Vụ 3 mẹ con bị chém: Hai người còn sống đã qua cơn nguy kịch

Người đàn ông hành hung nạn nhân (ảnh cắt từ video clip do người dân đăng tải). Ảnh: giaoducthoidai.vn

Trước đó, vào cuối giờ chiều 5/10, khi chở 2 con trên đường từ trường học về, một nữ giáo viên tiểu học ở xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau bất ngờ bị một người đàn ông dùng dao tấn công làm 3 mẹ con cô H bị thương nặng, một cháu tử vong sau đó.

Thông tin ban đầu từ chính quyền xã Năm Căn: Nạn nhân là chị N.T.L.H. (sinh năm 1987, ngụ xã Năm Căn) chở 2 con gái (6 tuổi và 11 tuổi) từ trường về nhà. Khi đến khu vực ấp 3, xã Năm Căn, 3 mẹ con chị H. bất ngờ bị Trần Chí C. (sinh năm 1986) dùng dao tấn công. Sau đó, các nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Do bị thương nặng, bé gái 6 tuổi đã tử vong tại bệnh viện. Chị H. và người con gái lớn được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều trị.

Được biết, chị N.T.L.H. là giáo viên tiểu học, chồng đã mất, còn hung thủ Trần Chí C. cũng đã ly hôn vợ. Hai người có mối quan hệ tình cảm và thường xuyên qua lại. Công an đã bắt Trần Chí C. để điều tra, làm rõ nguyên nhân gây án.