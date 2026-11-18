Các bị cáo tại phiên tòa.

Trong phiên tòa xét xử chiều 18/11, TAND Hà Nội tiếp tục xét hỏi các bị cáo, bị hại trong vụ án Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes Lê Thanh Thản về tội "Lừa dối khách hàng" liên quan đến những sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng (quận Hà Đông cũ, TP. Hà Nội).

Theo đó, Chủ tọa Lưu Ngọc Cảnh đã xét hỏi 5 cựu cán bộ phường Kiến Hưng và quận Hà Đông (cũ) gồm: Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng, Nguyễn Văn Năm và Vương Đăng Quân bị truy tố và đưa ra xét xử về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

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ã cố gắng xử lý trong phạm vi khả năng

Trước HĐXX, bị cáo Đỗ Văn Hưng - cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, cho rằng việc truy tố bị cáo về tội danh trên là chưa phù hợp.

Theo lời khai của bị cáo Hưng, thời điểm dự án triển khai, UBND phường không có đủ nhân lực và cũng không được giao nhiệm vụ trực tiếp kiểm tra bên trong công trình.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ phường từng nhiều lần đến dự án yêu cầu chủ đầu tư cung cấp hồ sơ để kiểm tra nhưng không nhận được sự hợp tác. Những khó khăn, vướng mắc này đã được phường báo cáo lên trên quận nhưng không có chỉ đạo, hướng dẫn.

Dự án chung cư CT6 Kiến Hưng, phường đã cố gắng xử lý trong phạm vi khả năng, thậm chí có những việc vượt quá thẩm quyền nhưng vẫn không nhận được chỉ đạo cụ thể từ lãnh đạo quận phụ trách.

Cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cho rằng, nếu được giao nhiệm vụ mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thì bản thân sẵn sàng nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bị cáo cho rằng địa phương đã nỗ lực hết sức nhưng vượt quá năng lực và điều kiện thực tế.

Các bị hại trong vụ án tại phiên tòa.

Trước lời khai trên, Chủ tọa Lưu Ngọc Cảnh cho hay, việc kiểm tra, quản lý các công trình xây dựng trên địa bàn là nhiệm vụ thường xuyên, không phụ thuộc vào việc có được giao nhiệm vụ cụ thể hay không.

Bị cáo Hưng tiếp tục cho rằng bản thân đã làm hết trách nhiệm trong khả năng của địa phương. Bị cáo cho hay bị truy tố thấy buồn bã, ảnh hưởng lớn đến tâm lý, công việc... Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét khách quan, toàn diện vụ án và không truy cứu trách nhiệm hình sự.

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hó Ch

ủ tịch phường nói gì về việc đi kiểm tra dự án?

Với hai cựu Phó Chủ tịch phường Kiến Hưng là bị cáo Nguyễn Duy Uyển và bị cáo Bùi Văn Bằng thì cho rằng bản thân các bị cáo cũng đã nhiều lần xuống kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư cung cấp hồ sơ pháp lý dự án nhưng không được hợp tác. Trong khi đó, UBND quận cũng không cung cấp các tài liệu cần thiết để phục vụ công tác kiểm tra.

Trước lời khai trên, Chủ tọa Lưu Ngọc Cảnh cho rằng, việc không kiểm tra được do chủ đầu tư không hợp tác thì có thể nói đã hoàn thành trách nhiệm hay không. Các bị cáo phải nhìn nhận lại quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nhóm cựu cán bộ phường cho rằng CT6 Kiến Hưng là dự án có quy mô lớn, trong khi cấp phường không đủ nhân lực và năng lực chuyên môn để thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra toàn diện.

Đại diện phường Kiến Hưng tại phiên tòa.

Với bị cáo Vương Đăng Quân - cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ thì cho biết, thời điểm đó được giao làm tổ trưởng phụ trách công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Đây là công trình trọng điểm, đòi hỏi bị cáo phải tập trung thời gian, nhân lực và thường xuyên bám sát tiến độ nên không thể dành sự quan tâm cần thiết cho việc kiểm tra tại dự án CT6 Kiến Hưng.