Vụ 'ăn chặn' tiền trợ cấp của học sinh: VKSND tỉnh Phú Thọ phê chuẩn khởi tố thêm 2 bị can

Ngày 1/10/2026, VKSND tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Trần Thị Minh Luyện (thủ quỹ) và Phạm Thị Tâm (cán bộ y tế, thành viên Ban quản lý bếp ăn Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Phạm Thị Tâm.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan điều tra xác định, thực hiện chỉ đạo của Trần Thu Đông, Hiệu trưởng và Hoàng Thị Xuân Hòa, kế toán Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Trần Thị Minh Luyện và Phạm Thị Tâm đã liên hệ mua thực phẩm của các hộ kinh doanh; đồng thời hằng ngày nâng khống giá thực phẩm so với giá thực tế.

Từ tháng 3/2024 đến tháng 5/2025, các bị can đã giữ lại tổng số 482.448.000 đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Trần Thị Minh Luyện.

Trước đó, ngày 8/4/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Thu Đông, Hiệu trưởng và Hoàng Thị Xuân Hòa, kế toán Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Yên Lập, nơi được Nhà nước hỗ trợ kinh phí 1.872.000 đồng/tháng/học sinh để phục vụ sinh hoạt, học tập cho học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Từ năm 2024 đến nay, Trần Thu Đông đã chỉ đạo Hoàng Thị Xuân Hòa nâng khống tiền mua thực phẩm phục vụ bữa ăn hằng ngày và lập khống chứng từ thông qua các hoạt động trải nghiệm của học sinh nhằm chiếm đoạt tiền và sử dụng sai mục đích.

Kiểm sát viên kiểm sát việc thi hành Lệnh khám xét nơi làm việc của đối tượng Trần Thu Đông.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan, đồng thời áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các đối tượng được hưởng chính sách an sinh xã hội.

VKSND tỉnh Phú Thọ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án, bảo đảm việc xử lý đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.