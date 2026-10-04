Vụ án mạng tại phòng trọ, một phụ nữ tử vong

Sáng 4/10, lãnh đạo UBND xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 3/10, vụ việc xảy ra tại một nhà trọ trên đường Lê Lợi, thuộc thôn Phú Xuân, xã Tây Sơn.

Nạn nhân tử vong được xác định là chị N.T.B.D. (27 tuổi, trú xã Kdang, tỉnh Gia Lai).

Người bị nghi liên quan đến vụ việc là ông T.M.H. (38 tuổi, trú thôn Kiên Mỹ, xã Tây Sơn).

Theo kết quả xác minh ban đầu, trước khi xảy ra vụ việc, ông H. đi nhậu cùng bạn. Sau đó, ông H. điều khiển xe máy đến nhà trọ của chị D. trên đường Lê Lợi để nói chuyện.

Hiện trường xảy ra vụ việc khiến 1 người tử vong.

Khi đến nơi, ông H. phát hiện chị D. đang ở trong phòng trọ cùng anh Đ.T.S. (sinh năm 1995, trú thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú).

Sau đó giữa những người này xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi.

Theo cơ quan chức năng, ông H. sau đó về nhà lấy dao rồi quay lại phòng trọ. Tại đây, ông H. dùng dao đâm chị D. và anh S.

Sau khi xảy ra vụ việc, ông H. đến Công an xã Tây Sơn đầu thú.

Hai nạn nhân được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị D. đã tử vong. Anh S. hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Công an đã làm việc với ông H. để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Nguyên nhân vụ việc cùng các tình tiết liên quan đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.