Vụ án của Phó Đức Nam và đồng phạm: Tổng Văn phòng bên Thổ Nhĩ Kỳ nắm quyền kiểm soát

Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: MH)

Đưa tiền tỷ chỉ để duy trì mối quan hệ

Trả lời các câu hỏi của đại diện Viện Kiểm sát chiều 30/10, bị cáo Phó Đức Nam cho biết, năm 2018, Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách vận hành sàn giao dịch từ Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) rồi trở về Việt Nam tổ chức hoạt động các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế.

Bị cáo Nam thừa nhận, hệ thống của mình không có hoạt động giao dịch như quảng cáo, thực chất, các nhà đầu tư tham gia giao dịch là đặt cược với chủ sàn. Khi khách hàng thua lỗ, số tiền đó sẽ thuộc về nhóm điều hành. Đặc biệt, dù các văn phòng kinh doanh đặt tại Việt Nam, nhưng những bộ phận quan trọng như công nghệ thông tin, vận hành hệ thống, kế toán, tài vụ đều đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ và người quản lý trực tiếp là Isik Uran.

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) khai báo trước tòa. (Ảnh: M.H)

Theo lời khai của Phó Đức Nam, bị cáo cùng hai trợ thủ là Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức không được hưởng toàn bộ số tiền thu được mà chỉ được Uran chia 3- 5% tiền lãi, sau khi trừ các khoản chi phí vận hành hệ thống.

Trả lời các câu hỏi của đại diện Viện Kiểm sát, bị cáo Phó Đức Nam khai về hoạt động của “Tổ tư vấn bí mật” đứng sau đường dây lừa đảo hơn 1.500 tỷ đồng.

Bị cáo Mr Pips khai thêm, do các sàn giao dịch ngoại hối chưa được cấp phép tại Việt Nam nên bị cáo đã nhờ Nguyễn Thanh Phong (anh trai Nguyễn Thanh Tâm, người yêu Nam) tìm hiểu xem có thể hợp thức hóa hoạt động của các sàn forex hay không.

Thông qua Phong, Nam được giới thiệu và gặp gỡ Phạm Trường Sơn (cựu cán bộ công an) và Nguyễn Bá Sơn (luật sư) để hỏi về việc mở sàn forex ở Việt Nam có được phép hay không. Ngoài ra, thời điểm đó, thông tin nội bộ thường xuyên bị lộ ra ngoài và khách hàng khiếu kiện sau khi thua lỗ nên Nam cũng muốn hỏi, làm sao để thoái thác trách nhiệm khi bị khách hàng khiếu kiện và cách xử lý khi nhân viên bị Công an triệu tập.

Cũng theo lời khai của Mr Pips, quyết định cuối cùng là Isik Uran - người trực tiếp quản lý hệ thống từ Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi được Nam báo cáo, Uran đồng ý thành lập một tổ tư vấn nhằm hạn chế các khiếu nại của khách hàng, đồng thời tìm cách xử lý những rủi ro pháp lý khi nhân viên trong đường dây bị cơ quan Công an triệu tập.

Đến năm 2021, khi nhân viên tại các văn phòng kinh doanh liên tục bị khách hàng khiếu kiện, bị cáo Nam tiếp tục ra Hà Nội gặp các thành viên tổ tư vấn để trao đổi, tìm hướng xử lý.

Khi đại diện Viện Kiểm sát hỏi về mục đích hằng tháng chuyển tiền cho Phạm Trường Sơn, Phó Đức Nam khai, việc đưa tiền nhằm duy trì mối quan hệ. Bị cáo Nam cho biết: "Bị cáo đâu có bị điên mà nói với Công an về hoạt động của mình. Tin nhắn trên nhóm chat chung không nhắn về công việc, chỉ trao đổi ăn nhậu vui vẻ. Về khoản tiền trả cho các anh, bị cáo cho để giữ mối quan hệ”.

Mối tình Mr Pips bắt đầu khi cả hai còn là sinh viên

Khai về mối quan hệ với Nguyễn Thanh Phong tại tòa, Mr Pips nói Phong là anh trai người yêu mình (bị cáo Nguyễn Thanh Tâm). Thời gian quen biết, Nam cho Phong mượn tiền mua nhà và hỗ trợ mua ô-tô.

“Bị cáo có hỗ trợ anh Phong mua xe Volvo XC90 trị giá 4 tỷ đồng. Bị cáo cho Phong vì Phong là anh trai người yêu bị cáo, nên tùy hứng thì mua thôi”, Mr Pips trình bày.

Đại diện Viện Kiểm sát nhắc lại khoản tiền thừa “không đáng mấy” mà Phong đưa lại cho Nam sau khi chia cho các thành viên khác trong Tổ tư vấn, Nam nói, dù không đáng bao nhiêu nhưng khoản nào ra khoản đó. “Cho là cho, vay là vay, tiền nào ra tiền ấy. Khi anh Phong vay tiền mua nhà thì bị cáo cho vay cũng như vậy”, Nam khai.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm tại tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Tiếp theo, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm - người yêu Mr Pips lên bục khai báo. Trả lời đại diện Viện Kiểm sát, Tâm cho biết năm 2017, bị cáo thực tập tại Vincom Thành phố Hồ Chí Minh với mức lương 2 triệu đồng/tháng. Bên ngoài công ty thấy tờ giấy thông báo Công ty GKFX tuyển dụng nên đến phỏng vấn và trúng tuyển. Tại đây, Tâm được phát tờ giấy có danh sách khách hàng cùng một chiếc điện thoại để gọi điện. Sau này, khi không còn thực tập, Tâm quen Nam trong bữa tiệc do cựu quản lý mời và có số điện thoại của nhau.

Tâm khai khi đó Tâm chỉ biết Nam làm phiên dịch viên tại GKFX, cả hai đều là sinh viên. Quen và yêu Nam, Tâm biết Nam được mời về GKFX làm quản lý. Vào thời điểm Nam và Tâm mua căn nhà ở Quận 7 (cũ) Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, Tâm cho biết tài chính của hai người khi đó độc lập và bản thân Tâm là người muốn đầu tư mua căn hộ.

Trả lời câu hỏi của đại diện Viện Kiểm sát, bị cáo cho biết, từng cùng Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ chơi và gặp Uran tại văn phòng. Đến năm 2019, Tâm mới biết Nam làm cùng Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức.