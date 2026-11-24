Toàn cảnh phiên tòa ngày 23/11. Ảnh: Danh Trọng

Các bị cáo gồm: Phạm Thị Hòa (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Thùy Linh (con gái bà Hòa, cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng Giám đốc), Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thanh Tú đều bị Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan còn bị truy tố thêm tội “rửa tiền”.

Tại phần thủ tục, Hội đồng xét xử cho biết trong 5 bị cáo, có bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan vắng mặt. Phiên tòa ghi nhận 118 bị hại có mặt. Ngoài ra, tòa cũng triệu tập những người làm công việc sale của Tập đoàn Sen Tài Thu nhưng nhiều người không đến.

Theo người nhà bị cáo Ngọc Lan, bị cáo hiện đang nhập viện, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng không tỉnh táo. Do thời điểm cuối tuần nên gia đình chưa xin được giấy xác nhận của bệnh viện. Trước thông tin này, chủ tọa phiên tòa cho biết, Hội đồng xét xử sẽ liên hệ với Bệnh viện Bạch Mai để xác minh tình trạng sức khỏe của bị cáo Ngọc Lan.

Sau khi hội ý, chủ tọa phiên tòa cho biết, phiên tòa vắng mặt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan do đang điều trị tại bệnh viện. Tòa án đã cử người kiểm tra thông tin và trong chiều ngày 23/11 sẽ cử người vào bệnh viện kiểm tra, xác minh lại.

Theo Hội đồng xét xử, các tài liệu trong hồ sơ vụ án còn có nhiều nội dung cần tiếp tục điều tra làm rõ. Trong đó, đặc biệt là các nội dung liên quan đến số tiền của các bị hại bị chiếm đoạt, danh sách các bị hại theo kết luận điều tra và cáo trạng của Viện Kiểm sát cần kiểm tra, đối chiếu thêm. Vì vậy, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung đối với vụ án này.

Theo cáo trạng, năm 2018, để mở rộng hệ thống kinh doanh Sen Tài Thu, bị cáo Phạm Thị Hòa và con gái là bị cáo Nguyễn Thị Thùy Linh vay tiền ngân hàng cùng nhiều cá nhân. Đến đầu năm 2020, số tiền vay nợ tăng lên khoảng 300 tỷ đồng. Do các khoản vay ngắn hạn liên tiếp đến hạn, bị cáo Hòa mời Nguyễn Thị Lan Hương, người từng làm trong ngành ngân hàng, về phụ trách tài chính. Sau khi giúp công ty vay được tiền, Hương lần lượt được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc rồi Tổng Giám đốc vào tháng 3/2021.

Để có tiền duy trì hoạt động và trả nợ, theo cáo trạng, các bị cáo Hòa, Linh và Hương bàn bạc huy động vốn bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần của bà Hòa. 3 người làm thủ tục nâng vốn điều lệ Sen Tài Thu từ 31,9 tỷ đồng lên 160,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định việc tăng vốn chỉ mang tính hình thức, các cổ đông không thực nộp tiền góp vốn. Mặc dù hoạt động kinh doanh không có lợi nhuận, nhóm lãnh đạo vẫn xây dựng tài liệu quảng bá Sen Tài Thu là doanh nghiệp phát triển trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, có doanh thu, lợi nhuận tốt và mạng lưới cơ sở rộng khắp.

Nhà đầu tư được giới thiệu mức lợi nhuận từ 9 - 13,5%/năm, tùy thời hạn hợp đồng. Họ được ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, cam kết mua lại và nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Tuy nhiên, những người góp tiền không được ghi tên vào sổ cổ đông, không được trao quyền lợi cổ đông và không biết tình hình kinh doanh thực tế của công ty.

Từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, có 459 nhà đầu tư chuyển hơn 1.726 tỷ đồng vào Sen Tài Thu. Theo cáo trạng, trong hơn 1.700 tỷ đồng huy động từ 459 nhà đầu tư, Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 737 tỷ đồng để trả một phần gốc, lãi, chủ yếu lấy tiền của người đầu tư sau trả cho người trước.

Đến tháng 12/2022, công ty mất khả năng thanh toán, nhiều nhà đầu tư không được nhận lại tiền gốc, phải ký tiếp hợp đồng mới. Sau khi trừ số tiền đã thanh toán, cơ quan công tố xác định, nhóm cựu lãnh đạo Sen Tài Thu chiếm đoạt gần 989 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, ngoài hơn 251 tỷ đồng được sử dụng vào các mục đích khác, nhóm cựu lãnh đạo Sen Tài Thu chiếm đoạt gần 989 tỷ đồng của 459 nhà đầu tư và chi tiêu vào mục đích cá nhân.