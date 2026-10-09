Vụ 6 cựu chiến binh kêu oan: Hội Cựu chiến binh gửi kiến nghị đến Tòa án và Viện kiểm sát Tối cao

Ngày 9/10, luật sư Nguyễn Thanh Huy (người bào chữa cho 6 cựu chiến binh trong vụ án “Hủy hoại rừng” ở Lâm Đồng) cho biết, các bị cáo đã có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với hai bản án gồm: Bản án hình sự sơ thẩm số 06/2026/HS-ST ngày 30/1/2026 của TAND Khu vực 6 - Lâm Đồng và Bản án hình sự phúc thẩm số 152/2026/HS-PT ngày 30/6/2026 của TAND tỉnh Lâm Đồng.

Trong vụ án này, 6 bị cáo là cựu chiến binh gồm: Ngân Xuân Dũng (65 tuổi), Vũ Tất Đắc (72 tuổi), Hoàng Văn Sằn (68 tuổi), Nguyễn Nam Thái (58 tuổi), Cao Minh Điến (57 tuổi) và Đỗ Mạnh Hùng (63 tuổi), cùng ở thôn 6, xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng.

6 bị cáo là cựu chiến binh trong vụ án hủy hoại rừng.

Các bị cáo bị xét xử về tội “Hủy hoại rừng” theo khoản 1 Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 1999. Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 06/2026/HS-ST ngày 30/1/2026 của TAND Khu vực 6 - Lâm Đồng tuyên phạt các bị cáo 6 tháng tù (riêng Đỗ Mạnh Hùng bị tuyên phạt 7 tháng tù).

Bản án hình sự phúc thẩm số 152/2026/HS-PT ngày 30/6/2026 của TAND tỉnh Lâm Đồng bác kháng cáo kêu oan, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Mức án lần này bằng với mức án năm 2017 mà những người này đã chấp hành xong. Dù chấp hành xong bản án, 6 cựu chiến binh vẫn kiên trì kêu oan.

12 năm qua nhiều cấp xét xử

Ông Nguyễn Nam Thái (ở thôn 6, xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, vụ án đã kéo dài quá lâu. Bản thân ông cùng 5 người còn lại đều cho rằng bản án chưa phản ánh đúng thực tế của vụ việc, nên tiếp tục kêu oan và đề nghị được xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm.

Theo cáo trạng, đầu năm 2015, cho rằng rừng sản xuất đã bị lấn chiếm nên Chi hội Cựu chiến binh thôn 6, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông (cũ), tổ chức cuộc họp, thống nhất phát dọn để lấy đất trồng cây keo gây quỹ. Tháng 1 và tháng 4/2015, các cựu chiến binh trên tham gia chặt cây bụi, cây nhỏ, dây leo với diện tích 0,9ha tại lô 3, lô 6, khoảnh 1, tiểu khu 1710, thuộc địa giới hành chính phường Quảng Thành, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (cũ).

Sau đó, 6 cựu chiến binh nói trên bị khởi tố tội hủy hoại rừng. Cơ quan điều tra cho rằng họ đã hủy hoại 0,9ha rừng, gây thiệt hại hơn 53 triệu đồng. Vụ án kéo dài 12 năm, trải qua 3 lần xét xử sơ thẩm, 3 lần xét xử phúc thẩm và một lần giám đốc thẩm.

Cụ thể, tháng 4/2016, TAND thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (cũ) xử sơ thẩm lần đầu, phạt các bị cáo từ 6 đến 7 tháng tù. TAND tỉnh Đắk Nông (cũ) xét xử phúc thẩm, hủy án. Tháng 9/2017, TAND thị xã Gia Nghĩa (cũ) xử sơ thẩm lần 2 vẫn xác định các bị cáo hủy hoại rừng và tuyên phạt mức án như cũ. Cuối năm 2017, TAND tỉnh Đắk Nông (cũ) xử phúc thẩm lần 2, tuyên y án sơ thẩm.

Năm 2020, khi cả 6 cựu chiến binh chấp hành án xong thì Chánh án TAND Cấp cao tại TP.HCM có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng không đủ căn cứ phạt tù 6 cựu chiến binh về tội hủy hoại rừng. TAND Cấp cao tại TP.HCM xử giám đốc thẩm, hủy án để điều tra lại. Đến năm 2026 của TAND Khu vực 6 - Lâm Đồng xét xử sơ thẩm, sau đó TAND tỉnh Lâm Đồng xử phúc thẩm đều tuyên các bị cáo có tội với mức hình phạt bằng với án tuyên năm 2017.

Hiện trường nơi các cựu chiến binh bị xác định có hành vi huỷ hoại rừng.

Kiến nghị xem xét kháng nghị giám đốc thẩm

Liên quan đến vụ án này, Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam cũng đã có văn bản gửi Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng Viện KSND Tối cao, kiến nghị xem xét kháng nghị giám đốc thẩm.

Theo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, cần xem xét khách quan, toàn diện vụ án, đặc biệt về hành vi phạm tội, đối tượng bị xâm hại, thiệt hại thực tế và trách nhiệm hình sự của từng bị cáo. Hội kiến nghị rà soát toàn bộ quá trình điều tra, truy tố, xét xử; đánh giá các kết luận giám định, hồ sơ kiểm kê rừng, tài liệu khám nghiệm hiện trường, vật chứng và những nội dung liên quan Quyết định giám đốc thẩm số 16/2020/HS-GĐT, Công văn số 39/VC3-V1.

Các nội dung cần làm rõ gồm Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 14/1/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông (cũ) về phê duyệt kết quả kiểm kê rừng năm 2014 và kết luận giám định ngày 24/4/2015 của ông Huỳnh Văn Triệu làm những căn cứ quan trọng, mấu chốt để kết luận khu vực xảy ra vụ án là rừng sản xuất và các bị cáo có hành vi “hủy hoại rừng”.

Trung ương Hội đề nghị rà soát việc thu thập, bảo quản vật chứng, nhất là khối lượng gỗ được xác định là thiệt hại nhưng không được thu giữ, bảo quản và xác định trực tiếp tại hiện trường; kiểm tra tính xác thực của tài liệu, biên bản, sơ đồ, ảnh hiện trường và dấu hiệu bất thường trong quá trình lấy lời khai, hỏi cung.

Trung ương Hội cũng kiến nghị đánh giá riêng trách nhiệm hình sự của từng bị cáo, đặc biệt làm rõ căn cứ buộc tội ông Nguyễn Nam Thái. Nếu có căn cứ, Trung ương Hội đề nghị xem xét kháng nghị giám đốc thẩm đối với hai bản án của tòa án hai cấp tại Lâm Đồng, hủy án để điều tra hoặc xét xử lại nếu phát hiện có sai lầm nghiêm trọng.