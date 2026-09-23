Vụ 46 người nhập viện tại Quảng Trị: Vi khuẩn Salmonella spp xuất hiện dồn dập trong cả mẫu thực phẩm lẫn bệnh phẩm

Loạt thực phẩm nhiễm khuẩn độc hại

Theo kết quả xét nghiệm vừa được trả về, trong số 11 mẫu thực phẩm được lực lượng chức năng thu thập từ cơ sở kinh doanh bánh mì ở khu vực Cùa (xã Cam Lộ), có tới 9 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella spp. Danh sách các thành phần "dính" khuẩn trải rộng từ chả bò, chả cá, thịt rim, nước xíu cho đến rau sống, chua ngọt, dưa leo và cả vỏ bánh mì, bánh sandwich.

Cơ quan chức năng lấy mẫu phẩm gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm sau khi nhiều người ăn bánh mỳ phải nhập viện tại xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Chưa dừng lại ở đó, bức tranh nhiễm khuẩn càng rõ nét khi 11/13 mẫu bệnh phẩm từ các bệnh nhân cũng phát hiện vi khuẩn Salmonella spp. Đáng chú ý, có 1 mẫu bệnh phẩm ghi nhận sự xuất hiện đồng thời của cả Salmonella spp và tụ cầu vàng Staphylococcus aureus – loại vi khuẩn có khả năng tiết ra độc tố ruột gây ngộ độc cấp tính nặng.

Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị cảnh báo, Salmonella spp là trực khuẩn Gram âm nguy hiểm, nguyên nhân hàng đầu gây nhiễm trùng đường tiêu hóa cấp. Người nhiễm khuẩn thường có biểu hiện sốt, đau bụng dữ dội, nôn mửa và tiêu chảy liên tục dẫn đến mất nước. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, độc tố có thể gây biến chứng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Siết chặt quản lý, làm rõ trách nhiệm

Trước đó, trong hai ngày 14 và 15/9, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ liên tiếp tiếp nhận 46 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng, sốt cao, nôn mửa và mất nước sau khi sử dụng sản phẩm tại cơ sở bánh mì nêu trên.

Sau khi ăn bánh mỳ tại một tiệm bánh tại xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị hàng chục người dân phải nhập viện khẩn cấp trong tình trạng sốt cao, chóng mặt vào ngày 14 và 15/9 vừa qua

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã lập tức tạm đình chỉ hoạt động của tiệm bánh mì để phục vụ công tác điều tra. Toàn bộ hồ sơ kiểm nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang hiện đã được bàn giao cho UBND xã Cam Lộ nhằm làm rõ mối liên quan nguyên nhân - hậu quả, phục vụ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, các đoàn kiểm tra liên ngành cũng được thành lập để tổng rà soát toàn bộ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

Xác minh nguyên nhân nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mỳ tại xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị vào ngày 14/9/2026

Đến ngày 22/9, dưới sự điều trị tích cực của các bác sĩ, toàn bộ 46 bệnh nhân đã phục hồi sức khỏe ổn định và được xuất viện. Tuy nhiên, kết quả kiểm nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang một lần nữa phát đi hồi chuông cảnh báo đỏ về công tác kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở thức ăn đường phố.