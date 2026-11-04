Vụ án Mr Pips 2 kẻ chủ mưu bị đề nghị án tù chung thân

Sau 10 ngày xét hỏi, sáng 4/11, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội đã đưa ra mức án nghiêm khắc đối với các bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền quy mô lớn. Hai kẻ chủ mưu cầm đầu là Phó Đức Nam (thường gọi là "Mr Pips") và Lê Khắc Ngọ ("Mr Hunter") đều bị đề nghị mức án tù chung thân.

Về trách nhiệm dân sự, cơ quan công tố yêu cầu Mr Pips bồi thường 1.568 tỷ đồng và Mr Hunter bồi thường hơn 300 tỷ đồng cho các bị hại. Phần tài sản khắc phục thừa sẽ được lưu giữ để giải quyết các vụ án dân sự khác hoặc sung công quỹ nếu không có khiếu kiện.

Chân tướng đường dây lừa đảo "núp bóng" công nghệ

Theo kết quả điều tra, từ năm 2018, Phó Đức Nam quen biết Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) và bàn bạc thiết lập các trang web giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế kết nối với ứng dụng MT4, MT5. Bản chất các trang web này đã được lập trình sẵn, hoàn toàn không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Toàn bộ tiền nhà đầu tư nạp vào thực chất là "chơi với chủ sàn" - khách thua, chủ sàn đút túi.

Mr Pips tại tòa. Ảnh nguồn tienphong.vn

Đến năm 2019, Nam về nước bàn bạc với Lê Khắc Ngọ mở rộng hệ thống toàn quốc, hoạt động núp bóng danh nghĩa các công ty tư vấn Tele Marketing, Tele Sale và môi giới chứng khoán.

Phó Đức Nam (Mr Pips) giữ vai trò chủ mưu cao nhất, trực tiếp điều hành đường dây, mở hơn 40 văn phòng và tuyển dụng hơn 1.700 nhân viên. Nam phải chịu trách nhiệm trong toàn bộ 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.

Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) giữ vai trò lớn thứ hai, cùng điều hành nhiều văn phòng và nhân sự. Ngọ phải chịu trách nhiệm trong 287 vụ, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng.

Số tiền bất chính khổng lồ này nhanh chóng được hai bị cáo dùng để mua bất động sản, siêu xe, vàng, đồng hồ xa xỉ và USD nhằm tích sản.

Nỗi đau của nạn nhân và thái độ tại tòa

Hành vi phối hợp nhịp nhàng, tinh vi của các đối tượng đã đẩy nhiều người dân vào cảnh nợ nần, túng quẫn, gia đình ly tán, thậm chí có trường hợp trầm cảm muốn tự tử, gây bức xúc lớn trong dư luận xã hội.

Tại phiên tòa, dù các bị cáo đã thành khẩn khai báo ở một số nội dung, Viện Kiểm sát đánh giá vẫn có thời điểm quanh co, chối tội và cố tình đổ lỗi cho đồng phạm hoặc nhân viên cấp dưới ở bộ phận chăm sóc khách hàng.

Tuy nhiên, cả Nam và Ngọ đều thể hiện thái độ hợp tác trong việc khắc phục hậu quả. Cả hai bày tỏ nguyện vọng muốn dùng toàn bộ tài sản bị thu giữ để bồi thường triệt để cho bị hại, đồng thời kiến nghị sớm được định giá lại hàng trăm kg vàng và bán siêu xe để thu hồi giá trị tốt nhất. Đáng chú ý, bị cáo Lê Khắc Ngọ còn đề nghị dùng số vàng bị thu giữ để đền bù thay cho các nhân viên cấp dưới - những người chỉ làm công ăn lương theo chỉ đạo và không hưởng lợi lớn từ đường dây tội phạm này.

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