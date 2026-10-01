Vụ án liên quan cựu Thứ trưởng Trần Văn Thuấn: Thu hồi hơn 260.000 USD và 118 tỷ đồng

Chiều 1/10, tại họp báo quý 3 của Bộ Công an, đại tá Phạm Trường Giang, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an cho biết đang tiếp tục điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu và Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Đại tá Phạm Trường Giang tại họp báo chiều 1/10.

"Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 9 bị can, thu hồi hơn 260.000 USD và 118 tỷ đồng và tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của cá nhân có liên quan", đại tá Giang nói.

Theo C03, 9 bị can nêu trên bị khởi tố để điều tra về ba tội danh gồm: Nhận hối lộ, Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 25/7, Bộ Công an thông tin chính thức về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan.

Theo điều tra, Bùi Chân Phương thành lập, chỉ đạo, điều hành ba công ty tại Việt Nam (Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ; Công ty TNHH Đầu tư y tế Sao Kim; Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai).

Phương lập thêm 5 công ty tại Singapore và ba công ty khác tại Hồng Kông để mua đi, bán lại, nâng giá thiết bị y tế, thuốc tân dược trước khi nhập khẩu về Việt Nam bán vào các đơn vị, cơ sở y tế với giá rất cao, thu lời bất chính rất lớn.

Hành vi của bị can Phương gây thất thu cho ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người bệnh.

Quá trình nhập khẩu thiết bị y tế về Việt Nam, các đối tượng lợi dụng giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế do Bộ Y tế cấp cho thiết bị chính để khai báo gian dối là thiết bị y tế kèm theo để nhập lậu các thiết bị y tế khác.

Các bị can từ trái qua: Trần Văn Thuấn, Lê Đình Thanh Sơn, Nguyễn Huy Ngọc.

Ngày 24/7, Cục C03 khởi tố vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty Việt Mỹ và các đơn vị liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Bùi Chân Phương, Hà Văn Nam (Giám đốc Công ty Việt Mỹ) và Trần Thị Hồng Hạnh (phụ trách kế toán công ty này).

Đến ngày 2/9, căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, Cục C03 khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn (Thứ trưởng Bộ Y tế) về hành vi nhận hối lộ số tiền lớn.

Tiếp đó, ngày 3 và 10/9, C03 khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và Nguyễn Huy Ngọc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) về tội Nhận hối lộ, do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.