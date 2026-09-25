Vụ án mạng ở Củ Chi: Hai nạn nhân đã qua cơn nguy kịch

Ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang lấy lời khai của nghi phạm L.M.L (SN 2000, quê Cà Mau, tạm trú xã Củ Chi) để điều tra về hành vi giết người.

Hiện trường vụ án mạng khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương.

L.M.L được xác định là nghi phạm trong vụ án xảy ra chiều 24/9 tại khu vực đường Hồ Văn Tắng, xã Củ Chi. Hai người tử vong là chị T.N.D (SN 2000, vợ của L) và chị T.K.T (SN 1996, chị ruột của D).

Hai người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á là ông T.V.N (SN 1963, cha vợ của L) và cháu H.H.T (SN 2008, con của chị T).

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng một năm trước, L cùng vợ thuê trọ trên đường Hồ Văn Tắng để làm ăn. L làm thợ sửa xe tại một cơ sở ở huyện Hóc Môn (cũ), còn chị D làm công nhân may.

Thời gian gần đây, vợ chồng L phát sinh mâu thuẫn. Chị D chuyển sang ở cùng chị ruột tại một phòng trọ cách nơi ở của vợ chồng L vài mét.

Hai nạn nhân được phẫu thuật cấp cứu ngay sau khi nhập viện.

Đầu giờ chiều 24/9, L cầm hung khí đến phòng trọ của chị T để tìm vợ. Lúc này, ông N, chị T, chị D và cháu H.H.T đang ở trong phòng. Chị D và cháu T nằm ngủ trên gác.

L được cho là đã dùng hung khí tấn công cả 4 người. Chị T tử vong tại chỗ; ông N, chị D và cháu T bị thương và được đưa đi cấp cứu. Do vết thương nặng, chị D tử vong sau đó.

Sau khi gây án, L rời khỏi hiện trường, di chuyển về hướng Tây Ninh. Công an phối hợp các lực lượng chức năng truy bắt và bắt giữ nghi phạm vài giờ sau đó.

Sức khỏe của 2 nạn nhân đã ổn định, qua cơn nguy kịch.

Ngày 25/9, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết hai nạn nhân bị thương đều đã qua cơn nguy kịch sau khi được phẫu thuật cấp cứu.

Qua thăm khám và chụp X-quang khi tiếp nhận, các bác sĩ xác định cả hai đều bị vết thương thấu ngực, gây tràn máu màng phổi.

Sức khỏe của 2 bệnh nhân đã ổn định, các vết thương được kiểm soát.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ.