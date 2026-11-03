Vụ án Chu Thị Thành: Tham ô 94 tỷ đồng, kế toán PVOil Vũng Áng bị đề nghị tù chung thân

Đại diện VKSND Hà Nội đề nghị tuyên phạt nữ đại gia Chu Thị Thành (SN 1960, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức) tổng mức án từ 16 - 18 năm tù về hai tội danh gồm: Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Bị cáo Hà Ngọc Vinh.

Ngoài ra, bà Chu Thị Thành còn bị đề nghị phạt bổ sung 50 triệu đồng. Nguyễn Thị Bích Liên (SN 1979, Kế toán trưởng Công ty Thiên Minh Đức) bị đề nghị từ 9 năm 6 tháng - 11 năm tù về hai tội danh trên.

Liên quan vụ án, bị cáo Hà Ngọc Vinh (SN 1986, nhân viên kế toán Công ty CP Xăng dầu dầu khí Vũng Áng) bị đề nghị án chung thân về tội Tham ô tài sản. Cao Bảo Ngọc (SN 1983, Giám đốc Công ty Việt Trung) bị đề nghị từ 9 năm 6 tháng - 11 năm tù về hai tội Tham ô tài sản và Trốn thuế.

Nhiều bị cáo khác bị đề nghị từ 6 tháng cho hưởng án treo đến 11 năm tù. Ba người còn lại bị đề nghị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng về tội Trốn thuế.

Theo cơ quan tố tụng, trong thời gian từ năm 2020 - 2022, theo chỉ đạo của Chu Thị Thành, nhóm cấp dưới gồm Nguyễn Thị Bích Liên, Lê Thanh An và Nguyễn Thị Thanh Hải đã thực hiện hành vi giúp bà Thành tham ô tài sản, chiếm đoạt gần 80 tỷ đồng từ Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) của Công ty Thiên Minh Đức.

Bà Thành còn chỉ đạo cấp dưới xuất khống 153 hóa đơn giá trị gia tăng bán xăng dầu của Công ty Thiên Minh Đức, qua đó thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Đối với Hà Ngọc Vinh, cơ quan tố tụng xác định người này là Tổ trưởng Kế toán kho thuộc PVOil Vũng Áng. Lợi dụng việc quản lý, theo dõi, đối chiếu và kiểm tra số liệu hàng hóa tại các kho của công ty và kho hàng gửi, Vinh đã chiếm đoạt xăng dầu của PVOil Vũng Áng bằng cách thông qua các khách hàng đặt mua hàng của công ty, rồi bán lại chính số xăng dầu này cho họ.

Bị cáo Chu Thị Thành.

Từ tháng 12/2016 - 4/2025, bị cáo Vinh đã xuất bán hàng mà không có hóa đơn GTGT hơn 5 triệu lít xăng dầu, tổng giá trị hơn 94 tỷ đồng. Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Vinh nói đã sử dụng hơn 90 tỷ đồng để chơi cờ bạc trực tuyến.

Trong khi đó, khi khai báo tại tòa án, bà Thành cơ bản thừa nhận hành vi, song biện minh rằng bị cáo bán hàng không xuất hóa đơn chỉ nhằm bán hết hàng tồn kho, không vì mục đích tham ô tài sản.

Tuy nhiên, sau khi Hội đồng xét xử phân tích và thẩm vấn nhiều nội dung liên quan, nữ đại gia Chu Thị Thành thừa nhận hành vi, nói bản thân ân hận.

Chiều nay (3/11), phiên tòa tiếp tục phần tranh luận với các nội dung tự bào chữa của bị cáo và nhóm luật sư.