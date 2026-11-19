Cựu công chức thuế Nguyễn Thành Nghĩa bị VKS đề nghị từ 8-9 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Ngày 19/11, sau 3 ngày xét xử sơ thẩm 42 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, trốn thuế, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại TP.HCM và một số địa phương, đại diện VKSND đã đề nghị HĐXX TAND TP.HCM các mức án đối với từng bị cáo.

Theo đó, Trịnh Trác Nhiên (SN 1978) bị đề nghị tổng mức án từ 19-21 năm tù về 3 tội danh: “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, “Trốn thuế” và “Đưa hối lộ”. Đào Minh Thọ (SN 1973) bị đề nghị từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Đáng chú ý, Nguyễn Thành Nghĩa, cựu công chức Thuế cơ sở 3 TP.HCM, bị đề nghị mức án từ 8-9 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. 39 bị cáo còn lại bị đề nghị các mức án từ phạt tiền 300 triệu đồng, phạt tù nhưng cho hưởng án treo đến 8 năm 6 tháng tù, tùy theo tính chất, mức độ và vai trò trong vụ án.

Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến năm 2023, Đào Minh Thọ đã thành lập 57 công ty “ma”, không có hoạt động kinh doanh thực tế, xuất bán 9.663 hóa đơn GTGT khống cho 532 doanh nghiệp, tổ chức, với tổng giá trị trước thuế hơn 1.929 tỷ đồng.

Trong khi đó, Trịnh Trác Nhiên, người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Tư vấn thuế Trịnh Gia, bị cáo buộc chỉ đạo thành lập 51 công ty “ma” trong giai đoạn 2020-2023. Nhóm này đã xuất bán 47.027 hóa đơn GTGT khống cho 431 doanh nghiệp, tổ chức, với tổng giá trị trước thuế hơn 4.180 tỷ đồng.

Để hoạt động của các công ty “ma” không bị kiểm tra, phát hiện, từ năm 2020, Nhiên nhiều lần đưa tổng cộng hơn 3,828 tỷ đồng cho Nguyễn Thành Nghĩa nhằm được hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi.

Các bị cáo tại phiên toà

Ngoài ra, từ tháng 10/2024 đến tháng 2/2025, Nhiên còn bị cáo buộc đưa 3,9 tỷ đồng và 123.000 USD cho Nguyễn Minh Mãi, cùng 500 triệu đồng cho Vũ Đình Giang để nhờ tìm người đưa hối lộ, giúp mình không bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, theo cáo trạng, Mãi và Giang không thực hiện việc đưa hối lộ mà bịa đặt thông tin để chiếm đoạt tiền. Hành vi này đã được xử lý trong một vụ án khác.

Tổng cộng, hai đường dây đã thành lập 108 công ty “ma”, xuất bán 56.690 hóa đơn GTGT khống với tổng giá trị trước thuế hơn 6.109 tỷ đồng. Vụ án được xác định đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, gây thất thu ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế.