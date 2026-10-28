Vụ án Mr Pips: Bị hại cung cấp bằng chứng khẳng định sàn giao dịch là lừa đảo

Đại diện Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng đối với các bị cáo. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ngày 28/10, phiên tòa xét xử vụ án Mr Pips và đồng phạm tiếp tục với phần Hội đồng xét xử thẩm vấn các bị cáo. Trình bày tại tòa, cả 2 bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) đều đề nghị Hội đồng xét xử và đại diện Viện Kiểm sát làm rõ vai trò, trách nhiệm và khoản tiền hưởng lợi của bộ phận chăm sóc khách hàng trong vụ án.

Bào mòn tài khoản của khách hàng

Theo cáo trạng, sau khi học hỏi mô hình giao dịch ngoại hối, chứng khoán ở Thổ Nhĩ Kỳ về nước, Phó Đức Nam thuê văn phòng và tuyển dụng nhân viên để bước đầu tạo lập, điều hành các văn phòng kinh doanh.

Tháng 10/2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức (sinh năm 1992, trú tại Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) về việc để Ngọ, Đức mở rộng hệ thống sàn giao dịch ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc. Để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam chỉ đạo bộ phận Marketing thành lập 81 công ty, trong đó sử dụng danh nghĩa 4 công ty để tuyển dụng nhân sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Phó Đức Nam khai tổ chức bộ máy của các công ty do bị cáo điều hành bao gồm các bộ phận: kỹ thuật và vận hành trang mạng (nằm tại Thổ Nhĩ Kỳ là do Isik Uran phụ trách), bộ phận sale (bộ phận chốt khách hàng nạp số tiền ban đầu), bộ phận chăm sóc khách hàng (do Bùi Trung Đức quản lý), bộ phận kế toán tài vụ (ở Thổ Nhĩ Kỳ giao cho một người tên là Murat phụ trách), bộ phận marketing (ở Việt Nam, do Đặng Hoàng Lương Anh phụ trách), bộ phận an ninh (ở Hà Nội, do Nguyễn Trọng Mạnh và Ngô Tiến Hưng phụ trách).

Nam thừa nhận, để lôi kéo nhà đầu tư vào sàn, các nhân viên sale đã gian dối hứa hẹn và cam kết lợi nhuận cao để khách hàng nạp tiền vào đầu tư. Tiếp đó là sự thúc giục liên tục của bộ phận chăm sóc khách hàng nhằm duy trì và thu hút nguồn tiền đầu tư vào công ty.

Trong các công ty của Nam, bộ phận chăm sóc khách hàng luôn được yêu cầu phải hối thúc khách hàng “vào tiền” để tăng lợi nhuận cho công ty. Nam giải thích, khi khách hàng đầu tư đặt lệnh thì luôn phát sinh phí của khách hàng và bị trừ vào tài khoản của họ.

Mục đích của các nhân viên chăm sóc khách hàng là làm thế nào có thể thu được phí nhiều nhất của khách hàng đến mức có thể. Từ đó, dẫn đến việc nhân viên chăm sóc khách hàng chỉ quan tâm đến việc đặt lệnh cho khách hàng đánh với số lượng nhiều nhất có thể mà không quan tâm đến việc khách hàng đánh thắng hay thua.

“Về lâu dài, mức phí này bao gồm phí mỗi lần đặt lệnh và phí qua đêm. Nó sẽ bào mòn tài khoản của khách hàng và chuyển từ tiền của khách sang tiền phí mà sàn thu được,” Mr Pips khai tại Tòa.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, bên trái) và bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) tại phiên xét xử sáng 27/10. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trách nhiệm của bộ phận chăm sóc khách hàng

Mr Pips khai, các nhân viên sale chỉ đóng vai trò chào mời khách hàng, chịu trách nhiệm với lệnh nạp tiền đầu tiên của khách hàng. Còn sau đó, khách hàng đầu tư như thế nào và họ nạp thêm bao nhiêu tiền thì không còn là trách nhiệm của nhân viên sale nữa mà thuộc về trách nhiệm của bộ phận chăm sóc khách hàng.

Tương tự, bị cáo Lê Khắc Ngọ khai bộ phận sale chỉ làm việc với khách hàng đến bước nạp tiền lần đầu, sau đó hướng dẫn và bàn giao khách hàng cho bộ phận chăm sóc khách hàng.

Từ bước đó trở đi, bộ phận chăm sóc khách hàng là người nắm rõ nhất việc theo sát, hối thúc khách hàng nạp tiền vào tài khoản để tăng số tiền đầu tư của họ, từ đó tăng nguồn hưởng lợi cho các nhân viên chăm sóc khách hàng.

Bị cáo Ngọ cho rằng, Bùi Trung Đức (với vai trò là một tổng quản lý các bộ phận chăm sóc khách hàng) và các nhân viên chăm sóc khách hàng phải chịu trách nhiệm cùng với các bộ phận sale trong vụ án này.

Do đó, bị cáo Ngọ bày tỏ mong muốn Hội đồng xét xử và đại diện Viện Kiểm sát làm rõ vai trò, trách nhiệm và hưởng lợi của bộ phận chăm sóc khách hàng. Đây là bộ phận trực tiếp làm việc với khách hàng và đã trực tiếp gây ra những thiệt hại cho khách hàng khiến họ phẫn nộ.

Chung ý kiến này, bị cáo Phó Đức Nam cũng đề nghị cơ quan tố tụng xem xét, làm rõ thêm trách nhiệm của bộ phận chăm sóc khách hàng. Trong vụ án này, có tới hàng chục bị cáo là nhân viên sale của công ty nhưng chỉ có 1 bị cáo (là bị cáo Phan Thị Thùy Linh) từng làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng.

Các nhân viên sale chỉ phải chịu trách nhiệm cho bước 1 là kêu gọi nhà đầu tư nạp tiền lần đầu nhưng những nhân viên chăm sóc khách hàng hối thúc nhà đầu tư nạp tiền lần thứ 2, lần thứ 3… cũng cần gánh chung trách nhiệm bồi thường cho các bị hại.

Mr Pips cho biết, bộ phận chăm sóc khách hàng có mức hưởng từ 4-5% tiền nạp của khách hàng, có lúc lên đến 7% tiền nạp của khách hàng, cao hơn rất nhiều so với bộ phận sale.

Họ là những nhân viên được nhận nhiều tiền từ số tiền nạp của nhà đầu tư, do vậy họ cũng cần chịu trách nhiệm khắc phục vụ án cùng với các bị cáo khác trong phiên tòa này.

Bị hại tố lời khai của Mr Pips là sai sự thật

Liên quan đến sàn giao dịch, bị cáo Nam cho rằng thông tin về sàn mà các nhân viên cung cấp cho khách hàng là chính xác, còn bị cáo Ngọ khẳng định khách hàng có thể chủ động thực hiện giao dịch rút tiền mà không cần thông qua nhân viên.

Ngọ nêu dẫn chứng trường hợp một bị hại từng đặt nhiều lệnh rút tổng cộng 20.000 USD. Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa đặt vấn đề việc khách hàng thực hiện được lệnh rút không đồng nghĩa với việc thực sự nhận được tiền.

Ngọ thừa nhận tại phiên tòa có thấy bị hại khai phải cam kết tiếp tục đầu tư mới được duyệt lệnh rút tiền. Nhưng Ngọ cho rằng theo quy trình, bộ phận chăm sóc khách hàng không được phép giữ hoặc can thiệp vào các lệnh này. Bị cáo cũng khai từng trực tiếp nạp tiền giao dịch, ban đầu thua lỗ nhưng sau khi tích lũy kinh nghiệm, tỷ lệ giao dịch có lãi tăng lên.

Phủ nhận việc này, tại phiên tòa, một nữ bị hại cho rằng lời khai của hai bị cáo Lê Khắc Ngọ và Phó Đức Nam là không đúng sự thật, chưa thành khẩn. Chị này khẳng định có bằng chứng chứng minh các sàn giao dịch do hai bị cáo điều hành là sàn ảo, không hoạt động trên thị trường chứng khoán quốc tế.

Cụ thể, nữ bị hại này đã tự tìm hiểu, xác minh và nhận thấy các sàn GKFX, GKFX Prime không tồn tại trên thị trường chứng khoán quốc tế. Chị cho rằng chỉ có các sàn giao dịch tại Malta, Đức, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ, còn lại không có sàn nào đặt đại lý tại Việt Nam.

Đặc biệt, chị này khai đã ghi lại được một đoạn video cho thấy tài khoản giao dịch của mình tự động phát sinh các lệnh dù bản thân không thực hiện thao tác đặt lệnh, dẫn đến tài khoản bị "cháy."

Sau khi gửi đoạn video làm bằng chứng cho phía công ty, chị đã được một người liên hệ, đề nghị kích hoạt hệ thống để hoàn trả tiền. Người này hướng dẫn chị thực hiện một lệnh giao dịch mà chị cho rằng không tồn tại trên thị trường quốc tế. Khi được yêu cầu đặt lệnh mua 200 cổ phiếu, hệ thống bất ngờ hiển thị khoản lãi 40.000 USD và cho phép chị rút 38.000 USD chỉ trong khoảng 5 phút.

Nữ bị hại khẳng định đã lưu giữ đoạn video ghi lại toàn bộ quá trình này để làm bằng chứng đây là sàn giao dịch lừa đảo, không có thật. Các bị cáo tạo ra hệ thống, can thiệp và điều khiển tài khoản khiến nhà đầu tư mất trắng tiền, chứ không phải do thắng thua trên thị trường.

Cũng liên quan đến vụ án, nữ bị hại này còn phản ánh việc bản thân cùng nhiều nhà đầu tư khác bị đe dọa, hành hung khi đến khiếu nại, yêu cầu hoàn trả tiền. Một số người đi cùng chị đã bị đánh đến mức phải nhập viện. Chị và những người liên quan trong vụ việc này đã trình báo đến Cơ quan Công an…/.