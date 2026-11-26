Chiều 26/11, trong bản án sơ thẩm vụ án xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Thản (76 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes) 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Lừa dối khách hàng.

Bị cáo Lê Thanh Thản (trái) tại phiên tuyên án chiều 26/11.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử tuyên buộc đại gia Lê Thanh Thản và Công ty Bemes phải liên đới bồi thường cho các bị hại có 79 căn hộ chung cư và nhà thấp tầng thuộc diện phải di dời tại CT6 Kiến Hưng.

Cụ thể, trong số 519 người mua nhà thì có 76 căn chung cư và ba nhà thấp tầng thuộc diện phải di dời. Tòa án buộc bị cáo Thản bồi thường cho 79 người đã mua các tài sản này theo giá đã được định giá (xác định bằng nhà đã có sổ hồng là khoảng 55 triệu đồng/m2).

Dựa vào những căn cứ trên, trong danh sách các căn hộ được bồi thường, có 76 căn hộ được bồi thường từ 1,1 tỷ đồng đến 6,8 tỷ đồng. Còn ba căn nhà thấp tầng, mức bồi thường gồm 14 tỷ đồng, 16 tỷ đồng và 17,1 tỷ đồng.

Như vậy, theo cấp sơ thẩm, tổng số tiền bồi thường mà tòa án buộc bị cáo Lê Thanh Thản phải thi hành cho các bị hại là khoảng 259 tỷ đồng.

Cũng trong bản án, Hội đồng xét xử buộc các bị hại thuộc diện phải di dời phải trả lại căn hộ chung cư, nhà liền kề thấp tầng cho Công ty Bemes để thực hiện việc xử lý, khắc phục vi phạm. Công ty này chịu toàn bộ chi phí di dời, phá dỡ, cải tạo, chuyển đổi công năng và đầu tư công trình, hạ tầng kỹ thuật.

Đồng thời, tòa án kiến nghị UBND TP Hà Nội áp dụng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 96 của Hội đồng nhân dân TP đối với các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có nhà thuộc diện phải di dời, phá dỡ.

Còn với các căn hộ chung cư, nhà ở thấp tầng được tồn tại có điều kiện, bản án giao UBND TP Hà Nội giải quyết theo quy định của pháp luật, căn cứ Nghị quyết số 96 của HĐND TP Hà Nội và Quyết định số 6302 ngày 17/11 của UBND TP.

Công ty Bemes cũng buộc có trách nhiệm nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính từ hoạt động xây dựng, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, chịu chi phí hoàn thiện công năng và đáp ứng các điều kiện để công trình được tồn tại.

Nếu không có kháng cáo, bị hại vụ CT6 Kiến Hưng sẽ được bồi thường theo bản án sơ thẩm.

Đối với số tiền 530 tỷ đồng mà bị cáo Lê Thanh Thản đã nộp vào cơ quan thi hành án trước đó, Hội đồng xét xử quyết định tạm giữ hơn 260 tỷ đồng để đảm bảo thi hành án, trả lại cho bị cáo phần còn lại.

Liên quan vụ án, năm bị cáo còn lại đều được hưởng án treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, Vương Đăng Quân (cựu Phó chánh thanh tra xây dựng) lĩnh 18 tháng án treo.

Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng), Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng (đều là cựu Phó chủ tịch UBND phường), Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) cùng bị phạt 24 tháng án treo.