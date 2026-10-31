Vụ án của Phó Đức Nam và đồng phạm: Mr Hunter sẵn sàng hỗ trợ Mr Pips khắc phục hậu quả

Quang cảnh phòng xử án. (Ảnh: MH)

Giá trị số vàng nếu định giá lại có thể đã tăng thêm khoảng 200 tỷ đồng

Trả lời các câu hỏi của luật sư, bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cho biết sẵn sàng chịu trách nhiệm với 243 vụ lừa đảo bị cơ quan tố tụng quy kết trong cáo trạng.

Tuy nhiên, bị cáo Ngọ cũng đề nghị Hội đồng xét xử xác định lại rõ số lượng vì cho rằng có một số bị hại được thống kê không nằm trong nhóm bị cáo quản lý, các nhân viên cũng không hưởng lợi gì từ nhóm bị hại này.

Theo lời khai của Lê Khắc Ngọ, suốt thời gian dài, bộ phận chăm sóc khách hàng do Bùi Trung Đức đảm nhiệm. Sau này, Phó Đức Nam sang Campuchia, bộ phận do người tên Khanh và Khánh phụ trách.

Liên quan ý kiến xin được khắc phục toàn bộ thiệt hại cho nhân viên, luật sư đề nghị bị cáo Mr Hunter liệt kê đầy đủ số lượng. Ngọ dành khoảng 2 phút đọc danh sách trong số này có nhân viên làm công tác văn thư, hành chính không liên quan hoạt động lừa đảo; hay một số người khác dù quản lý nhưng đều làm theo chỉ đạo từ trên xuống. Ngọ muốn xin lỗi họ vì đã lôi kéo tất cả vào vòng lao lý.

Lê Khắc Ngọ khẳng định sẽ dùng số vàng bị thu giữ và xe sang để khắc phục. “Bị cáo khẳng định số tài sản đó có đủ để khắc phục không?", Luật sư hỏi. Khác với lần trước khi nói tài sản “thừa” để khắc phục, lần này bị cáo Ngọ nói "không dám bảo đảm" nhưng xin tòa cho định giá lại.

Bị cáo Ngọ nói: “Lúc mới làm việc với Cơ quan điều tra, bị cáo có quan điểm mong họ xác minh nếu còn dư sẽ xin lại. Hiện bị cáo muốn được xem xét, đối với khoản 18,3 tỷ đồng mong cho Ngô Thị Thêu nhận lại để nuôi các con của bị cáo”.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) tại tòa. (Ảnh: M.H)

Trước đó, tại phiên xét hỏi chiều qua (30/10), bị cáo Ngô Thị Thêu (vợ cũ của Ngọ) cũng xin Hội đồng xét xử trả lại 2 căn nhà, cùng số tiền hơn 18 tỷ đồng. Bị cáo Thêu khẳng định không đồng phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, không can thiệp vào nội bộ công việc.

“Số vàng thu giữ định giá năm 2024 là hơn 300 tỷ đồng. Bị cáo mong được định giá lại theo thị trường hiện nay sẽ tăng lên khoảng hơn 500 tỷ đồng, có ý kiến gì không?”, Luật sư hỏi thêm.

Bị cáo Ngọ cho hay, với thông tin hạn hẹp trong trại tạm giam, bị cáo biết giá vàng đã thay đổi. Bị cáo ước lượng giá trị hiện tại nếu được định giá sẽ tăng lên khoảng 200 tỷ đồng, nên rất mong được định giá để khắc phục thay cho bị cáo khác.

Mr Pips khai về trạng thái rối loạn lưỡng cực

Khi hỏi Ngọ, các luật sư cũng đề cập sức khỏe của Phó Đức Nam. Luật sư nói Ngọ là người gần gũi, tiếp xúc với Nam nhiều nhất. Mẹ của Nam tại tòa cũng chia sẻ về bệnh tâm thần của con trai, “Bị cáo có xác nhận vấn đề này không”, luật sư đặt vấn đề.

Bị cáo Ngọ nói “đúng”, trong thời gian dài tiếp xúc và thấy năm 2021 Nam phải nằm viện điều trị thời gian dài, đến 2024 Nam tiếp tục rơi vào trạng thái chán nản. Bị cáo Ngọ đồng thời khẳng định sẽ ưu tiên khắc phục thiệt hại cho bản thân, cấp dưới, còn thừa sẽ hỗ trợ Nam khắc phục nếu Nam thiếu tiền.

Trước đó, bị cáo Lê Thị Liễu (mẹ bị cáo Phó Đức Nam) cũng nhắc đến bệnh tật của con. Bị cáo Liễu cho biết, từ năm 2013, Nam đã có dấu hiệu trầm cảm, đưa sang Singapore điều trị, rồi về Việt Nam nằm viện một thời gian dài. Bà Liễu mong Hội đồng xét xử cho con trai được giám định tâm thần để xem xét khách quan nhất.

Trả lời luật sư, Mr Pips Phó Đức Nam cũng xác nhận những thông tin liên quan bệnh tâm thần.

“Bị cáo mắc bệnh rối loạn lưỡng cực từ năm 2012, khi đang theo học tại Singapore. Thời điểm đấy, bạn bè thường trêu chọc bị cáo học nhiều quá, giống như người bị điên. Sau đó, bị cáo phải bỏ học ở Singapore, trở về Việt Nam rồi tiếp tục đi học”, Nam nói.

Theo lời khai của Mr Pips, từ khi phát hiện bệnh, bị cáo phải thường xuyên sử dụng thuốc điều trị. Ngay cả trong quá trình điều hành các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối và sau khi bị bắt tạm giam vẫn phải uống thuốc.

Tiếp tục phần xét hỏi về hoạt động của các sàn giao dịch chứng khoán, Phó Đức Nam cho biết trong quá trình điều hành, đã sử dụng dịch vụ của nhiều đơn vị trung gian thanh toán, trong đó chủ yếu là Ngân Lượng và 9Pay, ngoài ra còn một số đơn vị khác. Tuy nhiên, tại tòa chưa có đầy đủ đại diện của các công ty trung gian, chỉ có Shark Bình.

Đề cập đến nguồn gốc tài sản, Mr Pips khẳng định sẵn sàng giao nộp toàn bộ tài sản đang sở hữu để khắc phục hậu quả, kể cả những tài sản có được trước thời điểm thực hiện hành vi bị truy tố hoặc hình thành từ các hoạt động kinh doanh hợp pháp.

Phản bác nội dung cáo trạng xác định bị cáo độc quyền quản lý 36 sàn giao dịch chứng khoán là chưa chính xác, Mr Pips cho rằng mình không lấy lại bất kỳ thứ gì. Để chứng minh, Nam liệt kê một số sàn giao dịch mà bị cáo khẳng định không trực tiếp quản lý.

Trong đó, Nam cho biết từng làm việc tại sàn GKFX nhưng không điều hành sàn này ở Việt Nam. Nam đề nghị cơ quan tố tụng xác định rõ thời gian bị cáo thực tế tham gia quản lý từng sàn để làm rõ trách nhiệm.

Đối với gần 920 bị hại được xác định trong vụ án, khi luật sư đặt câu hỏi về căn cứ xác định những người này từng đầu tư vào các sàn do Nam quản lý, bị cáo cho rằng nhân viên kinh doanh và nhân viên chăm sóc khách hàng là những người có thể làm rõ.

Theo Nam, đây là những nhân viên thường xuyên liên hệ, trao đổi, trực tiếp gặp gỡ và hướng dẫn khách hàng tham gia đầu tư.