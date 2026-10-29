Vụ 5 học sinh ăn lá ngón ở Đà Nẵng: Vì sao loại cây này nguy hiểm đến vậy?

Một học sinh tử vong, 4 em còn lại đã xuất viện

Ngày 29/10, lãnh đạo xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng, cho biết 4 trong số 5 học sinh liên quan đến vụ ăn lá ngón xảy ra trên địa bàn đã ổn định sức khỏe và được xuất viện về nhà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h15' ngày 28/10, tại khu vực điểm trường liên cấp xã Hùng Sơn, thuộc điểm trường Ch’Ơm cũ, sau bữa ăn trưa, nhóm 5 nữ sinh đang học lớp 7 và lớp 8 ra khu vực bên ngoài trường chơi. Theo thông tin ban đầu từ lãnh đạo địa phương, do tò mò khi thấy cây lạ, nhóm học sinh đã ăn phải loại lá có độc tính cao này.

Khi trở lại trường nghỉ ngơi, 1 học sinh xuất hiện biểu hiện ngộ độc. Nhà trường phối hợp với lực lượng chức năng đưa các em học sinh đến Trạm Y tế Quân dân y xã Hùng Sơn cấp cứu. Tuy nhiên, nữ sinh T.N.T.M.H., sinh năm 2013, đã tử vong vào khoảng 14h50 cùng ngày.

4 học sinh còn lại được cấp cứu kịp thời, sức khỏe dần ổn định và đã xuất viện. Hiện nguyên nhân cụ thể của vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Vì sao lá ngón có độc tính cao?

Lá ngón, còn được gọi là đoạn trường thảo, có tên khoa học là Gelsemium elegans. Đây là loài cây mọc hoang ở nhiều khu vực miền núi Việt Nam. Theo Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, cây chứa các alkaloid độc, trong đó có koumine, gelsemine và gelsenicin.

Các chất độc này có thể tác động đến hệ thần kinh, làm suy giảm khả năng điều khiển hoạt động của cơ bắp. Khi ngộ độc, người bệnh có thể xuất hiện các biểu hiện như đau đầu, chóng mặt, yếu cơ, sụp mí mắt, khó nói, khó nuốt và khó thở. Trường hợp nặng có thể bị liệt cơ hô hấp, rối loạn nhịp tim và đe dọa tính mạng.

Điều đáng lo ngại là các triệu chứng có thể xuất hiện tương đối nhanh, trong khoảng 5-30 phút sau khi ăn hoặc uống phải chất độc từ cây. Một yếu tố khác là cây lá ngón mọc xen lẫn với các loại cây rừng khác. Lá cây có màu xanh, hình dáng không quá khác biệt so với nhiều loại thực vật thông thường, khiến người thiếu kiến thức nhận diện có thể nhầm lẫn.

Theo Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, các chất độc được phát hiện ở nhiều bộ phận của cây, không chỉ riêng lá. Do đó, người dân không nên tự ý hái, nếm hoặc sử dụng bất kỳ bộ phận nào của cây khi chưa xác định được đặc tính.

Cây lá ngon. (Ảnh minh họa: Medlatec)

Cần làm gì khi nghi ngộ độc lá ngón?

Khi phát hiện người có biểu hiện bất thường sau khi ăn lá hoặc quả mọc hoang, cần nhanh chóng gọi cấp cứu 115 và đưa người bệnh đến cơ sở y tế. Không nên chờ triệu chứng trở nên nghiêm trọng mới tìm kiếm sự trợ giúp.

Người xung quanh không tự ý gây nôn, cho uống thuốc hoặc áp dụng các mẹo dân gian. Việc xử trí không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ sặc và gây thêm nguy hiểm cho người bệnh. Hãy làm theo hướng dẫn của nhân viên y tế, đồng thời cung cấp thông tin về loại cây nghi ngờ và thời điểm người bệnh ăn phải.

Với trẻ em, bài học quan trọng từ vụ việc là tuyệt đối không ăn thử những loại lá, hoa hoặc quả lạ khi đi chơi, đến trường hay khám phá môi trường tự nhiên. Phụ huynh và giáo viên cần hướng dẫn trẻ tránh xa cây không rõ nguồn gốc, đồng thời phối hợp với địa phương để nhận diện, cảnh báo những loại cây độc xuất hiện quanh trường học và khu dân cư.

Sau vụ việc tại xã Hùng Sơn, chính quyền địa phương đang tăng cường tuyên truyền để học sinh nhận biết cây lá ngón và các loại thực vật có độc. Đây là biện pháp cần thiết nhằm hạn chế những tai nạn đáng tiếc xuất phát từ sự tò mò và thiếu kiến thức về an toàn trong tự nhiên.