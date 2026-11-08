Vụ 29 người lao động phải cấp cứu sau bữa ăn trưa: Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Tây Ninh về việc điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm cho biết, ngày 7/11, đơn vị này nhận được thông tin 29 trường hợp tại Công ty TNHH Yura Corporation Tây Ninh (Khu công nghiệp Long Hậu 3, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm sau bữa trưa. Các bệnh nhân được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè (TPHCM).

29 công nhân phải đi viện cấp cứu sau bữa ăn trưa. Ảnh: VNN

Trước vụ việc trên, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã đề nghị Sở Y tế tỉnh Tây Ninh khẩn trương phối hợp với Sở Y tế TPHCM và Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè tập trung tối đa nguồn lực điều trị, không để xảy ra tình trạng nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần tăng cường theo dõi, giám sát để kịp thời phát hiện, đưa đi điều trị những người liên quan có triệu chứng tương tự.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ đơn vị cung cấp nguyên liệu, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm xét nghiệm tìm nguyên nhân. Những trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm sẽ bị xử lý nghiêm và công khai kết quả để cảnh báo cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, địa phương cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và bếp ăn tập thể tuân thủ nghiêm ngặt điều kiện an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển, bảo quản và phục vụ. Các đơn vị bắt buộc thực hiện lưu mẫu, kiểm thực 3 bước và kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc nguyên liệu.