Đối tượng Lê Ngọc Thành.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 ngày 20/11, một thanh niên vào quán bò Tin Tin ngồi. Khoảng 2 phút sau, một người đi xe máy đến, bước vào quán và dùng dao đâm người thanh niên này trúng bụng, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Người dân đưa nạn nhân đến Bệnh viện Anh Đức, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nạn nhân được xác định là Lê Văn Ng. (SN 1985, ngụ ấp Đường Keo, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau).

Nhận tin báo, Công an phường Mỹ Phong phối hợp Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành xác minh, truy bắt nghi phạm.

Qua xác minh, lực lượng công an đã bắt giữ Lê Ngọc Thành. Tại cơ quan công an, Thành khai nhận hành vi đâm nạn nhân do có xích mích. Thành và Ng. đều là ngư phủ, mới đi biển về.