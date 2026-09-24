Vụ án mạng TP.HCM: 2 người nhập viện sức khỏe ổn định

Liên quan đến vụ án mạng khiến 4 người trong một gia đình thương vong ở đường Hồ Văn Tắng, xã Củ Chi, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á cho biết, 2 nạn nhân, gồm ông và cháu đang nằm tại Khoa Phẫu thuật tim mạch lồng ngực, sức khỏe đều tạm ổn.

Trước đó, vào đầu giờ chiều 24/9, người dân sống gần khu ki ốt cho thuê trên đường Hồ Văn Tắng nghe tiếng la hét, kêu cứu thất thanh.

Khi chạy sang kiểm tra, họ phát hiện 4 người trong một gia đình bị thương, nằm gục bên vũng máu. Nghi phạm đã rời khỏi hiện trường.

Khu vực xảy ra án mạng được phong tỏa chặt chẽ.

Bước đầu xác định, nghi phạm và vợ đang trong thời gian ly thân, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Chiều 24/9, nghi phạm được cho là đã dùng hung khí tấn công nhiều người trong gia đình vợ.

Vụ việc khiến chị của vợ nghi phạm tử vong tại chỗ. Vợ nghi phạm bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Hai người khác bị thương nặng là cha vợ nghi phạm và một người cháu được đưa vào Bệnh viện đa khoa Xuyên Á.

Nghi phạm trong vụ án mạng bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Tây Ninh.

Nguyên nhân vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.