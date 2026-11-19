Ưu tiên bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân

Chiều 18/11, tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, TP Hà Nội), HĐXX tiếp tục tiến hành thẩm vấn đại diện các cơ quan chức năng và những người bị hại nhằm làm rõ phương án khắc phục hậu quả, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Hội đồng xét xử thẩm vấn các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tại phiên tòa, đại diện HĐND TP Hà Nội, ông Trần Hợp Dũng, Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố cho biết, việc xử lý các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng được điều chỉnh bởi Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND (Nghị quyết 96) của HĐND TP Hà Nội, quy định về cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn TP Hà Nội.

Nghị quyết 96 được HĐND TP Hà Nội thông qua ngày 28/10/2026, có hiệu lực từ ngày 7/11/2026, với mục tiêu bảo đảm tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân, đồng thời tháo gỡ những tồn tại kéo dài tại các công trình, dự án có vi phạm.

Theo đó, các căn hộ đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (sổ đỏ). Đối với những trường hợp phải di dời, người dân chỉ phải bàn giao căn hộ sau khi chủ đầu tư thanh toán đầy đủ tiền bồi thường và hết thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận tiền.

Trình bày tại phiên tòa, ông Trần Hợp Dũng, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội cho biết, trong quá trình xây dựng Nghị quyết 96, các nội dung liên quan đến quyền lợi của người dân, mức độ vi phạm tại các công trình cũng như tính khả thi khi tổ chức thực hiện đều được cơ quan soạn thảo, các đơn vị liên quan và đại biểu HĐND thành phố xem xét, đánh giá đầy đủ.

Ông Trần Hợp Dũng, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội bên ngoài phòng xử án.

Sau khi nghị quyết được ban hành, UBND TP Hà Nội đã ban hành các kế hoạch, quyết định cụ thể để triển khai thực hiện, trong đó đặc biệt chú trọng giải quyết quyền lợi của những hộ dân bị ảnh hưởng bởi các công trình xây dựng vi phạm. Đối với các hộ dân thuộc diện phải di dời, thành phố đặt ra yêu cầu bảo đảm điều kiện tạm cư, tái định cư, với nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Đối với những hộ dân được tiếp tục sinh sống tại các công trình đủ điều kiện theo quy định pháp luật, bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, an ninh và an toàn, thành phố đã giao các sở, ngành khẩn trương triển khai việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.

Ngoài ra, Nghị quyết 96 còn quy định các chính sách hỗ trợ khác, trong đó có việc tạo điều kiện cho những người dân đủ điều kiện được mua nhà ở xã hội mà không phải thông qua bốc thăm. Các chính sách hỗ trợ được cụ thể hóa bằng những kế hoạch, quyết định của thành phố.

Theo Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội, việc triển khai nghị quyết sẽ góp phần giúp người dân sớm ổn định nơi ở, đồng thời bảo đảm các điều kiện pháp lý liên quan đến quyền sở hữu nhà ở theo quy định.

Bị cáo Lê Thanh Thản trước bục khai báo.

Người dân mong sớm được cấp "sổ đỏ", ổn định cuộc sống

Trình bày trước HĐXX, bà Nguyễn Thị Thu Hương, bị hại trong vụ án, chủ sở hữu căn hộ 2514, tòa CT6C Kiến Hưng cho biết, qua tìm hiểu Nghị quyết 96 mới được HĐND TP Hà Nội ban hành, bà được biết căn hộ của gia đình thuộc diện được phép tồn tại, tiếp tục sử dụng nhưng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Theo bà Hương, Nghị quyết 96 mang lại nhiều lợi ích thiết thực, phù hợp với nguyện vọng của phần lớn cư dân tại dự án CT6 Kiến Hưng là được tiếp tục sinh sống trong những căn hộ đã gắn bó hơn 10 năm qua. Điều người dân mong mỏi nhất hiện nay là chủ đầu tư nghiêm túc chấp hành nghị quyết, sớm triển khai các biện pháp khắc phục những tồn tại, sai phạm tại dự án theo yêu cầu của thành phố.

"Chúng tôi chỉ mong chủ đầu tư chấp hành nghiêm nghị quyết, khắc phục đầy đủ các điều kiện theo quy định của thành phố, đặc biệt là phòng cháy, chữa cháy và cơ sở hạ tầng. Sau đó, các cơ quan chức năng sớm cấp sổ đỏ để người dân yên tâm ổn định cuộc sống lâu dài", bà Hương bày tỏ.

Cũng có mặt tại phiên tòa, ông Phạm Văn Tuấn, bị hại đang sinh sống tại căn hộ 302, tầng 3, tòa CT6C Kiến Hưng cho biết, ông mua căn hộ ngày 12/7/2012, khi chủ đầu tư đang xây dựng phần thô. Đầu năm 2013, dự án hoàn thành, gia đình ông chuyển đến sinh sống và gắn bó với căn hộ từ đó đến nay. Tuy nhiên, sau 13 năm, gia đình ông vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trước HĐXX, ông Tuấn bày tỏ mong muốn công lý được thực thi, đồng thời đề nghị các cấp chính quyền và cơ quan chức năng TP Hà Nội xem xét, tạo điều kiện giải quyết các tồn tại về pháp lý, cấp sổ đỏ cho người dân để ổn định cuộc sống lâu dài.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Việc cho phép các căn hộ tồn tại phải bảo đảm an toàn và đúng quy hoạch

Liên quan đến kiến nghị của một số hộ dân tại tầng 2, tầng 3 dự án CT6 Kiến Hưng mong muốn được tiếp tục sinh sống tại căn hộ hiện tại, ông Trần Hợp Dũng cho rằng, việc xem xét, xử lý phải được đánh giá trên nhiều góc độ, trong đó yếu tố quan trọng nhất là bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Theo ông Trần Hợp Dũng, đối với điều kiện phòng cháy, chữa cháy, mặc dù một số hạng mục bên trong tòa nhà có thể tương đối bảo đảm, nhưng nếu khoảng cách giữa các tòa nhà, điều kiện thoát hiểm, thoát nạn chưa đáp ứng yêu cầu thì không thể cho phép công trình tiếp tục tồn tại.

Tương tự, đối với những hạng mục xây dựng sai quy hoạch, nằm trên đất cây xanh, đất hạ tầng hoặc đất trường học, việc xử lý phải tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, không thể thỏa hiệp. Tuy nhiên, đối với những nội dung khác, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, xem xét từng trường hợp cụ thể để đưa ra phương án xử lý hợp tình, hợp lý.

Các bị cáo phía trước (bên trái) cùng hơn 110 bị hại, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên xét xử.

Theo Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội, việc giải quyết các công trình vi phạm cần được đánh giá trên góc độ tổng thể, thay vì chỉ xem xét riêng lẻ từng trường hợp. Trên cơ sở tình hình thực tế, chính quyền địa phương, chủ đầu tư và các cơ quan chuyên môn sẽ phối hợp xây dựng phương án xử lý phù hợp.

Đối với những hộ dân có căn hộ thuộc diện được phép tồn tại, ông Trần Hợp Dũng khẳng định, việc tiếp tục sử dụng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy, chữa cháy, quy hoạch và những yêu cầu pháp lý liên quan.

"Tất cả những trường hợp được phép ở lại đều phải bảo đảm các điều kiện về an toàn, phù hợp với quy hoạch và những quy định khác. Khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện này, người dân sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định. Nội dung này đã được nêu rõ trong Nghị quyết 96", Trưởng ban Đô thị HĐND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Cũng tại phiên tòa, ông Luyện Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thành phố đã xác định lộ trình triển khai Nghị quyết 96, dự kiến hoàn thành việc di dời các hộ dân trong năm 2027; bổ sung hạ tầng thiết yếu và phá dỡ các công trình vi phạm trong năm 2028. Đối với các căn hộ được phép tồn tại sau khi xử lý vi phạm, thành phố dự kiến triển khai việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở từ quý I/2027. Những hộ dân thuộc diện phải di dời sẽ được áp dụng chính sách bồi thường nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng. Đáng chú ý, người dân chỉ phải di dời sau khi chủ đầu tư thanh toán đầy đủ tiền bồi thường và hết thời hạn 90 ngày kể từ khi nhận tiền. Trường hợp thỏa thuận với chủ đầu tư để nhận nhà ở mới, người dân được tiếp tục tạm cư tại căn hộ hiện tại cho đến khi có thông báo di chuyển của UBND thành phố. Về nguồn lực khắc phục hậu quả, ông Phương cho biết, UBND TP Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát tài sản của chủ đầu tư, gồm hệ thống khách sạn, bất động sản, các khu đô thị đang xây dựng và những khoản tiền bị tạm giữ, nhằm bảo đảm khả năng thực hiện nghĩa vụ bồi thường theo kết quả định giá tài sản và các bản án, quyết định của Tòa án. Đối với những hộ dân được tiếp tục sinh sống tại dự án, ngoài việc xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, thành phố định hướng chuyển đổi công năng các tầng dưới, bổ sung tiện ích thương mại, dịch vụ, phòng sinh hoạt cộng đồng và trường mầm non, góp phần cải thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng sống của cư dân.