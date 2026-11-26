Hội đồng xét xử tuyên án với các bị cáo.

Như tin đã đã đưa, chiều 26/11, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã tuyên án với bị cáo Lê Thanh Thán, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes cùng 5 bị cáo khác trong vụ án sai phạm về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai quy hoạch tại dự án CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, Hà Nội).

Theo đó, ngoài tuyên phạt các mức án với các bị cáo, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo Lê Thanh Thản và Công ty Bemes liên đới bồi thường gần 260 tỷ đồng cho 79 trường hợp phải di dời, phá dỡ nhà ở tại dự án CT6 Kiến Hưng.

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ạm giữ 260 tỷ để đảm bảo thi hành án

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Lê Thanh Thản và Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes liên đới bồi thường gần 260 tỷ đồng cho 79 bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là chủ sở hữu các căn hộ, nhà ở thấp tầng thuộc công trình phải di dời, phá dỡ theo Nghị quyết số 96 ngày 28/10/2026 của HĐND TP. Hà Nội và Quyết định số 6302 ngày 17/11/2026 của UBND TP. Hà Nội.

Danh sách và mức bồi thường cụ thể đối với từng trường hợp được nêu tại Phụ lục của bản án sơ thẩm.

Bản án sơ thẩm cho thấy, các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án được bồi thường theo danh sách tại phụ lục của bản án phải bàn giao, trả lại cho Công ty Bemes các căn hộ, nhà ở thấp tầng đã nhận theo giao dịch để doanh nghiệp thực hiện việc xử lý, khắc phục vi phạm theo quyết định của UBND TP. Hà Nội.

Công ty Bemes phải chịu toàn bộ kinh phí di dời, phá dỡ, cải tạo, chuyển đổi công năng và đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu.

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án.

Đồng thời, Công ty Bemes phải chịu trách nhiệm nộp lại số lợi bất hợp pháp về xây dựng, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, chịu kinh phí để hoàn thiện công năng và đáp ứng các điều kiện để các căn hộ, nhà ở thấp tầng được tồn tại có điều kiện theo Nghị quyết số 96 của HĐND TP. Hà Nội.

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Hà Nội áp dụng các chính sách hỗ trợ đối với các bị hại

Bên cạnh đó, HĐXX cũng kiến nghị UBND TP. Hà Nội áp dụng các chính sách hỗ trợ đối với các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là chủ sở hữu các căn hộ, nhà ở thấp tầng thuộc công trình phải di dời, phá dỡ theo Nghị quyết số 96 của HĐND TP. Hà Nội.

Ngoài ra, HĐXX cũng đề nghị UBND TP. Hà Nội giải quyết theo quy định pháp luật đối với các căn hộ, nhà ở thấp tầng thuộc sở hữu của các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, được tồn tại có điều kiện theo Nghị quyết số 96 của HĐND TP. Hà Nội và Quyết định số 6302 của UBND TP. Hà Nội.

Về xử lý vật chứng, HĐXX tuyên tạm giữ hơn 260 tỷ đồng để bảo đảm thi hành án đối với bị cáo Lê Thanh Thản. Đồng thời, Hội đồng xét xử cũng tuyên trả lại cho bị cáo Lê Thanh Thản số tiền còn lại trong tổng số 530 tỷ đồng đã nộp, hiện được lưu giữ trong tài khoản của cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

Trước đó, HĐXX đã tuyên án phạt bị cáo Lê Thanh Thản mức án 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm; phạt bổ sung 100 triệu đồng về tội "Lừa dối khách hàng".

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt các mức án gồm: Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ, quận Hà Đông cũ, Hà Nội, Nguyễn Duy Uyển, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ), Bùi Văn Bằng, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ, Nguyễn Văn Năm, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ cùng bị tuyên phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Vương Đăng Quân, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ bị phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về cùng tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

HĐXX cho rằng, tại phiên tòa, bị cáo Lê Thanh Thản khai nhận hành vi phạm tội của mình, phù hợp với nội dung cáo trạng của VKS đã quy kết.

Các bị cáo Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng, Nguyễn Văn Năm và Vương Đăng Quân cũng đều thừa nhận sai phạm của mình. Các bị cáo đều thừa nhận đã không thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng của Công ty Bemes tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo Lê Thanh Thản về việc trong quá trình triển khai dự án CT6 Kiến Hưng, không có bất kỳ cá nhân, đơn vị nào đến thanh tra, kiểm tra, nhắc nhở, xử lý việc thực hiện dự án của Công ty Bemes.

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Bên cạnh đó, HĐXX cũng cho rằng, đây là vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Hành vi phạm tội của bị cáo Lê Thanh Thản đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong hoạt động mua bán nhà ở, trực tiếp xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại, đồng thời xâm phạm trật tự quản lý hành chính của Nhà nước.

Các bị hại đã mua nhà nhưng không thể đăng ký quyền sở hữu đối với các căn nhà như thông tin được cung cấp khi giao kết hợp đồng.

Hành vi phạm tội của các bị cáo Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng, Nguyễn Văn Năm và Vương Đăng Quân đã xâm phạm hoạt động đúng đắn, bình thường của các cơ quan, tổ chức trong việc thực thi công vụ, nhiệm vụ, làm mất niềm tin của nhân dân vào các cơ quan quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng, đồng thời gián tiếp gây thiệt hại cho người mua nhà tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Theo đó, HĐXX đánh giá việc điều tra, truy tố và đưa các bị cáo ra xét xử trước pháp luật là cần thiết, nhằm cải tạo, giáo dục đối với từng bị cáo, đồng thời góp phần đấu tranh, phòng ngừa loại tội phạm này nói chung, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.