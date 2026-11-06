Vụ 5 hiệu trưởng xuống làm giáo viên, nhiều cán bộ phường bị kiểm điểm vì sao?

Liên quan đến việc bố trí nhân sự không đúng định hướng của tỉnh Gia Lai, UBND phường Quy Nhơn Nam đã tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể lãnh đạo UBND phường và tập thể Phòng Văn hóa - Xã hội.

5 cá nhân bị kiểm điểm gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội cùng trưởng phòng, phó trưởng phòng và một chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội.

Không bố trí 5 hiệu trưởng làm phó hiệu trưởng là chưa đúng

Thực hiện chủ trương sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, UBND phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai) sáp nhập 13 trường mầm non, tiểu học và THCS thành 6 trường. Số cán bộ quản lý giảm từ 34 xuống 19 người, gồm 6 hiệu trưởng và 13 phó hiệu trưởng.

Việc một số hiệu trưởng chuyển sang làm giáo viên sau sáp nhập khiến người dân có ý kiến, kiến nghị. Ngày 15/9, Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai có phiếu chuyển đơn kiến nghị liên quan vụ việc. Sau đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở GD-ĐT phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ.

Kết quả kiểm tra cho thấy các hiệu trưởng được lựa chọn tại trường mới đều đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo hướng dẫn của tỉnh. Tuy nhiên, việc không bố trí 5 hiệu trưởng giữ chức phó hiệu trưởng là chưa đúng định hướng.

Cụ thể, sau khi hai trường tiểu học Kim Đồng và Nguyễn Văn Cừ sáp nhập thành Trường Tiểu học Kim Đồng mới, hai nguyên hiệu trưởng là bà Hồ Thị Hồng T. và bà Mạc Hoàn Tố Q. đều được bố trí làm giáo viên. Trong khi đó, bà Đỗ Thị Thu H., nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Văn Dũng, được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường mới.

3 trường hợp còn lại gồm bà Cao Thị Hồng N., Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung; ông Nguyễn An V., Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ và bà Nguyễn Thị Thanh H., Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây, cũng được bố trí làm giáo viên.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ trước sắp xếp. Ảnh: Trần Hoàn

Theo Sở GD-ĐT, 4 người không đủ điều kiện bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường mới do thời gian công tác còn lại dưới 36 tháng. Riêng bà Mạc Hoàn Tố Q. không đáp ứng tiêu chí xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 3 năm liên tiếp gần nhất.

Tuy nhiên, theo văn bản số 10275 của UBND tỉnh Gia Lai, hiệu trưởng không được bổ nhiệm tại trường mới có thể được xem xét giới thiệu làm hiệu trưởng trường khác, bổ nhiệm chức vụ tương đương tại cơ quan, đơn vị khác nếu đủ điều kiện hoặc bố trí làm phó hiệu trưởng tại trường mới.

Sở GD-ĐT xác định việc phường áp dụng tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý để không bố trí 5 hiệu trưởng các trường cũ làm phó hiệu trưởng là chưa đúng định hướng. Việc lựa chọn một số phó hiệu trưởng tại các trường mới cũng chưa ưu tiên xem xét các hiệu trưởng cũ theo hướng dẫn.

Một giáo viên được bổ nhiệm làm hiệu phó

Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết tỉnh sẽ tổng kiểm tra, rà soát việc sắp xếp trường lớp và các vị trí chức danh để chấn chỉnh.

“Quan điểm của tỉnh là nếu phát hiện sai phạm sẽ chấn chỉnh, xử lý nghiêm, kiên quyết không bao che", bà Lịch nhấn mạnh.

Trụ sở UBND phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: Trần Hoàn

Ngày 24/10, UBND phường Quy Nhơn Nam làm việc với bà Hồ Thị Hồng T. và ông Nguyễn An V. Cả hai bày tỏ nguyện vọng tiếp tục làm giáo viên, không giữ chức phó hiệu trưởng.

Trên cơ sở đó, ngày 25/10, Sở GD-ĐT Gia Lai đề nghị xem xét bố trí 3 hiệu trưởng còn lại gồm bà Mạc Hoàn Tố Q., bà Cao Thị Hồng N. và bà Nguyễn Thị Thanh H. giữ chức phó hiệu trưởng, trừ trường hợp có đơn tự nguyện xin thôi giữ chức vụ quản lý.

Tại các buổi làm việc sau đó, bà Cao Thị Hồng N. và bà Nguyễn Thị Thanh H. cũng có nguyện vọng tiếp tục giảng dạy đến khi nghỉ hưu. Riêng bà Mạc Hoàn Tố Q., còn khoảng 10 năm công tác, mong muốn tiếp tục giữ chức vụ quản lý.

Ngày 5/11, lãnh đạo Sở GD-ĐT Gia Lai xác nhận đã có quyết định bổ nhiệm bà Mạc Hoàn Tố Q. giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng mới. 4 hiệu trưởng cũ tiếp tục giảng dạy theo nguyện vọng.