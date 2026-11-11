Vụ án bình chữa cháy giả: Viện kiểm sát đề nghị hoãn phiên tòa xét xử 9 bị cáo

Viện kiểm sát đề nghị hoãn phiên tòa để bảo đảm quyền lợi của các bị cáo

Sáng 11/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 9 bị cáo trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, “Nhận hối lộ” và “Giả mạo trong công tác”, liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình chữa cháy giả và những sai phạm trong quá trình kiểm định chất lượng sản phẩm.

Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Đây là vụ án thu hút sự quan tâm của dư luận bởi số lượng lớn bình chữa cháy không bảo đảm chất lượng đã được sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng cháy, chữa cháy.

Tại phần thủ tục phiên tòa, HĐXX cho biết, có hơn 10 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Trước tình huống này, HĐXX đã lần lượt hỏi ý kiến các bị cáo, luật sư và những người tham gia tố tụng về việc tiếp tục xét xử hoặc hoãn phiên tòa.

Trả lời HĐXX, bị cáo Đặng Quốc Hoàng đề nghị tiếp tục xét xử, trong khi bị cáo Dong Liang không có ý kiến. Bị cáo Phùng Hữu Lợi đề nghị hoãn phiên tòa do luật sư bào chữa vắng mặt. Các bị cáo Cảnh và Hương đề nghị tiếp tục xét xử; các bị cáo Toàn và Trung không có ý kiến.

Đối với các luật sư bào chữa có mặt tại phiên tòa, các luật sư đề nghị HĐXX xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Phát biểu quan điểm về việc vắng mặt những người tham gia tố tụng, đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử cho biết, trong số những người được HĐXX triệu tập nhưng vắng mặt có đại diện một số doanh nghiệp được xác định là đầu mối liên quan đến hoạt động sản xuất hàng giả.

Đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa đề nghị hoãn phiên tòa.

Đáng chú ý, luật sư bào chữa cho bị cáo Dong Liang, người đã tham gia bào chữa cho bị cáo từ giai đoạn điều tra, cũng có đơn đề nghị hoãn phiên tòa.

Theo đại diện Viện kiểm sát, bị cáo Dong Liang là người nước ngoài nên việc bảo đảm sự tham gia của luật sư bào chữa tại phiên tòa có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo.

Bên cạnh đó, sự có mặt của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có những người bị cáo buộc thực hiện hành vi đưa hối lộ, là cần thiết để phục vụ quá trình xét xử, làm rõ các tình tiết của vụ án.

Từ những căn cứ trên, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX xem xét hoãn phiên tòa nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bị cáo cũng như những người tham gia tố tụng.

Sau khi nghe ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, các bị cáo và luật sư, HĐXX tiến hành hội ý.

Kết thúc hội ý, HĐXX nhận định, đây là lần đầu tiên vụ án được đưa ra xét xử. Tuy nhiên, tại phiên tòa có nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt; đồng thời, luật sư bào chữa cho bị cáo Dong Liang cũng có đơn đề nghị hoãn phiên tòa.

Xét thấy sự có mặt của những người tham gia tố tụng nêu trên là cần thiết để bảo đảm việc giải quyết vụ án khách quan, toàn diện, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Theo thông báo của HĐXX, phiên tòa sẽ được mở lại vào 13h30’ ngày 30/11/2026.

Sản xuất, tiêu thụ hơn 1,2 triệu bình chữa cháy giả, thu hơn 460 tỉ đồng

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, tháng 9/2025, ông Bùi Duy L. (SN 1981, trú tại xã Phù Đổng, TP Hà Nội) đến cơ quan Công an tố giác việc mua nhiều bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon của Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Bách Thắng và Công ty TNHH Vật tư thiết bị Hoàng Anh. Tuy nhiên, khi sử dụng, các bình chữa cháy này không thể dập tắt đám cháy như hướng dẫn in trên vỏ bình và cam kết của đơn vị bán hàng.

Từ đơn tố giác của ông L., Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của các cá nhân, doanh nghiệp liên quan.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Kết quả điều tra xác định, năm 2016, Đặng Quốc Hoàng (SN 1974, Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Vietlink - Công ty Vietlink) và Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1978, trú tại phường Phú Thọ, TP Hồ Chí Minh, hiện đang bị truy nã) thành lập, điều hành Công ty Vietlink, hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu, sản xuất các loại phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy mang nhãn hiệu Dragon.

Từ năm 2019, Công ty Vietlink nhập khẩu bột chữa cháy không bảo đảm chất lượng cùng vỏ bình và các linh kiện sản xuất thiết bị phòng cháy, chữa cháy từ Công ty Long Thành (Trung Quốc) về Việt Nam để sản xuất bình chữa cháy.

Công ty Long Thành cử Dong Liang sang làm việc tại Công ty Vietlink, thực hiện nhiệm vụ điều phối, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý nhóm công nhân người Trung Quốc.

Theo cáo trạng, Công ty Vietlink đã sản xuất, bán cho các đại lý tổng cộng 1.049.875 bình bột chữa cháy, thu về hơn 344 tỉ đồng.

Ngày 23/12/2024, Đặng Quốc Hoàng chuyển nhượng toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh từ Công ty Vietlink sang Công ty CP Điện và Chiếu sáng An Phú (Công ty An Phú). Sau đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh bình chữa cháy tiếp tục được Phùng Hữu Lợi, Đặng Quốc Hoàng và Dong Liang thực hiện.

Cơ quan tố tụng xác định, trong năm 2025, Công ty An Phú đã sản xuất, tiêu thụ ra thị trường 226.568 bình bột chữa cháy nhãn hiệu Dragon, với tổng doanh thu hơn 117 tỉ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn sản xuất 7.062 bình bột chữa cháy nhãn hiệu 990, trong đó đã tiêu thụ 1.392 bình, thu về hơn 561 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Chi hơn 17 tỉ đồng để được cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng còn làm rõ những sai phạm liên quan đến hoạt động kiểm định chất lượng bình chữa cháy do Công ty Vietlink sản xuất.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 7/2022, Phạm Đức Cảnh nhờ Phạm Thị Hương thành lập Công ty TNHH Công nghệ phòng cháy chữa cháy Phương Nam (Công ty Phương Nam), đồng thời thuê Đặng Kim Tựu làm Trưởng phòng Kỹ thuật.

Đến tháng 6/2023, khi Công ty Vietlink thuê Công ty Phương Nam kiểm định bình chữa cháy, Nguyễn Thị Kim Ngân đã thỏa thuận, đưa tiền hối lộ cho Cảnh để Hương và Tựu chỉ đạo nhân viên Công ty Phương Nam thực hiện việc tiếp nhận, lấy mẫu, kiểm định không đúng quy trình.

Thông qua đó, các bình bột chữa cháy do Công ty Vietlink sản xuất được cấp giấy chứng nhận kiểm định đạt chất lượng.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền Nguyễn Thị Kim Ngân đã đưa hối lộ là hơn 17 tỉ đồng. Trong đó, Phạm Đức Cảnh nhận hơn 14 tỉ đồng; Phạm Thị Hương nhận hơn 2 tỉ đồng và Đặng Kim Tựu nhận 160 triệu đồng.

Ngoài hành vi nhận hối lộ để cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng bình chữa cháy, Cơ quan điều tra còn phát hiện sai phạm trong hoạt động hiệu chuẩn máy móc, thiết bị tại Công ty Phương Nam.

Theo đó, Công ty TechBoss do Đinh Xuân Các làm Giám đốc có chức năng hiệu chuẩn máy móc, thiết bị. Khi Các thuê Nguyễn Đức Trung đến thực hiện hiệu chuẩn tại Công ty Phương Nam, Trung biết các máy móc, thiết bị tại đây không đạt tiêu chuẩn để đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, Trung vẫn thông báo với Nguyễn Khắc Toàn, khi đó là Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty TechBoss, rằng các thiết bị đạt tiêu chuẩn, không cần kiểm tra mà vẫn cấp kết quả hiệu chuẩn, đồng thời thu phí theo quy định.

Quang cảnh phiên tòa.

Cơ quan tố tụng xác định, từ cuối năm 2022 đến năm 2024, Nguyễn Đức Trung cùng Nguyễn Khắc Toàn và Đinh Xuân Các đã thực hiện hành vi giả mạo, cấp khống giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho 302 lượt thiết bị, máy móc của Công ty Phương Nam, thu hơn 353 triệu đồng tiền phí.

Trong đó, Nguyễn Đức Trung nhận hơn 156 triệu đồng; Nguyễn Khắc Toàn và Đinh Xuân Các được hưởng tổng cộng hơn 196 triệu đồng.

Theo cáo trạng, hành vi của ba bị cáo Trung, Toàn và Các đã cấu thành tội “Giả mạo trong công tác”.

Truy tố 9 bị cáo về 3 tội danh, gồm: 3 bị cáo bị truy tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, gồm: Đặng Quốc Hoàng (SN 1974, Giám đốc Công ty Vietlink); Phùng Hữu Lợi (SN 1983, Giám đốc Công ty An Phú) và Dong Liang (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc, nhân viên Công ty Long Thành). 3 bị cáo bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”, gồm: Phạm Đức Cảnh (SN 1979, cựu Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng phòng cháy chữa cháy, Công an TP Hồ Chí Minh); Phạm Thị Hương (SN 1987, Giám đốc Công ty Phương Nam) và Đặng Kim Tựu (SN 1984, Trưởng phòng Kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy, Công ty Phương Nam). 3 bị cáo bị truy tố về tội “Giả mạo trong công tác”, gồm: Đinh Xuân Các (SN 1989, Giám đốc Công ty TechBoss); Nguyễn Khắc Toàn (SN 1988, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty TechBoss) và Nguyễn Đức Trung (SN 1982, Trưởng phòng Đo lường thời gian, tần số và âm thanh – rung động, Viện Đo lường Việt Nam).