho biết, chị đã đầu tư vào nhiều sàn giao dịch của Mr Pips với tổng số tiền hơn 21 tỷ đồng. Tuy nhiên, chị chỉ rút được hơn 1 tỷ đồng, bị chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng. Sau khi bị chiếm đoạt số tiền lớn, gia đình chị Minh rơi vào hoàn cảnh khó khăn, vừa phải bán nhà trả nợ, vừa phải gánh khoản lãi ngân hàng. Áp lực tài chính cũng khiến cuộc sống gia đình nảy sinh nhiều mâu thuẫn.

Chung cảnh ngộ, bị hại Nguyễn Thị Mơ cho biết, chị đã nạp hơn 10 tỷ đồng vào sàn giao dịch, sau đó chỉ rút được hơn 1 tỷ đồng, bị chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền đầu tư đều là tiền đi vay, đến nay chị vẫn phải gánh khoản nợ này. Chị Mơ bức xúc, cho rằng hành vi của các bị cáo rất tàn nhẫn, khiến các bị hại không chỉ bị thiệt hại về tài sản mà còn là tác nhân làm gia đình họ lâm vào cảnh khốn cùng, rạn vỡ…

Một bị hại khác, ông Lưu Xuân Tuyến cho biết ông đã đầu tư tổng cộng hơn 530 triệu đồng vào sàn giao dịch của Phó Đức Nam và bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền này. Trước khi mở tài khoản, ông nhận được rất nhiều cuộc điện thoại tư vấn từ nhân viên, liên tục hướng dẫn ông nộp tiền vào tài khoản.

Tương tự, bị hại Đặng Quốc Tuấn cũng đã đầu tư 455 triệu đồng vào sàn giao dịch của Mr Pips và bị chiếm đoạt toàn bộ khoản tiền này. Trước khi nộp tiền, ông Tuấn đã tham gia nhiều buổi hướng dẫn giao dịch và liên tục được tư vấn phải nộp thêm tiền vào tài khoản, nếu không tài khoản sẽ bị "cháy".

Quang cảnh phiên toà sáng 27/10. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Theo cáo trạng, năm 2017, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) đã bàn bạc, thống nhất với Isik Uran về việc tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 (sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế), có tên tiếng Anh tương tự các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế.

Tuy nhiên, bản chất các trang web này đều được lập trình sẵn, không kết nối giao dịch với thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên các trang web thực chất là giao dịch với chủ sàn (admin). Khi khách hàng thua, số tiền đó thuộc về chủ sàn. Sau khi thiết lập hệ thống, Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư để chiếm đoạt tài sản.

Nam chỉ đạo nhân viên thành lập các công ty "ma", sử dụng danh nghĩa những công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper. Đồng thời, Nam chỉ đạo mở 66 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, liên kết với các sàn giao dịch để tiếp nhận tiền đầu tư của bị hại.

Cơ quan tố tụng xác định, Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm đối với toàn bộ 919 vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng.

Ngày 28/10, phiên tòa tiếp tục với phần Hội đồng xét xử thẩm vấn các bị cáo.