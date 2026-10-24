Vụ án GFDI: Kiến nghị làm rõ dấu hiệu rửa tiền từ nguồn tiền chiếm đoạt và trách nhiệm của những người liên quan

Lực lượng Công an kiểm tra nghiêm ngặt những người đến dự phiên tòa.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, trong quá trình xét xử vụ án xảy ra tại GFDI, căn cứ tài liệu có trong hồ sơ và kết quả xét hỏi công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy Nguyễn Quang Hoàng còn có dấu hiệu thực hiện hành vi sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua bất động sản. Đáng chú ý, các bất động sản này được cho là nhờ vợ chồng ông Nguyễn Duy Hoàng và bà Nguyễn Mai Anh, mẹ ruột của bị cáo, đứng tên giúp, sau đó được sử dụng làm tài sản thế chấp để vay tiền ngân hàng.

HĐXX nhận định hành vi nêu trên có dấu hiệu của tội “Rửa tiền” nhưng chưa được khởi tố, điều tra làm rõ trong quá trình giải quyết vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, tòa kiến nghị Viện KSND TP Đà Nẵng và Cơ quan CSĐT Công an thành phố tiếp tục xác minh, làm rõ bản chất giao dịch, nguồn tiền mua bất động sản, việc nhờ người khác đứng tên cũng như quá trình thế chấp vay vốn ngân hàng.

Việc điều tra, xử lý tiếp theo sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật nếu có đủ căn cứ, nhằm bảo đảm xử lý toàn diện các hành vi có dấu hiệu vi phạm và tránh bỏ lọt tội phạm. Đây là kiến nghị của Hội đồng xét xử trong bản án; dấu hiệu rửa tiền cần được cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra, kết luận theo trình tự pháp luật.

Trong vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cty GFDI, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Quang Hoàng (Tổng giám đốc Cty GFDI); Nguyễn Đỗ Đạt (Giám đốc tài chính); Trần Thị Mỹ Hạnh (Trưởng phòng ngân quỹ); Tô Hồng Trà (Giám đốc sở giao dịch hội sở) và Trần Thị Kiều Trang (vợ bị cáo Hoàng, Phó giám đốc sở giao dịch hội sở) cùng mức án tù chung thân. Hội đồng xét xử đồng thời tuyên buộc các bị cáo liên đới bồi thường hơn 2.407 tỷ đồng cho 7.108 bị hại. Đây là trách nhiệm dân sự được xác định trong bản án, gắn với hậu quả của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự.

Nguyễn Quang Hoàng và các đồng phạm nghe tòa tuyên án.

Một nội dung khác được đề cập trong quá trình giải quyết vụ án là trách nhiệm của một số cá nhân từng giữ vị trí quản lý tại GFDI, trong đó có ông Nguyễn Duy Khánh (Giám đốc phát triển kinh doanh); ông Trần Phước Quý (Trưởng phòng kỹ thuật) cùng các giám đốc chi nhánh.

Theo kết quả điều tra bổ sung theo yêu cầu của Viện kiểm sát, cơ quan điều tra xác định những cá nhân này không biết, không trực tiếp tham gia hoạt động tư vấn huy động vốn của khách hàng, không biết mục đích gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của Hoàng và các đồng phạm, cũng như không nắm được việc Hoàng sử dụng tiền huy động vào những mục đích cụ thể nào.

Về kiến nghị điều tra dấu hiệu rửa tiền đối với Nguyễn Quang Hoàng cho thấy cần tiếp tục làm rõ đường đi của dòng tiền sau khi được huy động từ khách hàng, nhất là các giao dịch mua bất động sản, việc nhờ người thân đứng tên và sử dụng tài sản để thế chấp vay ngân hàng. Kết quả xác minh có thể là căn cứ để cơ quan chức năng xem xét trách nhiệm pháp lý đối với những hành vi liên quan nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Cơ quan điều tra cần làm rõ nguồn gốc tiền, mục đích giao dịch, vai trò của những người đứng tên tài sản và các tình tiết liên quan trước khi đưa ra kết luận theo quy định.

Vụ án GFDI không chỉ cho thấy hậu quả nghiêm trọng của việc huy động vốn bằng thông tin gian dối khi doanh nghiệp mất khả năng cân đối dòng tiền, mà còn đặt ra yêu cầu làm rõ toàn bộ quá trình quản lý, sử dụng và dịch chuyển tài sản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.

Việc tiếp tục xác minh theo kiến nghị của tòa án sẽ góp phần làm rõ những vấn đề chưa được xử lý trong vụ án, bảo đảm không bỏ lọt hành vi vi phạm và tạo cơ sở cho việc thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả theo quy định pháp luật.