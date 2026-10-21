Vụ 42 người ngộ đồ khí clo: Một nạn nhân phải can thiệp ECMO

Sau sự cố phát tán khí clo tại xã Thượng Phúc (Hà Nội) vào sáng 19/10, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận điều trị 7 nạn nhân.

Sự cố xảy ra có liên quan đến bình chứa hóa chất phế thải tại một cơ sở thu gom phế liệu trong khu dân cư. Khí độc phát tán khiến nhiều người xuất hiện cay mắt, ho, buồn nôn, tức ngực và khó thở. Trong ngày, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín đã tiếp nhận 42 trường hợp, tiến hành cấp cứu, phân loại và chuyển những ca nặng đến tuyến chuyên sâu.

Trước diễn biến nghiêm trọng, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã chỉ đạo tổ chức hội chẩn toàn viện khẩn cấp, huy động tối đa nguồn lực chuyên môn, trang thiết bị và các phương tiện hồi sức để cứu chữa nạn nhân.

Nam bệnh nhân rất nặng phải đang được điều trị tích cực. (Ảnh: Nguyên Hà)

Trường hợp nguy kịch nhất là người nam bệnh nhân 50 tuổi, làm nghề thu mua phế liệu, được ghi nhận có tiếp xúc trực tiếp với bình chứa hóa chất. Sau khi hít phải khí độc, anh khó thở dữ dội, ý thức chậm dần. Khi chuyển đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, anh đã suy hô hấp nặng, tổn thương phổi cấp lan tỏa hai bên, tụt huyết áp và sốc.

Sau đó, nam bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực để triển khai VV-ECMO. Hội đồng chuyên môn thống nhất tiếp tục thở máy, hỗ trợ ECMO, kiểm soát huyết động và chỉ định lọc máu. Nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng ở thanh quản, khí quản, phế quản và phổi, kèm suy đa phủ tạng; tiên lượng rất xấu, nguy cơ tử vong cao.

Trường hợp nặng thứ hai là nam bệnh nhân 37 tuổi, cũng tiếp xúc trực tiếp với bình chứa khí, nhập viện trong tình trạng khó thở, tím tái. Kết quả thăm khám cho thấy tổn thương cả đường hô hấp trên và dưới, tổn thương phổi cấp, đồng thời bỏng kết mạc và giác mạc độ II ở hai mắt. Bệnh nhân đang được hồi sức tích cực kết hợp điều trị chuyên khoa Mắt nhằm giảm nguy cơ di chứng thị lực.

Nam bệnh nhân 37 tuổi bị bỏng kết mạc và giác mạc cả hai mắt. (Ảnh: Nguyên Hà)

Đáng chú ý, một gia đình gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ sống gần hiện trường cũng phải nhập viện. Theo người vợ, ngay sau tiếng nổ, không khí có màu vàng và mùi hắc tràn vào nhà. Chỉ sau khoảng một phút phơi nhiễm, cả bốn thành viên đã xuất hiện tức ngực, khó thở, buồn nôn. Đây là lời cảnh báo rõ ràng về khả năng khí độc lan nhanh ra khu dân cư, gây nguy hiểm cả với người không trực tiếp tiếp xúc nguồn phát tán.

Trong đêm 19/10, thêm 1 nạn nhân 34 tuổi, tổn thương phổi nặng được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Thường Tín đến Bệnh viện Bạch Mai, nâng tổng số trường hợp điều trị tại đây lên 7 ca. Nam bệnh nhân được hỗ trợ oxy liều cao và điều trị tích cực.

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, những bệnh nhân đang điều trị đều là các trường hợp ngộ độc khí gây kích ứng đường hô hấp. Đặc biệt 2 ca nặng các tổn thương cần được điều trị tích cực, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Các trường hợp còn lại, bác sĩ tiếp tục theo dõi sát chức năng hô hấp, tuần hoàn và nguy cơ diễn biến muộn để điều chỉnh điều trị kịp thời.

Chuyên gia cho biết, khí clo khi tiếp xúc với bề mặt ẩm như mắt và đường hô hấp có thể tạo thành axit clohydric và các chất oxy hóa mạnh, gây tổn thương niêm mạc và mô sâu. Tùy mức độ phơi nhiễm, người bệnh có thể bị kích ứng mắt, ho, khó thở; nặng hơn là bỏng hóa chất, tổn thương đường thở, phổi và suy hô hấp nguy kịch.

Bình chứa hóa chất liên quan đến sự cố được ghi nhận tại hiện trường.

"Điều đáng lo ngại là tổn thương có thể tiếp tục tiến triển sau nhiều giờ, ngay cả khi các triệu chứng ban đầu chưa rầm rộ. Người qua giai đoạn cấp tính vẫn có nguy cơ ho kéo dài, hẹp đường thở, suy giảm chức năng hô hấp hoặc di chứng thị lực. Vì vậy, việc đánh giá và theo dõi y tế sau phơi nhiễm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng", Giám đốc Trung tâm Chống độc cho biết.

Chuyên gia cảnh báo người dân không tự ý cưa cắt, đục phá, tháo dỡ hoặc tái chế bình chứa hóa chất và vật thể lạ không rõ nguồn gốc. Ngay cả vỏ bình tưởng đã hết hóa chất vẫn có thể tồn dư hơi độc hoặc chất gây cháy nổ. Với vật thể nghi chứa hóa chất nguy hiểm, người dân cần tránh tác động trực tiếp, thông báo cho chính quyền hoặc cơ quan chức năng để được xử lý an toàn.

Các loại bình hóa chất thải bỏ cần được quản lý, thu gom và xử lý đúng quy định; tuyệt đối không sử dụng lại những vỏ chứa không bảo đảm an toàn để đựng nước uống hoặc thực phẩm. Khi xuất hiện cay mắt, ho, tức ngực, khó thở sau nghi ngờ phơi nhiễm khí độc, người dân cần nhanh chóng rời khu vực nguy hiểm và đến cơ sở y tế để được đánh giá.