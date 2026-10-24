Vụ 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2: Lê Văn Cường bị bắt trên xe khách

Rạng sáng 24-10, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lê Văn Cường (SN 1994, trú khu 1, xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) - 1 trong 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 (Bộ Công an).

Cường bị phát hiện khi đang đi trên xe khách lưu thông qua địa bàn xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Đối tượng Lê Văn Cường (thứ 3 từ trái sang) đã bị lực lượng chức năng bắt lại. Ảnh: CAND

Cụ thể, khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng truy bắt phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra 1 xe khách trên tuyến quốc lộ 27C. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định Cường là phạm nhân đã trốn khỏi Trại giam A2 vào ngày 21-10 nên tiến hành bắt giữ.

Thông tin ban đầu cho biết, sau khi bỏ trốn, Cường men theo đường rừng, lợi dụng đêm tối di chuyển ra quốc lộ 27C rồi đón xe khách theo hướng Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã tổ chức xác minh, khoanh vùng, truy xét và phối hợp đón lõng, bắt giữ phạm nhân này.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Cường được bàn giao cho đơn vị liên quan để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Cường đang chấp hành án phạt tù 10 năm về 2 tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Trước đó, chiều 21-10, Cường cùng 3 phạm nhân khác đã trốn khỏi nơi giam giữ khi đang lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2 (tỉnh Khánh Hòa).

3 phạm nhân còn lại gồm: Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tại tổ 13, phường An Phú, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về 2 tội “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”; Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú xóm 4, thôn Mỹ Đức, xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lữ Văn Toàn (SN 1995, trú thôn 12, xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về tội “Giết người”.

Ngày 22-10, Trại giam A2 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trốn khỏi nơi giam”, đồng thời ban hành quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân.

Sau khi bắt giữ được Lê Văn Cường, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt 3 phạm nhân còn lại, bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.